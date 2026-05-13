Nerede ters gitti? Genç Dele Alli, Yaya Touré ve Mousa Dembélé ile karşılaştırılırken, eski Tottenham yıldızı hâlâ kulüpsüz ve serbest oyuncu statüsünde kalmış durumda
Orta sahanın devinin fiziksel üstünlüğü
Premier Lig'de ün kazanmadan önce, genç Dele Alli, MK Dons'un altyapısında futbol sahnesine damgasını vurmuştu. Eski defans oyuncusu Jordan Buck, Alli'nin olağanüstü fiziksel ve teknik gücünü hatırlatarak, onun oyun stilini tipik bir kanat oyuncusundan ziyade lig tarihinin en seçkin oyuncularıyla karşılaştırıyor.
TalkSPORT'a özel bir röportajda Buck şunları söyledi: "Çok zayıftı, ama rakiplerini adeta süzülür gibi geçiyordu. Uzun boyluydu, ne zaman topa dokunacağını, ne zaman vücudunu hareket ettireceğini çok iyi biliyordu. Ve rakip oyuncuları adeta kesip geçiyordu. Mousa Dembele ve Yaya Toure'nin rakiplerini geçme şekli gibi, Eden Hazard veya Mohamed Salah gibi değil. Çok geriye düşer, topu doğrudan kaleciden alır ve kendi ceza sahasından orta sahaya doğru süzülür, sonra da son üçte birde pasını bulurdu."
MK Dons'un genç yeteneğinden dünya sahnesine
Topu sahanın bir ucundan diğer ucuna taşıyabilme yeteneği, Alli’nin 2015 yılında Tottenham’a 5 milyon sterlinlik transferinin kaçınılmaz bir sonuç gibi görünmesine neden oldu. Ross Barkley gibi diğer genç yetenekler gençlik maçlarında büyük bir heyecan yaratırken, Alli saha içindeki varlığı ve zekâsıyla sahaya hükmeden sessiz bir suikastçıydı. Buck ve takım arkadaşları için, bu yetenek ilk düdükten itibaren yadsınamazdı.
"Onun kim olduğunu hiç bilmiyordum. O gün, hiçbir fikrim yoktu," diye itiraf etti Buck, gençlik maçlarını hatırlarken. "Sadece uzun boylu, sıska bir adam vardı, topu alıp herkesi geçiyordu. İnanılmazdı. Parıldıyordu. Yann Gueho'ya benziyordu, ama Yann kadar patlayıcı, dengesiz ve gösterişli değildi. Ama sahada kesinlikle benzer bir etki yaratıyordu. Topu sahanın bir ucundan diğer ucuna taşıyordu. Ben şok olmuştum."
Kuzey Londra'nın hayaleti ve İtalya'dan ayrılış
Alli'nin Selhurst Park'ta muhteşem vole vuruşları yaptığı ve Wembley'de Real Madrid'e kabus yaşattığı kariyer serüveni, yıkıcı bir dönüş yaptı. Everton'da geçirdiği zorlu bir dönemin ve Beşiktaş'ta Türkiye'de kiralık olarak oynadığı sürenin ardından Alli, Como'da Fabregas'ın yönetiminde kariyerini yeniden canlandırmaya çalıştı. Ancak bu ortaklık, İtalyan ekibinin Eylül ayında sözleşmesini feshetmesiyle ani bir şekilde sona erdi ve eski süperstar, profesyonel bir kulüp bulamadan kaldı.
30 yaşındaki Dele Alli, yeni bir kulüp bulmakta zorlanan, yüksek profilli bir serbest oyuncu. Bir zamanlar Spurs'ta Avrupa'nın elitleriyle karşılaştırılan Alli'nin düşüşü, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini hatırlatan bir ders niteliğinde ve onu, şüpheci taliplere formunu ve kondisyonunu kanıtlamak zorunda bırakıyor.
Loftus Road'un Ronaldinho'sundan ders almak
Genç bir futbolcunun kariyeri genellikle antrenmanlarda tanık olduğu üstün yetenekler tarafından şekillenir ve Buck, QPR’da Adel Taarabt ile birlikte her gün benzer düzeyde “çılgın” yeteneklere tanık olduğunu hatırlıyor. Faslı orta saha oyuncusu, ham yeteneği dünya standartlarında olan bir başka futbolcu örneğiydi.
"Adel Taarabt'ı yakından izleme fırsatım oldu ve o tam bir canavardı. O, yakından ve şahsen gördüğüm en iyi oyuncu. Bu gerçekten inanılmazdı," dedi Buck. "O kesinlikle çılgındı. Topu bacak arasından geçirmek, onun için sadece eğlenceydi. Buna karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok, denemeyin bile. Olacak olan olur. Yapabileceğiniz en iyi şey ondan bir metre uzakta durmak, o zaman o şutunu atar ve golü atar, yani her halükarda kaybedersiniz. Kampta kendi küçük Ronaldinho'muz vardı ve Ronaldinho tarzı şeyler yapıyordu. Çılgıncaydı!"