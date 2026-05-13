Nerede ters gitti? Genç Dele Alli, Yaya Touré ve Mousa Dembélé ile karşılaştırılırken, eski Tottenham yıldızı hâlâ kulüpsüz ve serbest oyuncu statüsünde kalmış durumda

Topu sahanın bir ucundan diğer ucuna taşıyabilme yeteneği, Alli’nin 2015 yılında Tottenham’a 5 milyon sterlinlik transferinin kaçınılmaz bir sonuç gibi görünmesine neden oldu. Ross Barkley gibi diğer genç yetenekler gençlik maçlarında büyük bir heyecan yaratırken, Alli saha içindeki varlığı ve zekâsıyla sahaya hükmeden sessiz bir suikastçıydı. Buck ve takım arkadaşları için, bu yetenek ilk düdükten itibaren yadsınamazdı.

"Onun kim olduğunu hiç bilmiyordum. O gün, hiçbir fikrim yoktu," diye itiraf etti Buck, gençlik maçlarını hatırlarken. "Sadece uzun boylu, sıska bir adam vardı, topu alıp herkesi geçiyordu. İnanılmazdı. Parıldıyordu. Yann Gueho'ya benziyordu, ama Yann kadar patlayıcı, dengesiz ve gösterişli değildi. Ama sahada kesinlikle benzer bir etki yaratıyordu. Topu sahanın bir ucundan diğer ucuna taşıyordu. Ben şok olmuştum."