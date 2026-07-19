2026 Dünya Kupası, turnuvanın başlangıcından bu yana coğrafi olarak en geniş kapsamlı edisyonu olarak öne çıkıyor; üç ülke, 16 ev sahibi şehir ve dört farklı saat dilimini kapsıyor. Maçları yakından takip edebilmek için Infantino, turnuvanın sponsoru olan Qatar Airways tarafından işletilen, Katar hükümetinin filosuna ait bir Gulfstream G650 jetini kullandı.

Associated Press’in haberine göre, MetLife Stadyumu’nda maçın bitiş düdüğü çaldığında Infantino, turnuva süresince yaklaşık 115 uçuş saati biriktirmiş olacak. Bu toplam süreye, uçakların yeniden konumlandırılması için yapılan uçuşlar ile Katar’ın eski emirinin cenazesine katılmak üzere Doha’ya yapılan 29 saatlik yolculuk dahil değildir.



