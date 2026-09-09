24 yaşındaki oyuncu, yorumcuları hayran bırakan bir soğukkanlılık ve teknik kalite seviyesi sergiledi. Kaleye yaklaşık 30 yard mesafede topu alan İrlandalı, kararlılıkla ileri çıktıktan sonra sol ayağıyla yaptığı isabetli ve yerden vuruşla topu uzak köşeye gönderdi; Betis'in 21 yıl aradan sonra Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonuna dönüşünü kutladığı gecede fark yaratan gol de bu oldu.

TNT Sports için yorumculuk görevinde konuşan eski İngiltere milli futbolcusu Joe Cole, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Parrott'un gösterdiği soğukkanlılıktan açıkça etkilendi. Parrott'un Lille'e attığı galibiyet golünü analiz eden Cole, İrlandalı oyuncunun ara pasına hareketlenip topu önüne aldıktan sonra yön vererek isabetli bir vuruşla sonuca gittiği pozisyonda Bayern Münih'in sembol ismiyle benzerlikler gördüğünü belirtti. "Bu neredeyse Harry Kane gibi" diye ekledi. "O pozisyonda her şeyi tamamen kontrol ediyor. İstediği anda omzunu düşürüyor. Topu savunmacının görüş alanının hemen dışına çekiyor ve vuruşunu yan ağlara gönderiyor."