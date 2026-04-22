"Neredeyse her pozisyonda" oynayabilen ve Manuel Neuer'i örnek alan bu oyuncu: FC Bayern rekor bir transfer gerçekleştirecek mi?

Bu oldukça tuhaf, zira 20 yaşındaki oyuncu uzun süredir orta saha oyuncusu. Ancak bir dönem Manzambi kaleci olmak istiyordu ve Neuer'den çok etkilenmişti. Zürih'teki Tages-Anzeiger gazetesi geçen Ekim ayında, "İsviçre'nin şansına, babası ve ağabeyi onu vazgeçirdi" diye yazmıştı.

Cenevre doğumlu Manzambi, o zamanlar 20. yaş gününden kısa bir süre önce, bugün on olan milli maçlarının yedincisini oynamış ve bu maçta üçüncü golünü atmıştı. Tıpkı dört hafta önce İsveç maçında olduğu gibi, sadece birkaç dakikalık bir oyuna girerek. "İnanılmaz bir gol hırsı var, bunu bir oyuncuda nadiren gördüm," demişti milli takım teknik direktörü Murat Yakin.

Yakin, Manzambi'yi ilk kez geçen sezonun ardından kadroya çağırmıştı. Manzambi, profesyonel kariyerindeki ilk on bir maçta, Breisgau ekibinin o sezonun kadrosunda en başarılı oyuncularından biri olmayı başardı. Bu süre zarfında dört gol katkısı ile dikkatleri üzerine çekti ve SC'nin son haftalarda, 34. haftada Frankfurt'a karşı oynadığı (kaybedilen) Şampiyonlar Ligi eleme finali biletini almasında büyük rol oynadı.