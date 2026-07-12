Efsane Lionel Messi, kendisi için olağanüstü bir turnuva gibi görünen 2026 Dünya Kupası’nda rekorları kırmaya devam ediyor; futbolda ulaşılabilecek tüm başarıları elde ettikten sonra, bu turnuvada eşsiz bir iz bırakmayı hedefliyor.

Öte yandan, Fransız yıldız Kylian Mbappé, gol yarışında Messi’yi yakalamaya çalışıyor ve bu Dünya Kupası’nda, tarihi golcü yarışında ve diğer rekorlarda Messi’ye baskı uygulayarak heyecan verici bir atmosfer yaratmayı başardı.

Ancak Dünya Kupası tarihinde yeni nesil yıldızların ulaşabileceği gibi görünen tüm rekorlar arasında, Messi’nin elinde tuttuğu ve Mbappé’nin ulaşmak için çok mücadele etmesi gerekecek son derece zor bir rekor öne çıkıyor.