Bu oyuncu, sezon sonuna kadar Manchester United'dan Barcelona'ya kiralık olarak transfer olmuş durumda; ancak İngiliz oyuncunun yüksek maaş talepleri nedeniyle takımda kalması pek olası görünmüyor. 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu da kullanılmadı.

Bununla birlikte Blaugrana, Diomande'nin transferinin son derece zor olacağının farkında; sonuçta 19 yaşındaki oyuncu, 2030 yılına kadar Leipzig ile sözleşmesi bulunuyor. Söylentilere göre Leipzig'in transfer bedeli talepleri 100 milyon avronun üzerinde ve mali açıdan zor durumda olan Katalanlar için bu rakamın üstesinden gelmek neredeyse imkansız.

Ayrıca, Fildişili oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünen tek kulüp Barcelona değil. FC Bayern Münih, Manchester United, FC Liverpool ve İspanya'daki kulüplerin de hepsi onu radarlarında tutuyor. Bu nedenle Die Sport, Barcelona için bunun "neredeyse imkansız bir rüya transfer" olduğunu yazıyor.