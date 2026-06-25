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“Neredeler?” - Arsenal’in gelecek vaat eden genç oyuncusu Max Dowman kalıpları yıkarken, Harry Redknapp West Ham, Chelsea ve Liverpool’un genç oyuncu yetiştirme politikalarını sorguluyor
Futbol Akademisi: West Ham’ın altyapısından yetişen oyuncular
İngiltere ve Büyük Britanya genelindeki gençlik sistemlerinde oldukça umut vaat eden oyuncular bulunuyor ve bu yeteneklere birinci takım futboluna uzanan yollar sunuluyor. Peki, bu yolculuğun sonuna, en üst seviyede ulaşanların sayısı yeterli mi?
Daha önce Dünya Kupası şampiyonları Bobby Moore, Martin Peters ve Geoff Hurst'u yetiştiren ve ardından Trevor Brooking ile Tony Cottee'nin de izinden giden Redknapp, Joe Cole, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Jermain Defoe ve Michael Carrick gibi isimlerin sahneye çıktığı dönemde West Ham'ın teknik direktörlüğünü yapıyordu.
O zamandan bu yana Mark Noble ve Declan Rice gibi isimler yetişti, ancak bu üretim hattı kesinlikle yavaşladı. Aynı durum, yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılar için yarışan oyuncular için de geçerli; sadece ara sıra birer yetenek bu seviyeye ulaşabiliyor.
- Getty
Neden daha fazla oyuncu Premier Lig’in en iyi kulüplerinde kendini gösteremiyor?
West Ham, Championship’e düşmesinin ardından 2026-27 sezonunda bir adım geriye gidecek ve bu durum, kulübün yarının yıldızlarına daha fazla fırsat sunmasına yardımcı olabilir. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda, BuzzBallz ile ortak bir röportajda konuşan Redknapp, GOAL’a şunları söyledi: “West Ham’ın A takımında akademiden yetişen tek bir oyuncu bile yok. Tottenham’da da akademiden yetişen tek bir oyuncu bile yok. Bu çocuklar nereye gitti?
“Akademilere servet harcıyorlar, tüm imkanlara sahipler, ama çocuklar artık otobüslere binip değersiz liglere gidiyorlar. Eskiden Londra’da South East Counties League vardı; Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham, tüm Londra kulüplerinin U18 takımları. Şimdi ise maçlara gitmek için otobüse biniyorlar, otellerde geceliyorlar, ülkenin dört bir yanına seyahat ediyorlar. Süperstar muamelesi görüyorlar, ama akademilere harcanan onca paradan ortaya çıkan süperstarlar nerede?
“Hiçbir oyuncu göremiyorum — bir tane burada, bir tane orada, bir tane de burada harika bir oyuncu. Max Dowman muhtemelen birkaç yıl içinde ülkenin en iyi oyuncusu olacak, peki bunun dışında diğerleri nerede?
“West Ham’da neredeler? Tottenham’da neredeler? Liverpool’da neredeler? Şu anda pek fazla oyuncu görmüyorum. Yeni nesil oyuncular yetişmiyor. Bir şeyler yapılmalı.”
Modern futbol fazla yapay hale mi geldi?
Redknapp ve benzer görüşteki kişilerin gözünde sorunun bir kısmı, modern futbolun artık fazla “yapay” hale geldiği düşüncesidir. Taban seviyesinden başlayarak yukarı doğru uygulanan “kutu işaretleme” tarzı uygulamalar, Paul Gascoigne, Ronaldinho ve Diego Maradona gibi öngörülemez ve eğlenceli oyuncuların yetişmesini giderek zorlaştırmaktadır.
Redknapp, durumun böyle olup olmadığı sorulduğunda şunları ekledi: “Kesinlikle öyle. Bence artık herkes birdenbire kendini Pep Guardiola sanıyor – kaleci topu stoperlere atıyor, stoperler diğer stoperlere veriyor, tekrar kaleciye dönüyor, stoperlere, sağ bek’e, sonra tekrar ortaya.
“Birdenbire, kaleci sahadaki diğer herhangi bir oyuncudan daha fazla ayakla topa dokunuyor! Stoperler çok fazla topa dokunuyor – bunların yarısı aslında iyi oynayamıyor ve sonunda topu oyalayıp kaybediyor, sonuçta top ağlara gidiyor. Bunu tuhaf buluyorum.
“Topu tutabilen iri bir santrforun önüne gönderin; kanatlara açıldığınızda ise, kafayla vurabilecek, hücum edebilecek ve gol atabilecek oyuncular için ceza sahasına gönderin. Günümüzde bu pek sık olmuyor; sırf pas atmak için pas atıp duruyoruz.”
- BuzzBallz
İngiliz futboluna eğlence unsuru geri getirilebilir
Yıllar geçtikçe eğlence ve şov unsurları kaybolmuş olabilir, ancak bu onların sonsuza dek yok olduğu anlamına gelmez. Bu nitelikleri geri getirmek kulüplere, antrenörlere ve taraftarlara düşüyor – Dowman ve Rio Ngumoha gibi isimlerin dikkat çekmesiyle akademi kadrolarında yeterli potansiyel olduğu görülüyor; bu da İngiliz futbolundaki manzaranın yeniden değişebileceğini gösteriyor.
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