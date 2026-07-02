"Neler yapabileceğimi gösterdim" - Malik Tillman'ın kanlı çorabı, beyin dalgası teknolojisi ve sayısız saat süren antrenmanlar, USMNT formasıyla attığı rüya gibi serbest vuruşuna güç verdi

SANTA CLARA, Kaliforniya -- Hayalindeki golü atmasından önceki anlarda Malik Tillman acı çekiyordu. Ayağına basılmıştı ve hemen durumun ciddi olduğunu fark etmişti. Durum o kadar ciddiydi ki, sağ ayağındaki kramponun kesilerek çıkarılması gerekti ve yerine hemen yenisi giydirildi. Maç bittikten ve son düdük çaldıktan çok sonra bile Tillman, ortasından büyük bir delik açılmış kanlı çorabıyla o acının izlerini taşıyordu. Orta saha oyuncusunun maç sonrası ayağının hali, Curt Schilling'i bile utandırırdı.

"Biri ayağıma bastı," dedi Tillman gülerek. "Sanırım sadece ağrı."

Tillman’ın çektiği acı ne olursa olsun, çabucak dindi ve ABD Erkek Milli Takımı bunun için şanslıydı. O kanlı çorabı ve yepyeni bir krampon giyen Tillman, öne çıktı ve o sağ ayağıyla hayatının en önemli serbest vuruşunu kullandı. Kaçırmadı. Şutu, devasa Bosna-Hersek duvarının üzerinden kavis çizerek geçti ve bununla birlikte ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası Son 16 Turu'na çıkmayı garantiledi. Bunu, en çok ihtiyaç duydukları anda attıkları bir gol sayesinde başardılar.

Tillman’ın golü, o sırada bir kişi eksik oynayan ABD Milli Takımı’nın skoru 2-0’a getirmesini sağladı. Folarin Balogun’un tartışmalı kırmızı kartı, ABD Milli Takımı’nı köşeye sıkıştırmıştı. 30 dakikadan fazla bir süre boyunca ABD, güçlü kalmak, iyi savunma yapmak ve ayakta kalmak zorunda kaldı. Bu, yetenek testinden çok bir metanet sınavıydı. ABD Milli Takımı bu sınavı geçti.

Bunun nedenlerinden biri de bu turnuvanın öne çıkan oyuncularından biri olan Tillman’ın yeteneğiydi. Çarşamba günü, takımın göze çarpmayan kahramanı olarak birkaç maçın ardından, orta saha oyuncusu tarihe geçecek bir an yaşadı.









"Dün bile 'hayır' derdim, ama bu maçı rüyamda görüyordum," dedi Tillman maç sonrası. "Belki bir serbest vuruş kullanıp gol atmayı hayal ediyordum."

Çarşamba günü tam da bunu yaptı. Ve gerçek şu ki, bu anın gelmesi uzun zaman almıştı.