"Nerede bu tutarlılık?!" - Jarrod Bowen, uzatma dakikalarında uzun süren VAR incelemesinin ardından West Ham'ın Arsenal'e karşı sayılmayan golü yüzünden öfkeleniyor
Londra stadyumunda kaos
Maçın son dakikalarında, West Ham'ın küme düşme mücadelesinde hayati önem taşıyan bir puanla 1-1 berabere kaldığını sandığı anda atmosfer bir anda gerginleşti. Kale önündeki karambolün ardından Callum Wilson topu ağlara gönderdi ve bu gol ev sahibi taraftarlar arasında coşkulu kutlamalara yol açtı.
Ancak bu sevinç kısa sürdü, çünkü VAR, pozisyon öncesinde olası bir el faulünü kontrol etmek için devreye girdi. Monitör başında acı verici derecede uzun bir incelemenin ardından hakem Chris Kavanagh kararı bozdu ve Hammers'ı eli boş bıraktı. Bu arada, Leandro Trossard'ın golü sayesinde Gunners, paha biçilmez üç puanı cebine koydu ve Premier League zirvesinde Manchester City'nin beş puan önüne geçti.
Premier League, X'te yayınladığı resmi bir gönderide kararı şöyle açıkladı: "VAR incelemesinin ardından hakem, West Ham United'ın golüne ilişkin ilk kararını bozdu. Hakem açıklaması: 'İncelemenin ardından, West Ham'ın 19 numaralı oyuncusunun kaleciye faul yaptığı tespit edildi. Nihai karar, direkt serbest vuruş.'"
Bowen’ın hakem kararlarında tutarlılık çağrısı
Maçın tam ortasında yer alan Bowen, maçın bitiş düdüğü çalındığında öfkesini gizleyemedi; sahada hakemlerle yüzleşti ve ardından öfkesini basına da yansıttı.
İngiltere milli takım oyuncusu, eleştirilerini öznel kararlar konusunda tutarlı bir standart bulunmamasına yöneltti. BBC Sport'a konuşan Bowen, önceki haftalarda yaşanan benzer olayların neden gol olarak kabul edilmediğini sorguladı.
"Gerçekten büyük bir darbe. Maça geri dönmek için çok iyi iş çıkardığımızı düşünmüştük ama elimizden alındı," diye öfkelendi West Ham yıldızı. "Ekrana beş dakika bakarsanız bir şeyler bulursunuz - çok fazla boğuşma ve tutma var. Yeterince uzun süre bakarsanız bir şeyler bulacağınızdan eminim. Bunun doğru bir karar olduğunu mu düşünüyorum? Hayır. Çok sinir bozucu. Tutarlılık nerede? Bir taraftar olarak gol sevinci yaşamak ve sonra sekiz dakika bekledikten sonra golün iptal edilmesini istemezsiniz.
"Köşe vuruşları fizikseldir. Premier Lig fizikseldir. Bu yüzden herkes onu sever. Kornerlerde temas beklemelisiniz. Eğer buna izin verirseniz, dünyadaki tüm tutma faullerini de vermek zorunda kalırsınız ve insanlar oyunun bu şekilde ilerlemesini istemez. Acımasız görünmek istemem ama geçen hafta Brentford'da Tomas Socuek'in tutulduğu bir pozisyon vardı ve penaltı verilmedi. Ama o zaman bugün böyle bir penaltı veremezsiniz."
Nuno Santo, VAR sürecini sert bir dille eleştirdi
West Ham teknik direktörü Nuno Espírito Santo, kaptanının görüşlerini yineleyerek, uzun süren gecikmenin maçın akışına verdiği olumsuz etkiye dikkat çekti.
Sezon boyunca hakem kararları konusunda açık sözlü olan Portekizli teknik direktör, takımının Arsenal'i köşeye sıkıştırdığı bir dönemde haksız bir şekilde cezalandırıldığını düşündü.
"Bunu kabul etmek zor. Karar vermek için beş dakikadan bahsediyoruz," dedi Nuno, Sky Sports'a. "Bu kadar uzun sürüyorsa, durum net ve açık değildir. İvmemizi kaybediyoruz, golün heyecanını kaybediyoruz ve sonunda, kimsenin anlamadığı bir karar yüzünden puanı kaybediyoruz. Saygı istiyoruz ve yaptığımız iş için tutarlılık istiyoruz."
Şimdi ne olacak?
West Ham yaralarını sarmaya çalışırken, bu karar Arsenal için büyük bir kurtuluş oldu. Mikel Arteta’nın takımı, özellikle maçın erken saatlerinde Ben White’ı ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle kaybetmesinin ardından, Hammers’ın son dakikalardaki baskısını durdurmakta zorlanmıştı.
1-0'lık galibiyet, Arsenal'i 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştırdı. Takımın, küme düşen Burnley ve Crystal Palace ile oynayacağı iki maç kaldı. West Ham ise 18. sırada yer alıyor ve bir maç fazla oynamış olmasına rağmen 17. sıradaki Tottenham'ın bir puan gerisinde. Takım, son iki maçında Newcastle ve Leeds ile karşılaşacak.