Estadio Metropolitano'da alınan 2-1'lik kıl payı yenilginin ardından, Mourinho maçın hakemleri hakkındaki değerlendirmesinde geri adım atmadı. Real Madrid teknik direktörü, özellikle hakem Ortiz Arias ile VAR görevlisi Trujillo'yu hedef aldı ve üst düzey deneyim eksikliklerinin ya da geçmişte Real Madrid'e karşı yaşananların sonuca belirleyici şekilde etki ettiğini öne sürdü.

Kendine özgü çatışmacı üslubuyla medyaya konuşan Mourinho, böylesine yüksek riskli bir maç için bu isimlerin tercih edilmesine inanamadığını dile getirdi. "Hakemin bir derbiyi yönetebilecek deneyimi yoktu. 41 yaşında. Sadece küçük maçlarda görev yapmış kötü bir hakem. Bu atama için Merkez Hakem Kurulu'nu tebrik ederim. Ama Bay Trujillo'nun Real Madrid'le bir geçmişi var. Kupa'da, Girona'da, Osasuna'da. Çok fazla geçmişi olan bir VAR hakemi."