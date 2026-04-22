Kleindienst, Sport Bild'e verdiği demeçte, "Dünya Şampiyonası için her gün uyanıp kendimi geliştirmek için çalışıyorum" dedi. "Kimse beni arayıp kadrodan çıkarıldığımı söylemediği sürece, bu hedefi bir kenara atmak akıllıca olmaz. Şansım çok yüksek değil, ama sıfır da değil."
Neredeyse bir yıldır sakat: DFB yıldızı geri dönüş sinyali veriyor – Nagelsmann'dan Dünya Kupası bileti hâlâ mümkün mü?
Kleindienst, yaklaşık bir yıl önce uzun süren bir menisküs sakatlığı geçirmişti. Şu anda "sezonun son iki maçında" sahalara dönmesi konuşuluyor. 30 yaşındaki oyuncu, "Özellikle son iç saha maçında sahada olmayı kendime hedef koydum" dedi. Takımı Borussia Mönchengladbach'a küme düşme mücadelesinde yardımcı olamamanın kendisi için özellikle zor olduğunu belirtti.
Kleindienst, Dünya Kupası'nda "özel bir an" yaşama umudunu taşıyor
"Tribünde oturuyorsun ve yardımcı olamıyorsun. Aslında izlemek hiç içimden gelmiyor, sadece ayakkabılarımı giyip sahaya çıkmak istiyorum. Bu durumun en zor yanlarından biri de bu," dedi Kleindienst. Gladbach şu anda ligde 13. sırada yer alıyor. Kulübü küme düşme hattından en azından beş puan ayırıyor.
Uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile iletişimi devam ediyor. "Bana bir mesaj attı ve durumumu sordu. Oraya hangi rolde gideceğimi biliyorum. Ama belki de o özel an gelir," dedi Kleindienst. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar sürecek.