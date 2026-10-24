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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Çeviri:

Negreira davası ve Vinicius'a hakaretler: El Clasico hakemini kovalayan tartışmalı geçmiş

FEATURES
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Martinez
Vinicius Junior
K. Mbappe
Eder Militao
J. Mourinho
İspanya
Brezilya
Fransa
Portekiz

Heyecan erken başlıyor!

Real Madrid, yarın pazar günü oynanacak El Clasico maçına, hakem heyetinin açıklanması konusunda büyük bir rahatsızlık ortamında giriyor.

Maçı Juan Martinez Munuera yönetecek, video yardımcı hakem teknolojisinden (VAR) ise Javier Iglesias Villanueva sorumlu olacak. Bu iki isim, atamalarının resmen teyit edilmesinden önce de gündeme gelmişti; ayrıca her ikisinin de kraliyet kulübündeki güvensizliği açıklayan geçmiş olaylardan oluşan bir siciller mevcut.

Atamanın sızdırılması, Real Madrid ile hakem sistemi arasında daha önce yaşanan gergin ilişkinin gölgesinde öfkeyi daha da artırdı.

Tartışma, resmi açıklamadan önce başladı. Jose Mourinho, Leipzig galibiyetinin ardından maçı yönetecek muhtemel isimler sorulduğunda rahatsızlığını dile getirdi. Teknik adam, hakemlerin kimliğinin resmi atama açıklamasından önce öğrenilmesi sorununa dikkat çekti.

Ancak Real Madrid'in rahatsızlığı geçmiş olaylarla da bağlantılı. İki hakemin sicilinde, açık protestolara ve kulübün resmen sunduğu bir şikâyete yol açan kararların yanı sıra Kylian Mbappe açısından son derece ciddi bir olay da yer alıyor.

Buna, Martinez Munuera'nın Jose Maria Negreira'nın oğluyla olan mesleki ilişkisi de ekleniyor; bu, okdiario gazetecisi Ivan Martin'in hazırladığı bir rapora göre, adli soruşturma yoluyla ortaya çıkan bir mesele.

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  • Martínez Munuera ve Negreira'nın oğluna yapılan ödemeler

    Aynı rapora göre, Martínez Munuera'nın adı Negreira davasının soruşturma dosyasıyla ilgili bilgilerde yer aldı. Munuera, Negreira'nın oğlu Javier Enríquez'in zihinsel antrenman alanındaki hizmetlerinden yararlandı ve bunun karşılığını banka havaleleri yoluyla ödedi. Bu bilgi, kardeşi ve yardımcısı Miguel Martínez Munuera'nın beyanlarına dayanıyor. Bu hizmetlerin açıklanan amacı ise maçlar sırasındaki konsantrasyon kabiliyetini geliştirmekti.

    Bu meselenin neden tartışma yarattığını bağlam açıklıyor; zira Javier Enríquez'in babası Hakem Teknik Komitesi'nin (CTA) başkan yardımcısı görevini yürütüyordu, ayrıca Barcelona'nın kendisiyle bağlantılı mercilere yaptığı ödemeler de soruşturmaya konu olmuştu.

    Bir hakemin bu hizmetlerden yararlanması, hakemlik sistemi içindeki ilişkilerin niteliğine dair soru işaretleri doğurdu. Martínez Munuera ise herhangi bir yasal ihlalde bulunmadığını vurgulayarak dürüstlüğünü alenen savundu.

    Bu ödemeler tek başına Barcelona lehine bir kayırma ya da maç sonuçlarının manipüle edildiğini kanıtlamıyor. Kendi çıkarlarını savunmak için "Negreira davası" olarak bilinen davaya dahil olmaya karar veren Real Madrid açısından ise hakemliğin güvenilirliği, gerekli açıklamaların yapılmasını ve şeffaflığın sağlanmasını gerektiriyor.

    Anlaşmazlık hâlâ sürüyor ve bu durum, bu denli önemli her türlü hakem atamasını çevreleyen atmosferi etkiliyor.

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  • Militao olayı tartışması, Osasuna'nın şikâyeti ve Vinicius'a hakaretler

    Real Madrid'in Martínez Munuera ile yaşadığı en rahatsız edici olaylardan biri, takımın Mayıs 2021'de Sevilla karşısında oynadığı maça dayanıyor. Olaylar zinciri, faulün değerlendirildiği bölgenin ve lehine karar verilen tarafın değişmesiyle sona erdi; zira hakem Karim Benzema lehine bir penaltı kararı vermişti, ancak öncesinde Éder Militão'ya yönelik bir el teması incelemesi sonucunda nihayetinde Sevilla lehine penaltı verildi. Maç, İspanya Ligi şampiyonluk mücadelesinin kritik bir aşamasında 2-2 berabere sona erdi.

    Bu karar, teknik direktör Zinédine Zidane'dan alışılmadık bir tepki aldı; Zidane el teması kararlarının kriterlerine ilişkin açıklama talep etti ve karara duyduğu öfkeyi dile getirdi. O günden bu yana bu olay, Real Madrid taraftarlarının hakem kurallarının uygulanmasındaki tutarlılığı tartışırken hatırlattığı vakalar arasında yer aldı.

    En doğrudan çekişme ise Mart 2024'te yaşandı; Real Madrid, takımın Osasuna ile oynadığı maçın raporunun hazırlanış biçimi nedeniyle Martínez Munuera hakkında Disiplin Kurulu'na şikâyette bulundu. Kulüp, hakemi, Real Madrid oyuncularının uyarmasına rağmen Vinícius'a yöneltilen hakaretleri raporunda atlamakla suçladı.

    İtiraz yalnızca sportif bir kararla sınırlı kalmadı; oyuncunun korunması ve tribünlerde yaşananların kayıt altına alınması meselesine kadar uzandı. Hakemler Teknik Komitesi, ses kayıtlarının kulübün sözünü ettiği uyarıları içermediğini belirterek Real Madrid'in anlatımını reddetti.

    Buna karşılık, federasyon temsilcisinin raporunda Brezilyalı oyuncuya yönelik hakaret içeren tezahüratlar yer aldı. Bu olay, Kraliyet Kulübü ile hakemlikten sorumlu makam arasında yeni bir açık çekişmeye yol açtı.

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  • Iglesias Villanueva ve Real Madrid'in öfkesini çeken müdahale

    Javier Iglesias Villanueva'ya gelince, geçmişteki en dikkat çekici olaylar Şubat 2025'teki Espanyol-Real Madrid maçında yaşandı.

    Karşılaşma sırasında Carlos Romero, Mbappe'ye arkadan sert bir müdahalede bulundu, ancak yalnızca sarı kart gördü ve VAR hakemi, pozisyonun kırmızı kartı gerektirip gerektirmediğini değerlendirmek için ekrandan izlemesini hakemden istemedi.

    Defans oyuncusu maça devam etti ve daha sonra sonucu belirleyen tek golü kaydetti.

    Real Madrid resmi bir şikâyette bulunarak, kendisine haksızlık olarak değerlendirdiği olaylara ilişkin ses kayıtlarının verilmesini talep etti. VAR odası, kullanım amacı ciddi hakem hatalarını düzeltmek olmasına rağmen itirazın merkezinde yer aldı.

    Javier Iglesias Villanueva ile bağlantılı olan ve atamasına gölge düşüren olay işte budur. Kardeşi Ignacio'ya atfedilen kararlara gelince, bunlar başka bir hakemle ilgili olup, yalnızca soyadı benzerliği nedeniyle Javier'in sorumlu tutulmasını ya da aralarında kişisel ilişkiler bulunduğunun varsayılmasını haklı çıkarmaz; rapora göre.


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  • Galibiyetler itirazları silmiyor

    Martínez Munuera, yönettiği son dört Clasico maçında Real Madrid ile olumlu bir sicile sahip; zira kraliyet ekibi bu maçların üçünü kazanırken, Barcelona yalnızca bir galibiyet elde etti.

    Bu maçlar arasında Kral Kupası yarı final rövanşında Camp Nou'da alınan 4-0'lık galibiyet ve 2024 yılında İspanya Süper Kupası finalindeki 4-1'lik zafer yer alıyor.

    Rapor şöyle sona erdi: "Real Madrid, Clasico mücadelesinin sahada belirlenmesini istiyor. Ancak bu maça, sonunda hakem kurumundan açıklamalar talep etmek zorunda kaldığı birçok karşılaşmanın anılarını taşıyarak giriyor."


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