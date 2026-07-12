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Neredeyse imkânsız mı?.. Messi, Mbappé’ye bir rekorla meydan okuyor

Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
K. Mbappe
L. Messi
Arjantin
İsviçre
ABD
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"Horozlar"ın kaptanı, "Pire"nin rekoruna yaklaşmak için iki Dünya Kupası'na ihtiyaç duyuyor

Efsane Lionel Messi, kendisi için olağanüstü bir turnuva gibi görünen 2026 Dünya Kupası’nda rekorları kırmaya devam ediyor; futbolda ulaşılabilecek tüm başarıları elde ettikten sonra, bu turnuvada eşsiz bir iz bırakmayı hedefliyor.

Öte yandan, Fransız yıldız Kylian Mbappé, gol yarışında Messi’yi yakalamaya çalışıyor ve bu Dünya Kupası’nda, tarihi golcü yarışında ve diğer rekorlarda Messi’ye baskı uygulayarak heyecan verici bir atmosfer yaratmayı başardı.

Ancak Dünya Kupası tarihinde yeni nesil yıldızların ulaşabileceği gibi görünen tüm rekorlar arasında, Messi’nin elinde tuttuğu ve Mbappé’nin ulaşmak için çok mücadele etmesi gerekecek son derece zor bir rekor öne çıkıyor.

  • Karşılaştırılamaz rakamlar… Messi, Dünya Kupası’na damgasını vuruyor

    Arjantin, bu sabah Pazar günü Kansas City Stadyumu'nda uzatmaların ardından İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.

    Inter Miami'nin kaptanı Lionel Messi, Arjantin'in ilk golünde asist yaptı ve Dünya Kupası tarihindeki en çok asist yapan oyuncu listesinin zirvesinde yer alan 10 asist sayısına ulaştı.

    Maçta Messi'nin imzasını attığı bir başka tarihi rekor da yaşandı. "Tango"nun kaptanı, Dünya Kupası'ndaki 32. maçına çıktı ve bu sayıyla, Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu olarak sahip olduğu rekoru uzatarak bu alanda tek başına zirvede yer aldı.

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  • Messi, yarı finale yükselmesinin ardından 21 golle Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını korumaya devam ederken, bu sayı artabilir; Mbappé ise 20 gole ulaşarak ona yaklaşıyor.

    İki yıldız, bu yılki Dünya Kupası’nın gol krallığı sıralamasında 8’er golle başa baş gidiyor.

    Ancak Mbappé'nin kırmaya çalışabileceği tüm rekorlar arasında en zor olanı, 32 maçlık katılım sayısıdır. Genç yaşına (27) rağmen, Messi'nin efsanevi rekoruna yaklaşmak ya da onu kırmak için en az iki Dünya Kupası'nda daha oynaması gerekiyor ki bu son derece zor bir iştir.

    Mbappé şu ana kadar 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen üç Dünya Kupası'nda toplam 20 maça çıktı; bunlardan sonuncusu çeyrek finalde Fas karşısında oynanan maçtı.

    Mbappé ve Messi'nin bu turnuvada finale kalması durumunda, Arjantin'in kaptanı Dünya Kupası'nda 34 maça çıkmış olacak; Mbappé'nin ise 22 maçı olacak.

    Bu turnuva Messi için sonuncusu olabileceğinden, Fransa kaptanının Messi’nin rekorunu kırmak için en azından 2030 ve 2034 turnuvalarına kadar devam etmesi ve Les Bleus formasıyla 13 maça daha çıkması (35 yaşında), Messi'nin rekorunu kırabilmesi için en az 2030 ve 2034 turnuvalarına kadar oynamaya devam etmesi gerekiyor. Bu zorlu senaryo, yaklaşık 8 yıl boyunca en üst düzeyde fiziksel ve teknik formunu korumayı gerektiriyor; ayrıca Fransız milli takımının sürekli başarı göstermesi ve önümüzdeki iki turnuvada da son aşamalara ulaşması gerekiyor.

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