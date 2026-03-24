"Neşe, enerji ve yetenek" - Carlo Ancelotti, Brezilya'nın teknik direktörü olarak "Karnaval" futbolu vaat ederken, Dünya Kupası öncesinde takımının en zayıf noktasını vurguladı

Hücum hattı başarılı performans sergilerken, kanat savunma pozisyonları için bir çözüm bulmak en büyük zorluk olmaya devam ediyor. Teknik direktör, mevcut kadro derinliğinin her zamankinden daha zayıf olduğunu belirtse de, Roma’da çok iyi bir performans sergileyen genç Wesley’i övdü. Teknik direktör, çok yönlü stoperleri kullanarak kendi altyapısından çözüm bulma konusunda kendinden emin.

Bu önemli konuyu ele alan teknik direktör, şöyle açıkladı: "Bir stoperi bek pozisyonunda oynatmakta hiçbir sorunum yok. Takım için en önemli şey denge. Eğer çok destek veren bir kanat oyuncunuz varsa, o kadar destek veren bir beke ihtiyacınız olmaz. Eder Militao, Senegal maçında o pozisyonda çok iyi oynadı, Marquinhos da bunu yaptı. Bu kadroda Roger Ibanez'i denemek istiyorum. Takımın sahada iyi bir denge kurmasına yardımcı olabilecek profiller bulabiliriz."