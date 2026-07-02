Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Malik Tillman GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Neler yapabileceğimi gösterdim" - Malik Tillman'ın kanlı çorabı, beyin dalgası teknolojisi ve sayısız saat süren antrenmanlar, USMNT formasıyla attığı rüya gibi serbest vuruşuna güç verdi

Analysis
ABD
Dünya Kupası
M. Tillman
FEATURES
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek

ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın en sessiz yıldızı, son 32 turundaki galibiyetin en ses getiren anını yaşattı – ve bu çıkışının yıllardır hazırlandığını kanıtladı

SANTA CLARA, Kaliforniya -- Hayalindeki golü atmasından önceki anlarda Malik Tillman acı çekiyordu. Ayağına basılmıştı ve hemen durumun ciddi olduğunu fark etmişti. Durum o kadar ciddiydi ki, sağ ayağındaki kramponun kesilerek çıkarılması gerekti ve yerine hemen yenisi giydirildi. Maç bittikten ve son düdük çaldıktan çok sonra bile Tillman, ortasından büyük bir delik açılmış kanlı çorabıyla o acının izlerini taşıyordu. Orta saha oyuncusunun maç sonrası ayağının hali, Curt Schilling'i bile utandırırdı.

"Biri ayağıma bastı," dedi Tillman gülerek. "Sanırım sadece ağrı."

Tillman’ın çektiği acı ne olursa olsun, çabucak dindi ve ABD Erkek Milli Takımı bunun için şanslıydı. O kanlı çorabı ve yepyeni bir krampon giyen Tillman, öne çıktı ve o sağ ayağıyla hayatının en önemli serbest vuruşunu kullandı. Kaçırmadı. Şutu, devasa Bosna-Hersek duvarının üzerinden kavis çizerek geçti ve bununla birlikte ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası Son 16 Turu'na çıkmayı garantiledi. Bunu, en çok ihtiyaç duydukları anda attıkları bir gol sayesinde başardılar.

Tillman’ın golü, o sırada bir kişi eksik oynayan ABD Milli Takımı’nın skoru 2-0’a getirmesini sağladı. Folarin Balogun’un tartışmalı kırmızı kartı, ABD Milli Takımı’nı köşeye sıkıştırmıştı. 30 dakikadan fazla bir süre boyunca ABD, güçlü kalmak, iyi savunma yapmak ve ayakta kalmak zorunda kaldı. Bu, yetenek testinden çok bir metanet sınavıydı. ABD Milli Takımı bu sınavı geçti.

Bunun nedenlerinden biri de bu turnuvanın öne çıkan oyuncularından biri olan Tillman’ın yeteneğiydi. Çarşamba günü, takımın göze çarpmayan kahramanı olarak birkaç maçın ardından, orta saha oyuncusu tarihe geçecek bir an yaşadı.



"Dün bile 'hayır' derdim, ama bu maçı rüyamda görüyordum," dedi Tillman maç sonrası. "Belki bir serbest vuruş kullanıp gol atmayı hayal ediyordum."

Çarşamba günü tam da bunu yaptı. Ve gerçek şu ki, bu anın gelmesi uzun zaman almıştı.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En büyük hedef

    Maçın ardından Tillman, dünyaya küçük bir sırrı açıkladı: Performansından pek de memnun değildi. Bunun nedeni oldukça ironikti.

    "İlk yarıda memnun değildim," diye itiraf etti, "özellikle de duran toplarımdan dolayı."

    Belki de Tillman, en önemli duran top vuruşunu doğru an için saklıyordu. 82. dakikada, ceza sahasının hemen dışında bir Bosnalı oyuncunun faul yapmasının ardından, Tillman ve Antonee Robinson topun başına geçti. Robinson yarım adım attı, ancak Tillman birkaç adım daha attıktan sonra sağ ayağıyla Bosnalı duvarın üzerinden geçen bir şut çekti.

    "Rakip takımın oyuncuları çok uzun," dedi Chris Richards maçtan sonra. "Sanırım duvarın ortalama boyu 6-foot-6 civarındaydı, bu yüzden onun topu o kadar yükseğe ve uzağa göndermesi gerçekten inanılmazdı."

    Bosnalı kaleci Nikola Vasilj, topun geldiğini hiç fark etmedi. Kalenin sağ tarafında duran kaleci, Tillman’ın şutuna elini uzatmak için çaresizce zıplamaktan başka bir şey yapamadı. Hiç şansı yoktu.

    "İkinci gol, top bizdeyken ve maçı kontrol ederken geldi," dedi Vasilj. "Fırsatlar yaratmaya başlamıştık ki, birdenbire o ikinci golü yedik."

    Bu gol, ABD Milli Takımı’na 2-0’lık bir üstünlük sağladı; bu üstünlüğü maçın son dakikalarında da elinden bırakmadılar. Ayrıca, o ana kadar 10 kişiyle hayatta kalmak için savunma yapan ABD Milli Takımı’nı 18 dakika boyunca izledikten sonra gerginleşen seyircileri coşturdu.

    Top ağlara çarptığı anda, USMNT'yi destekleyen Bay Area seyircisi rahat bir nefes aldı. Sahadaki Amerikalı oyuncular da öyle.

    Christian Pulisic, “Bu çok önemli bir an,” dedi. “Elbette, savunmaya devam edip maçın sonuna kadar skoru korumaya çalışmak zorunda kalacaktık. Onun bu golü atması bize bir nefes aldırdı ve büyük bir özgüven kazandırdı.”

    Haji Wright ise şunları ekledi: "Malik adına çok heyecanlıyız. Bu gol maçı bizim lehimize çevirdi ve stadyumdaki gerginliği bir nevi yatıştırdı."

    Bu, hayatta bir kez yaşanacak bir anda atılan, hayatta bir kez yaşanacak bir goldu. Ancak bu, hayatta bir kez yaşanacak bir serbest vuruş değildi.

    • Reklam
  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir anın oluşumu

    Richards, tam da bu serbest vuruşu binlerce kez gördüğünü söylüyor. Her antrenmandan sonra Tillman sahada kalıyor. ABD Milli Takımı teknik ekibinin beyin dalgalarını ölçmek için kullandığı ekipmanı giyiyor ve duran toplar üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, analistlerin Tillman’ın beyninin bu tür anlarda nasıl işlediğini izlemesine olanak tanıyor. Richards’ın tahminine göre, ellerinde bol miktarda veri var.

    "Çok fazla antrenman yapıyorlar dostum," dedi. "O çocuklar gerçekten çok çalışıyor. Elimizde dalga makinesi gibi aletler var. Ben serbest vuruş yapmıyorum, o yüzden tam bilemem ama Malik bunu çok sık yapıyor. Bunun meyvesini görmek çok güzeldi."

    Weston McKennie ise şunları ekledi: "Antrenmanlarda onun bu konuda çalıştığını sayısız kez gördüm."

    Dolayısıyla Tillman topu kullanmak için öne çıktığında oldukça sakindi. O ve Robinson, topu en iyi yere yerleştirmek için kısa bir görüşme yaptılar ve gerisini hallettiler. Bayer Leverkusen orta saha oyuncusu, bu an karşısında kesinlikle bunalmamıştı çünkü daha önce sayısız kez yaşadığı anlara benziyordu.

    "Bu serbest vuruşu atabileceğimiz tüm seçenekleri gözden geçirmiştik," dedi. "Duvarın altından atmayı, kalecinin yanından atmayı, duvarın üstünden atmayı konuştuk. Bazı arkadaşların duvarın üstünden atmam konusunda şüpheleri olduğunu biliyorum, ama bunu antrenmanlarda çalışmıştım."

    Tüm bu antrenman seanslarını en ön sıradan izleyenler için, Tillman’ın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini görmek büyük bir sevinç kaynağı oldu. Bunun nedeni sadece golün kendisi ya da golün anlamı değildi; asıl neden, golü atan kişiydi.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Farklı bir Malik

    Geçen yaz, Tillman bir şeyi kanıtlamak amacıyla Altın Kupa’ya katıldı. Hakkındaki eleştiri netti: Kulüp seviyesindeki tüm kalitesine rağmen, ABD Milli Takımı’nda henüz kendine özgü bir anı yakalayamamıştı. Bunu değiştirmek için kararlı bir şekilde turnuvaya katıldı. Turnuvanın sonunda, tam da bunu başarmıştı – hem de birden fazla kez.

    En azından Tim Ream böyle görüyor. Onun gözünde Tillman, geçen yaz ABD Milli Takımı’nın en iyi oyuncularından biriydi. Tillman’ın attığı üç golü ve Turnuvanın En İyi Kadrosu’na seçilmesini de hesaba katarsak, muhtemelen haklıdır.

    Tillman ayrıca en zorlu zorluklardan biriyle de karşı karşıya kaldı. Kosta Rika’ya karşı kazanılan çeyrek final maçında bir penaltıyı kaçırdıktan sonra, orta saha oyuncusu penaltı atışlarında tekrar penaltı atmak için öne çıktı. Ve golü attı.

    "Bence Gold Cup onun için gerçekten çok önemliydi," dedi Ream. "Kosta Rika maçındaki penaltı hatasının yarattığı zorluk onun için çok büyük bir sınavdı. Şimdi ona bakıyorsunuz ve sanki büyük bir rahatlık ve sakinlikle oynuyor gibi görünüyor. Sahada her yerde. Bunu görmek inanılmaz. Konuştuğumuzda, bu yeteneğin başından beri onda olduğunu anladık; sadece kendine güvenini kazanması ve kendine inanması gerekiyordu. Şu anda bunu başarıyor."

    Aynı zamanda kendisinin farklı bir yönünü de gösteriyor. Hâlâ sessiz ve biraz utangaç ama Ream’in de dediği gibi, Tillman’da saha içinde ve dışında yeni bir özgüven var. Kendisi de bunu hissediyor.

    "Tabii ki sahada farklı bir insanım," dedi orta saha oyuncusu gülümseyerek. "Duygularımı pek göstermiyorum ama böyle bir gol attığınızda, sanırım siz de duygularımı gördünüz. Harika bir duygu ve tabii ki benim için çok gurur verici bir an."

    Bu, ABD Milli Takımı’nın geri kalanı için de gurur verici bir andı, zira bu gol, Dünya Kupası’ndaki yolculuklarının devam edeceği anlamına geliyordu.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Takımda bir yer

    ABD Erkek Milli Takımı’nın galibiyetinin ardından McKennie kendini tutamadı. Tillman’ın ayağının durumunu görünce, Çarşamba günkü Maçın Adamı’na bir şaka yapmaya karar verdi.

    "Ona üzerine biraz isopropil alkol sürmesini söylemeye çalıştım," dedi McKennie, "ama o 'Asla olmaz' dedi."

    Bu yazın öne çıkan iki oyuncusu ve orta saha partnerleri arasında yaşanan eğlenceli bir an. Eleme turlarına girerken, Tillman biraz daha az dikkat çeken bir yıldızdı. Artık durum böyle değil.

    "Bence bugün," dedi, "ne yapabileceğimi gösterdim."

    Bir sonraki turda Balogun'un yokluğunda, ABD Milli Takımı'nın öne çıkacak birine ihtiyacı olacak. Hepsi de bunun bir takım çabası olacağını söyledi. Takım tek bir kişiden değil, 26 oyuncudan oluşuyor ve bir sonraki maçta, yani Belçika ile oynanacak karşılaşmada sahaya çıkabilecek oyuncular bu mücadeleye hazır olacak.

    Ancak sonuçta, bu maç gibi o maç da özel bir oyuncunun tek bir sihirli anıyla belirlenebilir. Bu Tillman olabilir mi? Çarşamba günkü golün verdiği özgüvenle, neden olmasın?

    "Açıkçası, çok iyi oynuyor," dedi Ream. "Bence, Balo'nun golleri dışında, en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Sahada her yerde, zor işleri hallediyor, ama zor işleri kolaymış gibi gösteriyor. Sanırım sadece kendine bir yer bulduğunu hissetmek istedi; sessiz bir çocuk ama büyük bir gelişme kaydetti."

    Kırılan krampona gelince, onun da bir yeri var. ABD Futbol Federasyonu, kramponun FIFA Müzesi’ne gönderileceğini açıkladı. Bu krampon, tıpkı Tillman gibi tarihteki bir anla anılacaktır.

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Belçika crest
Belçika
BEL