Getty Images Sport
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'Negreira hâlâ burada mı?' - Öfkeli Jose Mourinho, hakem 'hatalarına' sert çıktı ve sistematik önyargı iddiasında bulundu
Mourinho hakem atamalarını sorguladı
Estadio Metropolitano'da alınan 2-1'lik kıl payı yenilginin ardından, Mourinho maçın hakemleri hakkındaki değerlendirmesinde geri adım atmadı. Real Madrid teknik direktörü, özellikle hakem Ortiz Arias ile VAR görevlisi Trujillo'yu hedef aldı ve üst düzey deneyim eksikliklerinin ya da geçmişte Real Madrid'e karşı yaşananların sonuca belirleyici şekilde etki ettiğini öne sürdü.
Kendine özgü çatışmacı üslubuyla medyaya konuşan Mourinho, böylesine yüksek riskli bir maç için bu isimlerin tercih edilmesine inanamadığını dile getirdi. "Hakemin bir derbiyi yönetebilecek deneyimi yoktu. 41 yaşında. Sadece küçük maçlarda görev yapmış kötü bir hakem. Bu atama için Merkez Hakem Kurulu'nu tebrik ederim. Ama Bay Trujillo'nun Real Madrid'le bir geçmişi var. Kupa'da, Girona'da, Osasuna'da. Çok fazla geçmişi olan bir VAR hakemi."
- Getty Images Sport
Metropolitano'da derbi yıkımı
Sahada ise Alejandro Grimaldo ve Jonathan David'in golleriyle Diego Simeone'nin takımı puanları aldı; maç son derece yıpratıcı geçti. Fiziksel mücadelenin öne çıktığı ilk yarıda Cuti Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı yüksek ve krampon tabanıyla sert müdahalenin kırmızı kartla cezalandırılmaması Real Madrid cephesinde büyük tepki yaratırken, konuk ekip devrenin hemen ardından Dean Huijsen'in Giuliano Simeone'ye son adam konumundayken yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Antonio Rudiger 89. dakikada bir serbest vuruşta kafayla ağları buldu, ancak Real Madrid'in geç yükselişi sonucu değiştirmeye yetmedi. Bu sonuçla Atletico, puanını 16'ya çıkararak Real Madrid'i geride bırakıp ikinci sıraya yükseldi; lider Barcelona'nın beş puan gerisinde yer alan ekip, Real ve Real Betis'in de bir puan önünde bulunuyor.
Sistematik önyargı ve eşitsizlik iddiaları
Mourinho, yalnızca tek tek kararları eleştirmekle kalmadı; La Liga'nın yönetiliş biçiminde daha geniş çaplı bir adalet eksikliği olduğunu da ima etti. Real Madrid'e yapılan muameleyi rakipleri Barcelona ve Atletico Madrid'e yapılan muameleyle karşılaştırdı ve şartların hiç de eşit olmadığını öne sürdü. Kulübün yönetimden duyduğu öfkenin açık bir göstergesi olarak Real Madrid, maçın ardından oyuncularından hiçbirinin karma alanda konuşmasına izin verilmeyeceğini açıkladı; bu da ağır bir adaletsizlik olarak gördükleri duruma karşı köklü bir öfkeyi yansıttı.
Teknik direktör meydan okuyan tavrını korudu ve takımının sahada sadece rakibe karşı değil, daha fazlasına karşı mücadele etmeye zorlandığında ısrar etti. "Eğer eşit şartlarda mücadele etmemize izin verirlerse, ederiz. Bunun ayarlı olduğunu söylemek istemiyorum; yanılıyor olduklarına inanmak istiyorum. Komite'nin 41 yaşındaki birini görevlendirerek ve bir de Real Madrid'e karşı geçmişi olan başka birini atayarak hata yaptığını düşünüyorum."
- AFP
Negreira davasının hayaleti
Mourinho'nun öfke patlamasının en çarpıcı anlarından biri, aylardır İspanyol futbolunun üzerine gölge düşüren Negreira skandalına değinmesiyle geldi. Eski hakemlik yetkilisi Jose Maria Enriquez Negreira'yı içeren davayı gündeme taşıyan Mourinho, geçmişin gölgelerinin modern sonuçları hâlâ etkileyip etkilemediğini sorguladı.
Mourinho, Real Madrid'in haksız şekilde hedef alındığı, buna karşılık diğerlerinin ise hoşgörülü kararlarla avantaj sağladığı yönündeki argümanını güçlendirmek için lig genelindeki belirli olaylara işaret etti. "Bu statta normal olmayan şeyler oluyor. Osasuna'nın iptal edilen golü şaka gibi, San Sebastian'da olanlar... La Liga, benim ayrıldığım zamankiyle aynı. Savaşacağız. Çocuklarım üzgün ayrılıyor. Negreira burada değil, değil mi? Yoksa hâlâ burada mı?"
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