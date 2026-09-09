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'Neredeyse Harry Kane gibi' - Joe Cole, eski Tottenham Hotspur yıldızı Troy Parrott'un Real Betis adına Şampiyonlar Ligi'nde attığı müthiş galibiyet golüne hayran kaldı
Harry Kane kıyası
24 yaşındaki oyuncu, yorumcuları hayran bırakan bir soğukkanlılık ve teknik kalite seviyesi sergiledi. Kaleye yaklaşık 30 yard mesafede topu alan İrlandalı, kararlılıkla ileri çıktıktan sonra sol ayağıyla yaptığı isabetli ve yerden vuruşla topu uzak köşeye gönderdi; Betis'in 21 yıl aradan sonra Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonuna dönüşünü kutladığı gecede fark yaratan gol de bu oldu.
TNT Sports için yorumculuk görevinde konuşan eski İngiltere milli futbolcusu Joe Cole, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Parrott'un gösterdiği soğukkanlılıktan açıkça etkilendi. Parrott'un Lille'e attığı galibiyet golünü analiz eden Cole, İrlandalı oyuncunun ara pasına hareketlenip topu önüne aldıktan sonra yön vererek isabetli bir vuruşla sonuca gittiği pozisyonda Bayern Münih'in sembol ismiyle benzerlikler gördüğünü belirtti. "Bu neredeyse Harry Kane gibi" diye ekledi. "O pozisyonda her şeyi tamamen kontrol ediyor. İstediği anda omzunu düşürüyor. Topu savunmacının görüş alanının hemen dışına çekiyor ve vuruşunu yan ağlara gönderiyor."
- Getty Images
Cole, "doğuştan bitirici"yi övdü
Parrott için son birkaç hafta adeta baş döndürücü geçti. Manuel Pellegrini'nin takımında hemen etki yaratan oyuncu, hafta sonunda Real Madrid'e karşı alınan 1-0'lık galibiyette attığı maç kazandıran golün ardından, Şampiyonlar Ligi maceralarını galibiyetle başlatmalarını sağlayan bir kritik gole daha imza attı. Gelişim yıllarında üst düzey teknik direktörler tarafından sık sık göz ardı edilen bir oyuncu için, üst üste gelen bu maç kazandıran performanslar kariyerindeki gidişat açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.
"Nasıl bir hafta geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandıran golü attı ve Real Madrid'e karşı da galibiyet golünü attı" dedi Cole. "O doğal bir bitirici. Harika bir hikâye. Bu adalardan çıkan bir başka delikanlı; İrlandalı bir çocuk olduğunu biliyorum. Kendisini geliştirdi. Başka ülkelere gitti. Bu ferahlatıcı bir şey; dünyanın bu taraflarından oyuncuların Avrupa'ya gidip kendilerini kanıtlaması... Artık İrlanda için büyük bir yıldız. Muhtemelen umutlarını ona bağlıyorlardır."
Pellegrini, yeni yıldızının anında yarattığı etkiyi övdü
Teknik direktörün Parrott'a duyduğu güven meyvesini fazlasıyla veriyor; golcünün 16 milyon €'luk bonservis bedeli, Verdiblancos için şimdiden bir fırsat transferi gibi görünüyor. Pellegrini, hem fiziksel varlığıyla hem de teknik inceliğiyle hücum hattına liderlik edebilecek bir santrfor buldu.
Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından konuşan Pellegrini, forvetin bitiriciliğini ve takıma katıldığından bu yana ortaya koyduğu çalışma ahlakını övmekte gecikmedi. Pellegrini, "Troy adına gerçekten çok mutluyum, iki maçta iki gol atması onun için çok büyük" dedi.
- Getty Images Sport
Tottenham kiralık döngüsünün ardından yeniden doğuş
Parrott için Şampiyonlar Ligi vitrinine uzanan bu yolculuk hiç de kolay olmadı. Tottenham'da ilk olarak genç yaşta A takıma çıkan oyuncu büyük potansiyel taşıyordu, ancak farklı teknik ekipler döneminde ilk takımda kendine istikrarlı bir yol bulmakta zorlandı. İngiliz futbolunun farklı kademelerinde birçok kiralık dönem geçirdikten sonra Parrott, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için AZ Alkmaar'a, Eredivisie'ye transfer oldu.
Cole, "Spurs'tayken durumunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Özgüveni düşük müydü? Doğru fırsatları aldı mı? Yeteneği açıkça ortada. Krediyi hak ediyor; çünkü gidip gelişti, kendini kanıtladı ve böyle devam ederse büyük kulüpler peşine düşecektir" diyerek sözlerini noktaladı.
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