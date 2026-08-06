Arsenal, Guimaraes için anlaşmayı güvence altına almak adına hızlı davrandı ve iddialara göre Newcastle ile 75 milyon £’luk bonservis bedeli üzerinde anlaştı. Ancak eski Newcastle oyuncusu Chris Waddle, orta sahada zaten ciddi bir derinliğe sahip olan bir takım için bu hamlenin tamamen mantıklı olduğundan emin değil. Anlaşma hakkında konuşan Waddle, son Premier League şampiyonu için bu transferin taktiksel gerekliliği konusunda kafasının karışık olduğunu kabul etti.

Waddle, BetBrain'e yaptığı açıklamada, "Bruno Guimaraes kuzey Londra'ya giderse Arsenal'de nerede oynayacağını bilmiyorum. Geçen sezon Declan Rice daha ileri bir rolde oynadı ve Martin Zubimendi daha geride kaldı. Geçen yıl iyi bir orta saha sistemleri vardı, bu yüzden onun bu yapıya nerede uyacağını sorgulamanız gerekir.

"Guimaraes her yönüyle bir oyuncu, top ayağındayken çekinmiyor ve sahada ileri geri gidip gelecek güce sahip. Ama Arsenal'in zaten ona çok benzeyen oyuncuları var, bu yüzden onun için bütün kozlarını oynamalarına oldukça şaşırdım."



