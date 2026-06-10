İngiltere milli takım teknik direktörü, önemli bir hava koşulları nedeniyle yaşanan gecikmenin takımının moralini bozmasına izin vermedi ve bu aksaklığın, Dünya Kupası’nda karşılaşacakları zorluklar için değerli bir ders olduğunu belirtti. Orlando’yu vuran tropikal fırtına nedeniyle Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçı ertelendi, ancak Alman teknik direktör bu olayı turnuva hayatına yönelik bir genel prova olarak değerlendiriyor.

ITV'ye konuşan Tuchel, "Bu olay, turnuvada neler olabileceğine dair bize küçük bir ön izlenim veriyor. Bundan önce de bunun farkındaydık, şimdi ise bunu yaşıyoruz. Bu bir sorun değil. Bu, moralimizi veya sabrımızı kaybetmemiz ya da maça çıkma isteğimizi yitirmemiz için bir bahane olmamalı" dedi.