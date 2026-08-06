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“Nerede oynayacak?” Eski Newcastle yıldızı, Arsenal'ın £75 milyonluk Newcastle kaptanı Bruno Guimaraes hamlesini “şaşırtıcı” buldu
Orta sahadaki uyum konusunda taktik endişeler
Arsenal, Guimaraes için anlaşmayı güvence altına almak adına hızlı davrandı ve iddialara göre Newcastle ile 75 milyon £’luk bonservis bedeli üzerinde anlaştı. Ancak eski Newcastle oyuncusu Chris Waddle, orta sahada zaten ciddi bir derinliğe sahip olan bir takım için bu hamlenin tamamen mantıklı olduğundan emin değil. Anlaşma hakkında konuşan Waddle, son Premier League şampiyonu için bu transferin taktiksel gerekliliği konusunda kafasının karışık olduğunu kabul etti.
Waddle, BetBrain'e yaptığı açıklamada, "Bruno Guimaraes kuzey Londra'ya giderse Arsenal'de nerede oynayacağını bilmiyorum. Geçen sezon Declan Rice daha ileri bir rolde oynadı ve Martin Zubimendi daha geride kaldı. Geçen yıl iyi bir orta saha sistemleri vardı, bu yüzden onun bu yapıya nerede uyacağını sorgulamanız gerekir.
"Guimaraes her yönüyle bir oyuncu, top ayağındayken çekinmiyor ve sahada ileri geri gidip gelecek güce sahip. Ama Arsenal'in zaten ona çok benzeyen oyuncuları var, bu yüzden onun için bütün kozlarını oynamalarına oldukça şaşırdım."
- Getty Images Sport
Kadro kayıpları ve rotasyon
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişi, Emirates Stadyumu'nda önemli bir değişimi tetikleyecek gibi görünüyor. Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, bu transferin, bir önceki sezonun son bölümünde istikrarını korumakta zorlanan Martin Zubimendi için son anlamına gelebileceğini öne sürdü. Waddle ise oyuncunun kalitesini kabul etmekle birlikte, bu hamlenin ilk 11 için anlık bir taktiksel gelişimden çok kadro rotasyonuyla ilgili olabileceğini düşünüyor.
Waddle, “Gelecek sezon üç ya da dört kupa için mücadele edeceklerse, oyuncuları dinlendirmeleri gerekeceğinden onun iyi bir transfer olduğuna şüphe yok” diye ekledi. “Yine de ilk 11'e nasıl uyacağını bilmiyorum.” Brezilyalı oyuncu, 2025'teki Carabao Kupası zaferinin ardından Newcastle'ı 1955'ten bu yana yurt içindeki bir kupaya taşıyan ilk kaptan olarak Tyneside'dan önemli bir miras bırakarak ayrılıyor.
Newcastle'ın girişim karşısındaki hayal kırıklığı
Mali şartlarda anlaşma sağlanmış olsa da, Arsenal'ın orta saha oyuncusunun peşine düşme biçiminin St James’ Park'ta kötü bir tat bıraktığı bildirildi. Sky Sports'a göre Newcastle, transfer sürecinin ilk aşamalarında doğrudan diyalog eksikliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.
Gazeteci Keith Downie, "Bence son beş ya da altı haftada Newcastle'ı şaşkına çeviren şey, Arsenal'ın işleri ele alış biçimiydi" dedi. "Doğrudan temas yoktu, resmî teklif yoktu, her şey aracı kişiler üzerinden yürütüldü ve bu da Newcastle'ın kafasını bir ölçüde gerçekten karıştırdı."
- Getty
Arsenal harcamaya hız kesmeden devam ediyor
Waddle’ın çekincelerine rağmen Mikel Arteta, Arsenal kalıcı bir hanedanlık kurmayı hedeflerken agresif transfer hamlelerini sürdürme konusunda kararlılığını koruyor. Guimaraes, bu transfer döneminde Christos Tzolis için yüklü bir yatırım yapan ve geçen sezonki başarılı kiralık döneminin ardından Piero Hincapie’nin bonservisini de alan Arsenal’ın son yıldız takviyesi olmaya çok yakın.
Harcamaların yavaşlayacağına dair hiçbir işaret yok; kulüp, Real Madrid’in süperstarı Vinicius Junior ile de güçlü şekilde anılmayı sürdürüyor. Ancak son haberler, Brezilyalı kanat oyuncusunun artık İspanyol devlerinde kalmak için yeni bir sözleşme imzalamaya daha da yaklaştığını gösteriyor.
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