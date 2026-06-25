“Neredeler?” - Arsenal’in gelecek vaat eden genç oyuncusu Max Dowman kalıpları yıkarken, Harry Redknapp West Ham, Chelsea ve Liverpool’un genç oyuncu yetiştirme politikalarını sorguluyor

İngiltere ve Büyük Britanya genelindeki gençlik sistemlerinde oldukça umut vaat eden oyuncular bulunuyor ve bu yeteneklere birinci takım futboluna uzanan yollar sunuluyor. Peki, bu yolculuğun sonuna, en üst seviyede ulaşanların sayısı yeterli mi?

Daha önce Dünya Kupası şampiyonları Bobby Moore, Martin Peters ve Geoff Hurst'u yetiştiren ve ardından Trevor Brooking ile Tony Cottee'nin de izinden giden Redknapp, Joe Cole, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Jermain Defoe ve Michael Carrick gibi isimlerin sahneye çıktığı dönemde West Ham'ın teknik direktörlüğünü yapıyordu.

O zamandan bu yana Mark Noble ve Declan Rice gibi isimler yetişti, ancak bu üretim hattı kesinlikle yavaşladı. Aynı durum, yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılar için yarışan oyuncular için de geçerli; sadece ara sıra birer yetenek bu seviyeye ulaşabiliyor.