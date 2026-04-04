İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, Katalan kulübü RB Leipzig'den Yan Diomande'yi transfer etmeyi hayal ediyor. Barça yetkilileri, genç Fildişili oyuncuyu, Marcus Rashford'un ayrılması durumunda boşalacak olan sol kanat pozisyonu için ideal aday olarak görüyor.
"Neredeyse imkansız!" FC Barcelona'nın Bundesliga'dan dev bir transfer yapmayı hayal ettiği iddia ediliyor
Bu oyuncu, sezon sonuna kadar Manchester United'dan Barcelona'ya kiralık olarak transfer olmuş durumda; ancak İngiliz oyuncunun yüksek maaş talepleri nedeniyle takımda kalması pek olası görünmüyor. 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu da kullanılmadı.
Bununla birlikte Blaugrana, Diomande'nin transferinin son derece zor olacağının farkında; sonuçta 19 yaşındaki oyuncu, 2030 yılına kadar Leipzig ile sözleşmesi bulunuyor. Söylentilere göre Leipzig'in transfer bedeli talepleri 100 milyon avronun üzerinde ve mali açıdan zor durumda olan Katalanlar için bu rakamın üstesinden gelmek neredeyse imkansız.
Ayrıca, Fildişili oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünen tek kulüp Barcelona değil. FC Bayern Münih, Manchester United, FC Liverpool ve İspanya'daki kulüplerin de hepsi onu radarlarında tutuyor. Bu nedenle Die Sport, Barcelona için bunun "neredeyse imkansız bir rüya transfer" olduğunu yazıyor.
Leipzig, Diomande ile sözleşmesini mutlaka uzatmak istiyor
Sky'a göre Leipzig, önümüzdeki yaz en azından bir oyuncunun ayrılmasını önlemek için 19 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesini uzatmayı zaten planlıyor. Buna göre, oyuncuya planlanan maaş artışı konusunda bilgi verildi; ayrıca Leipzig hem sportif hem de ekonomik açıdan rahat bir konumda bulunuyor.
Leipzig, Diomande'yi bu sezon başlamadan önce İspanya'nın ikinci ligindeki CD Leganes'ten 20 milyon euroya transfer etmişti. 26 maçta 10 gol ve 7 asistle, o bu sezon Bundesliga'nın en parlayan yıldızlarından biri.
Yan Diomande: RB Leipzig'deki Bundesliga istatistikleri
Resmi maçlar
Goller
Asistler
26
10
7