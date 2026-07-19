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Neredeyse 60.000 mil, 115 uçuş saati ve 21 havaalanı! Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı New Jersey’e taşınırken, Gianni Infantino’nun 2026 Dünya Kupası seyahat günlüğü rakamlarla
FIFA Başkanı için gökyüzünde bir maraton
2026 Dünya Kupası, turnuvanın başlangıcından bu yana coğrafi olarak en geniş kapsamlı edisyonu olarak öne çıkıyor; üç ülke, 16 ev sahibi şehir ve dört farklı saat dilimini kapsıyor. Maçları yakından takip edebilmek için Infantino, turnuvanın sponsoru olan Qatar Airways tarafından işletilen, Katar hükümetinin filosuna ait bir Gulfstream G650 jetini kullandı.
Associated Press’in haberine göre, MetLife Stadyumu’nda maçın bitiş düdüğü çaldığında Infantino, turnuva süresince yaklaşık 115 uçuş saati biriktirmiş olacak. Bu toplam süreye, uçakların yeniden konumlandırılması için yapılan uçuşlar ile Katar’ın eski emirinin cenazesine katılmak üzere Doha’ya yapılan 29 saatlik yolculuk dahil değildir.
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Üç ülkede eşi benzeri görülmemiş rakamlar
FIFA başkanının kat ettiği mesafe, neredeyse akıl almaz boyuttadır; ev sahibi ülkelerdeki 21 farklı havalimanını kullanarak toplam 59.281 mil (95.403 kilometre) yol kat etmiştir. Bu mesafe rakamına Katar’a gidiş-dönüş yolculuğu dahil değildir; ancak yine de New York ile Singapur, Los Angeles ile Doha ve Londra ile Perth arasındaki gidiş-dönüş uçuş mesafelerinin toplamından daha fazladır. En yoğun günü olan 26 Haziran’da Infantino, 5.772 mil yol kat etti.
Infantino, 16 Dünya Kupası stadyumunun tamamında en az birer maç izlemeyi başardı; Miami’deki Hard Rock Stadyumu, beş maçla en sık uğradığı yer oldu. Başkan, tam 13 gün boyunca tek bir günde iki maça katılmayı başardı; bu maçlar genellikle birbirinden yüzlerce mil uzakta bulunan stadyumlarda oynandı.
Genişletilmiş formatın çevresel maliyeti
İdari lojistik açısından etkileyici olsa da, bu kadar kapsamlı seyahatlerin çevresel etkisi gözden kaçmadı. Yalnızca yarı finaller boyunca, özel jet Kuzey Amerika içinde 23 kez uluslararası sınır geçişi gerçekleştirdi ve zaten devasa boyutlardaki turnuva formatına ağır bir karbon ayak izi ekledi.
FIFA, 2030 yılına kadar Dünya Kupası ve ilgili faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı taahhüt etmiş ve 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflemiştir. Örgütün 2026 Dünya Kupası sürdürülebilirlik ve insan hakları stratejisi, iklim değişikliğiyle mücadeleye kararlı olduğunu belirtmektedir. Ancak, turnuvanın üst düzey yetkililerinin özel havacılığa bağımlılığı, bu sürdürülebilirlik hedefleriyle keskin bir tezat oluşturmaktadır. AP News’e göre, FIFA, Infantino’nun seyahat programı ve düzenlemeleriyle ilgili e-posta yoluyla gönderilen yorum talebine yanıt vermedi.
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New Jersey’deki hesaplaşmaya yönelik son hazırlıklar
Infantino, Pazar gününe kadar 43 maçı başarıyla izlemişti, ancak bu serisi finalden hemen önce küçük bir lojistik aksaklıkla karşılaştı. FlightAware verilerine göre, Gulfstream uçağının başlangıçta İngiltere ile Fransa arasındaki üçüncülük maçı için New Jersey’den Miami’ye zamanında uçması planlanmıştı, ancak uçak hiç havalanamadı. Federal Havacılık İdaresi’ne göre, Cumartesi günü New York şehri çevresindeki havalimanlarında şiddetli fırtınalar nedeniyle uçuşlarda ciddi gecikmeler yaşandı.
Sonuç olarak, Infantino’nun kat ettiği 59.281 mil, FIFA’nın en önemli turnuvasının ufkunun giderek genişlediğini yansıtıyor. 2026 Dünya Kupası, üç dev ülkeyi tek bir uyumlu turnuvada başarıyla bir araya getirmiş olsa da, bunu yönetmek için gereken lojistik çabalar uçuş verilerinde açıkça görülüyor.
Başkanın seyahat programı, Kuzey Amerika’daki ev sahibi bölgenin muazzam büyüklüğünün gerçek bir kanıtı niteliğindedir; bu program, Miami’den Seattle’a uzanan 5 saat 44 dakikalık yorucu bir kıtalararası uçuştan, Seattle’dan Vancouver’a sadece 28 dakikalık bir şehirlerarası uçuşa kadar uzanmaktadır.
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