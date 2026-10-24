Real Madrid, yarın pazar günü oynanacak El Clasico maçına, hakem heyetinin açıklanması konusunda büyük bir rahatsızlık ortamında giriyor.

Maçı Juan Martinez Munuera yönetecek, video yardımcı hakem teknolojisinden (VAR) ise Javier Iglesias Villanueva sorumlu olacak. Bu iki isim, atamalarının resmen teyit edilmesinden önce de gündeme gelmişti; ayrıca her ikisinin de kraliyet kulübündeki güvensizliği açıklayan geçmiş olaylardan oluşan bir siciller mevcut.

Atamanın sızdırılması, Real Madrid ile hakem sistemi arasında daha önce yaşanan gergin ilişkinin gölgesinde öfkeyi daha da artırdı.

Tartışma, resmi açıklamadan önce başladı. Jose Mourinho, Leipzig galibiyetinin ardından maçı yönetecek muhtemel isimler sorulduğunda rahatsızlığını dile getirdi. Teknik adam, hakemlerin kimliğinin resmi atama açıklamasından önce öğrenilmesi sorununa dikkat çekti.

Ancak Real Madrid'in rahatsızlığı geçmiş olaylarla da bağlantılı. İki hakemin sicilinde, açık protestolara ve kulübün resmen sunduğu bir şikâyete yol açan kararların yanı sıra Kylian Mbappe açısından son derece ciddi bir olay da yer alıyor.

Buna, Martinez Munuera'nın Jose Maria Negreira'nın oğluyla olan mesleki ilişkisi de ekleniyor; bu, okdiario gazetecisi Ivan Martin'in hazırladığı bir rapora göre, adli soruşturma yoluyla ortaya çıkan bir mesele.