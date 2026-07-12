Messi, yarı finale yükselmesinin ardından 21 golle Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını korumaya devam ederken, bu sayı artabilir; Mbappé ise 20 gole ulaşarak ona yaklaşıyor.
İki yıldız, bu yılki Dünya Kupası’nın gol krallığı sıralamasında 8’er golle başa baş gidiyor.
Ancak Mbappé'nin kırmaya çalışabileceği tüm rekorlar arasında en zor olanı, 32 maçlık katılım sayısıdır. Genç yaşına (27) rağmen, Messi'nin efsanevi rekoruna yaklaşmak ya da onu kırmak için en az iki Dünya Kupası'nda daha oynaması gerekiyor ki bu son derece zor bir iştir.
Mbappé şu ana kadar 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen üç Dünya Kupası'nda toplam 20 maça çıktı; bunlardan sonuncusu çeyrek finalde Fas karşısında oynanan maçtı.
Mbappé ve Messi'nin bu turnuvada finale kalması durumunda, Arjantin'in kaptanı Dünya Kupası'nda 34 maça çıkmış olacak; Mbappé'nin ise 22 maçı olacak.
Bu turnuva Messi için sonuncusu olabileceğinden, Fransa kaptanının Messi’nin rekorunu kırmak için en azından 2030 ve 2034 turnuvalarına kadar devam etmesi ve Les Bleus formasıyla 13 maça daha çıkması (35 yaşında), Messi'nin rekorunu kırabilmesi için en az 2030 ve 2034 turnuvalarına kadar oynamaya devam etmesi gerekiyor. Bu zorlu senaryo, yaklaşık 8 yıl boyunca en üst düzeyde fiziksel ve teknik formunu korumayı gerektiriyor; ayrıca Fransız milli takımının sürekli başarı göstermesi ve önümüzdeki iki turnuvada da son aşamalara ulaşması gerekiyor.
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