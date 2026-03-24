Getty Images
Çeviri:
"Neşe, enerji ve yetenek" - Carlo Ancelotti, Brezilya'nın teknik direktörü olarak "Karnaval" futbolu vaat ederken, Dünya Kupası öncesinde takımının en zayıf noktasını vurguladı
Brezilya'nın ruhunu benimsemek
SBT'de verdiği kapsamlı röportajda Ancelotti, kültürel deneyiminin taktiksel yaklaşımını nasıl şekillendirdiğini anlattı. 2026 yılının başlarında yerel festivalleri deneyimleyen teknik direktör, takımının sahada tam da bu ruhu yansıtmasını istiyor.
Ülkenin kültürünü spor vizyonuyla birleştiren Ancelotti, şunları söyledi: "Milli takımın DNA'sı çok önemli. Brezilya'nın DNA'sı yetenek, enerji ve neşedir. Brezilya futbolunu Karnaval ile karşılaştırmak istiyorum. Karnaval benim için yeni bir deneyimdi, onun içinde çok fazla enerji, neşe, sanat ve yetenek olduğunu anladım. Ve çok fazla organizasyon. Tüm geçit arabalarını doğru zamanlamayla organize etmek, tüm bunları milli takıma da yansıtmalıyız. Neşe, enerji, yetenek ve organizasyon."
- AFP
Saldırı düzeninin son halini vermek
Bu dinamik oyun stilini hayata geçirmek için teknik direktör, hücum ağırlıklı bir taktik düzeni tercih ediyor. Kalitelerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla forvette dört oyuncu oynamasını istediğini doğruladı. Turnuva hızla yaklaşırken, kadro neredeyse tamamlanmış durumda olsa da birkaç boş yer hala var. "Dört ya da beş pozisyon var ve bu konuda pek çok tereddütümüz var," diye itiraf etti. "Bu yüzden çok iyi tanımadığım oyuncuları kadroya çağırdım. Bir defans oyuncusu, iki orta saha oyuncusu ve iki forvet istiyorum. Rekabet çok yüksek. Milli takımın şansı, oyuncuların çok yetenekli olması." Ayrıca, yabancı oyuncuları vatandaşlığa kabul etmeyi kesin bir dille reddetti ve mevcut seçeneklerinden tamamen memnun olduğunu vurguladı.
Savunma ikilemini çözmek
Hücum hattı başarılı performans sergilerken, kanat savunma pozisyonları için bir çözüm bulmak en büyük zorluk olmaya devam ediyor. Teknik direktör, mevcut kadro derinliğinin her zamankinden daha zayıf olduğunu belirtse de, Roma’da çok iyi bir performans sergileyen genç Wesley’i övdü. Teknik direktör, çok yönlü stoperleri kullanarak kendi altyapısından çözüm bulma konusunda kendinden emin.
Bu önemli konuyu ele alan teknik direktör, şöyle açıkladı: "Bir stoperi bek pozisyonunda oynatmakta hiçbir sorunum yok. Takım için en önemli şey denge. Eğer çok destek veren bir kanat oyuncunuz varsa, o kadar destek veren bir beke ihtiyacınız olmaz. Eder Militao, Senegal maçında o pozisyonda çok iyi oynadı, Marquinhos da bunu yaptı. Bu kadroda Roger Ibanez'i denemek istiyorum. Takımın sahada iyi bir denge kurmasına yardımcı olabilecek profiller bulabiliriz."
- Getty Images Sport
Amerika Birleşik Devletleri'nde hayati önem taşıyan testler
Bu taktiksel değişiklikler, ABD’de gerçekleşecek olan mevcut milli maç arası sırasında sınanacak. Güney Amerika’nın devleri, 26 Mart’ta Fransa ile karşılaşacak, ardından 31 Mart’ta Hırvatistan’la mücadele edecek. 31 Mayıs’ta ise Panama ile oynanacak son hazırlık maçı da programda yer alıyor. Bu maçlar, asıl turnuva başlamadan önce yedek oyuncuları değerlendirmek ve ilk 11’i kesinleştirmek için mükemmel bir fırsat sunacak.