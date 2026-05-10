Maçın son dakikalarında, West Ham'ın küme düşme mücadelesinde hayati önem taşıyan bir puanla 1-1 berabere kaldığını sandığı anda atmosfer bir anda gerginleşti. Kale önündeki karambolün ardından Callum Wilson topu ağlara gönderdi ve bu gol ev sahibi taraftarlar arasında coşkulu kutlamalara yol açtı.

Ancak bu sevinç kısa sürdü, çünkü VAR, pozisyon öncesinde olası bir el faulünü kontrol etmek için devreye girdi. Monitör başında acı verici derecede uzun bir incelemenin ardından hakem Chris Kavanagh kararı bozdu ve Hammers'ı eli boş bıraktı. Bu arada, Leandro Trossard'ın golü sayesinde Gunners, paha biçilmez üç puanı cebine koydu ve Premier League zirvesinde Manchester City'nin beş puan önüne geçti.

Premier League, X'te yayınladığı resmi bir gönderide kararı şöyle açıkladı: "VAR incelemesinin ardından hakem, West Ham United'ın golüne ilişkin ilk kararını bozdu. Hakem açıklaması: 'İncelemenin ardından, West Ham'ın 19 numaralı oyuncusunun kaleciye faul yaptığı tespit edildi. Nihai karar, direkt serbest vuruş.'"











