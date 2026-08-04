Üst üste gelen 17'ncilikler, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda rahatsız edici birçok sorunun sorulmasına yol açtı; teknik direktörlük görevi ise Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor ve Roberto De Zerbi'nin ellerinden geçti.

Premier League statüsü güç bela korundu, bu da daha iddialı planların yapılabileceği anlamına geliyor. Bazı sorunlara büyük paralar harcanıyor ve Tottenham, sıkıntılardan çıkar yolu para harcayarak bulmayı hedefliyor.

Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Jan Paul van Hecke, toplamda 200 milyon sterlini (269 milyon dolar) aşan bir bonservis bedeliyle kadroya katılırken; Andy Robertson ile Marcos Senesi ise bedelsiz olarak geldi. Ana odak noktası, Premier League tecrübesi oldu.

Ayrılan oyuncular cephesinde çok fazla hareketlilik yaşanmadı ve Van de Ven de elde tutulan en değerli isimler arasında yer aldı. Dünya Kupası görevinde bulunan Hollandalı milli oyuncunun, yeni bir macera için valizini toplayabilecek isimlerden biri olabileceğine dair endişeler vardı.

Birkaç ağır top kulübün Tottenham'ın kararlılığını sınamaya hazır olduğu söyleniyordu; Old Trafford, Anfield ve Stamford Bridge'de savunmaya tecrübeli takviyeler gerekiyordu, ancak herhangi bir anlaşma yapılmadı ve ufukta böyle bir ihtimale dair de hiçbir işaret yok.