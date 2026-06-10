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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

"Neler olabileceğinin bir göstergesi" - Thomas Tuchel, İngiltere ile oynanacak hazırlık maçının ertelenmesinin olumlu yanlarını görüyor ve Hırvatistan karşısında yaşanacak bir başarısızlığın "mazeret olamayacağını" vurguluyor

T. Tuchel
İngiltere
Dünya Kupası
İngiltere - Kosta Rika
Kosta Rika
Hazırlık Maçları

Thomas Tuchel, Florida'da Kosta Rika ile oynadıkları son Dünya Kupası hazırlık maçının şiddetli hava koşulları nedeniyle aksamasının ardından, İngiliz oyuncularına konsantrasyonlarını kaybetmemeleri konusunda çağrıda bulundu. Orlando'da yaşanan şiddetli fırtına, turnuva başlamadan önceki son hazırlık maçının ertelenmesine neden olarak, Üç Aslanlar'ın hazırlıklarını altüst etti.

  • Tuchel kaosu kucaklıyor

    İngiltere milli takım teknik direktörü, önemli bir hava koşulları nedeniyle yaşanan gecikmenin takımının moralini bozmasına izin vermedi ve bu aksaklığın, Dünya Kupası’nda karşılaşacakları zorluklar için değerli bir ders olduğunu belirtti. Orlando’yu vuran tropikal fırtına nedeniyle Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçı ertelendi, ancak Alman teknik direktör bu olayı turnuva hayatına yönelik bir genel prova olarak değerlendiriyor.

    ITV'ye konuşan Tuchel, "Bu olay, turnuvada neler olabileceğine dair bize küçük bir ön izlenim veriyor. Bundan önce de bunun farkındaydık, şimdi ise bunu yaşıyoruz. Bu bir sorun değil. Bu, moralimizi veya sabrımızı kaybetmemiz ya da maça çıkma isteğimizi yitirmemiz için bir bahane olmamalı" dedi.

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  • Thomas Tuchel England 2026Getty Images

    Gecikmeyi yönetmek

    Maçın başlama saatine dair belirsizliğe rağmen, İngiltere kafilesi takım otelinde sakinliğini korudu. Tuchel, fırtınanın şiddetinin netleştiği sırada takımın henüz Inter&Co Stadyumu'na doğru yola çıkmadığını açıkladı; bu da maç öncesi rutinlerine ve seyahat planlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlamalarını mümkün kıldı.

    "Hiç sorun yok. Bunu henüz oteldeyken fark ettik, bu yüzden kolay oldu, sadece 'yarım saat sonra otobüse binip gidelim' dedik," diye ekledi eski Chelsea teknik direktörü. Onun rahat tavrı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yoğun antrenman kampının ardından turnuvaya ivmeyle girmek isteyen oyunculara da yansıdı.

  • Saha ile ilgili endişeler giderildi

    Başlangıçta, şiddetli yağmurun maçın tamamen iptal edilmesine yol açabileceğine dair endişeler vardı; bu durum, İngiltere’nin Hırvatistan ile karşılaşmadan önce son hazırlık maçını oynama fırsatını elinden alacaktı. Ancak Tuchel, saha zeminini bizzat inceledi ve Florida’daki stadyumun bu şiddetli yağmura karşı gösterdiği performanstan memnuniyetini dile getirdi.

    Maçın oynanacak olması konusunda rahatladığını soran bir soruya Tuchel şöyle cevap verdi: "Durumun bu kadar ciddi olacağı aklıma gelmemişti. Gök gürültüsü, şimşek ve bazı gecikmeler olabileceğinin farkındaydık ama maçın tamamen iptal olacağını düşünmemiştim. Görünüşe göre maç oynanacak. Oraya gittim. Oldukça kuru görünüyor, yağan su miktarına göre şaşırtıcı derecede kuru ama onlar ne yaptıklarını biliyorlar ve oynamak için uygun görünüyor."

  • harry kane england jubelGetty Images

    Dikkatler hâlâ turnuvada

    Bu olay, takımların yaz aylarında düzenlenecek bu önemli turnuva boyunca Kuzey Amerika'da karşılaşacakları değişken hava koşullarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Maçın ertelenmesi bir sıkıntı yaratmış olsa da Tuchel, profesyonel sporcuların grup aşamalarında performans seviyelerinin düşmesine izin vermeden dış etkenlere uyum sağlamaları gerektiği konusunda kararlı. İngiltere, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacağı kritik açılış maçıyla birlikte Hırvatistan, Gana ve Panama'nın da yer aldığı L Grubu'ndaki mücadelesine hazırlanırken, bu uyum yeteneği hemen sınanacak.

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