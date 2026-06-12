Neredeyse hapse girecekti ve milli takım teknik direktörü tarafından takımdan atıldı: Julian Nagelsmann’ın bir zamanlar transfer fiyaskosu olarak görülen oyuncuyla Dünya Kupası’nda yaşadığı sansasyonel yeniden karşılaşma

Orada sportif açıdan yine etkileyici bir performans sergilese de, saha dışında tamamen kenara itildi. Ocak 2023’te Brenet, sadece iki hafta içinde iki kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Ehliyetini 2020 yılında alkollü araç kullanmaktan kaybetmişti.

"Görünüşe göre yetkililere hiç saygı göstermiyor. Sanki kırmızı kart gördükten sonra da futbol oynamaya devam ediyormuş gibi geliyor bana," diyen yargıç, Brenet'i 2024 yılında bir aylık hapis cezasına çarptırdı. Brenet, 2021 yılında da aile içi şiddet suçundan para cezasına ve şartlı olarak toplum hizmetine çarptırılmıştı. Ehliyetsiz araç kullanma suçundan aldığı hapis cezası temyiz sonucunda toplum hizmetine çevrilse de, Twente kulübü sözleşmesini feshetti.

Brenet, Katar'da Al-Rayyan'a transfer oldu, ancak 2024/25 sezonunda orada sadece altı maçta forma giydi. Geçen sonbaharda İskoçya'da FC Livingston forması giydi, ikinci yarıda ise Türkiye'de Kayserispor'da oynadı. Şimdi Curacao ile Dünya Kupası'na katılıyor. Brenet, çeşitli Hollanda genç milli takımlarında pek çok maça çıkmış ve 2016'da Dünya Kupası elemelerinde Elftal forması giymiş olsa da, FIFA ona ebeveynlerinin memleketi için oynaması için özel izin verdi.

2024'teki Curacao'daki ilk maçından bu yana Brenet, 17 maçta altı gol ve asist kaydetti. Aruba ile oynanan Dünya Kupası hazırlık maçında sağ bek olarak ilk 11'de yer aldı ve bir gol attı. Pazar günü saat 19:00'da, artık 32 yaşında olan Brenet, takımıyla birlikte Dünya Kupası'nın açılış maçında Almanya ile karşılaşacak ve eski antrenörleri Nagelsmann ve Schreuder ile karşı karşıya gelecek.