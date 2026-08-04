Getty
Çeviri:
'Neredeyse küme düşüyordu' - Liverpool, Man Utd ve Chelsea ile anılmasının ardından Micky van de Ven'in Tottenham'daki transfer dedikoduları neden azaldı?
Transfer gündemi: Tottenham büyük harcama yaptı
Üst üste gelen 17'ncilikler, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda rahatsız edici birçok sorunun sorulmasına yol açtı; teknik direktörlük görevi ise Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor ve Roberto De Zerbi'nin ellerinden geçti.
Premier League statüsü güç bela korundu, bu da daha iddialı planların yapılabileceği anlamına geliyor. Bazı sorunlara büyük paralar harcanıyor ve Tottenham, sıkıntılardan çıkar yolu para harcayarak bulmayı hedefliyor.
Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Jan Paul van Hecke, toplamda 200 milyon sterlini (269 milyon dolar) aşan bir bonservis bedeliyle kadroya katılırken; Andy Robertson ile Marcos Senesi ise bedelsiz olarak geldi. Ana odak noktası, Premier League tecrübesi oldu.
Ayrılan oyuncular cephesinde çok fazla hareketlilik yaşanmadı ve Van de Ven de elde tutulan en değerli isimler arasında yer aldı. Dünya Kupası görevinde bulunan Hollandalı milli oyuncunun, yeni bir macera için valizini toplayabilecek isimlerden biri olabileceğine dair endişeler vardı.
Birkaç ağır top kulübün Tottenham'ın kararlılığını sınamaya hazır olduğu söyleniyordu; Old Trafford, Anfield ve Stamford Bridge'de savunmaya tecrübeli takviyeler gerekiyordu, ancak herhangi bir anlaşma yapılmadı ve ufukta böyle bir ihtimale dair de hiçbir işaret yok.
- Getty
Van de Ven neden hâlâ Tottenham'da?
Van de Ven'e olan ilginin neden ileri götürülmediği sorulduğunda, eski Spurs stoperi Alderweireld, Hajper iş birliğiyle yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Herkes Micky van de Ven ve onun hızı hakkında konuşuyor ama o çok iyi bir savunmacı. Keşke onun kadar hızlı olsaydım!
“Ama Tottenham Hotspur'un neredeyse küme düştüğünü ve onun da bunun bir parçası olduğunu unutmayın. Gerçek bu. Ne kadar iyi olursa olsun, gerçek bu. Belki kulüpler buna bakıp geçen sezon kulübe yardım etmek için daha iyisini yapması gerektiğini düşünüyordur.
“Öte yandan, eğer Spurs'te kalırsa bu onun için kötü bir durum değil çünkü kulübün yaptığı transferleri görebiliyorsunuz. Kulübün etrafındaki hava değişiyor. Roberto De Zerbi gibi çok iyi bir teknik direktörle çalışıyor. Belki de geçen yıl olanlardan sonra şimdi kalmak ve herkese gerçek bizi artık göreceklerini göstermek iyi bir şeydir. Bence Spurs'te üstlenebileceği daha da büyük fırsatlar ve meydan okumalar var.”
Dünyanın en iyisi: Spurs yıldızına büyük övgü
25 yaşındaki Van de Ven henüz zirvesine ulaşmış değil ve ortaya çıkarılmayı bekleyen bir potansiyele sahip. Alderweireld, daha önce GOAL'e, uçan Hollandalı'nın dünya futbolunun en iyi stoperi olup olamayacağı sorulduğunda şöyle demişti: “Bence doğru mentaliteye sahip. Elbette tüm takım iyi oynamadığında onun da aynı seviyeye çıkması kolay değil çünkü yardım etmek istiyor ve buna benzer şeyler var. Kulüp nedeniyle en iyi sezonunu geçirdiğini düşünmüyorum ama dünyadaki en iyi stoperlerden biri olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum.
“Tabii ki onun da seviyesini yükseltmesi gerekiyor ama bazen bu takımın bir parçasıdır. Çok ama çok iyi olmak için gereken özelliklere sahip. Hâlâ o kadar yaşlı değil, bu yüzden gelişebilir ve umarım kalıp kulüpte kendini geliştirir.”
- Getty
Van de Ven sözleşmesi: Anlaşma ne zaman sona eriyor?
Spurs, Van de Ven’i 2029 yazına kadar sözleşmeye bağlamış durumda, bu nedenle satış konusunda herhangi bir baskı altında değil. Teklifler davet edilmiyor; eski Wolfsburg yıldızının De Zerbi’nin planlarında kilit bir rol oynaması bekleniyor. Özellikle de kulüp kaptanı Cristian Romero’nun başka bir yere transfer olabileceği yönündeki söylentiler sürerken.
Tottenham’ın son dönemdeki ender başarı hikâyelerinden biri olan oyuncu, bundan sonra ne olacağına dair herhangi bir değerlendirme yapılmadan önce İngiltere’nin başkentinde en az bir sezon daha geçirmeye istekli görünüyor. Ancak bireysel hırsın kolektif çabayla desteklenmesi gerekiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun