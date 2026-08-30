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Nefes kesen bir ustalık gösterisi! Lionel Messi dört gol attı, Inter Miami ise rekor kıran MLS hezimetinde Montreal'e YEDİ gol attı
Herons, yedi gollü farklı galibiyette şov yaptı
Brezilya milli oyuncusu Casemiro, 20. dakikada ağları havalandırarak skoru açtı ve yazın takıma katıldığından bu yana ilk golünü attı. Ardından sahneye çıkan Messi, 40. dakikada sekerek yön değiştiren bir serbest vuruşla Miami'nin farkını ikiye çıkardı ve devre arasından kısa süre sonra attığı müthiş solo golle bir gol daha buldu.
39 yaşındaki Arjantinli daha sonra asistçi kimliğine büründü ve bencil davranmayarak ev sahibi ekibin dördüncü golünde Luis Suarez'i golle buluşturdu. Sonucun artık kesinleşmesinin ardından Messi, 83. dakikada kalecinin üzerinden yaptığı akıllı aşırtmayla hat-trick'ini tamamladı. 89. dakikada 18 yaşındaki yetenek Alexander Shaw'un golünün ardından Messi, uzatma dakikalarının derinlerinde harika geceyi taçlandırdı. Bir serbest vuruşu daha ağlara göndererek kariyerindeki sekizinci dört gollü maçını çıkardı ve MLS tarihinde 20 çok gollü maça en hızlı ulaşan oyuncu oldu (72 maç).
Bu performans, ayın başlarında babasını ve uzun yıllardır temsilciliğini yapan Jorge'yi kaybetmesinin ardından eski Barcelona forveti için zorlu bir kişisel dönemde geldi. Yaşadığı yasa rağmen yıldız oyuncu, ligdeki gol sayısını 19 maçta 18'e çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
- Getty Images Sport
Casemiro ve Hoyos, Messi'nin ustalık dersini övdü
Inter Miami orta saha oyuncusu Casemiro, son düdüğün ardından Arjantinli GOAT'u övdü ve Apple TV'ye şunları söyledi: "Messi'nin takımda olması işte böyle bir şey. Bu anların tadını çıkarmalıyız çünkü o, tarihe geçen bir insan, bir oyuncu."
Brezilyalı oyuncu, Messi'nin takım üzerindeki süregelen etkisini vurgulayarak şöyle ekledi: "Bugün gördük ki bunun tadını çıkarmalı, onu desteklemeyi sürdürmeli ve onunla birlikte rekabet etmeyi sürdürmeliyiz çünkü o hâlâ en iyisi. Bunu Dünya Kupası'nda kanıtladı. Bunun tadını çıkarmalıyız çünkü onunla birlikte çok daha güçlüyüz."
Tekrarlanan geç başlama vuruşları nedeniyle aldığı kenar çizgisi yasağı yüzünden maçı tribünden izleyen geçici teknik direktör Guillermo Hoyos da aynı derecede hayranlık doluydu. Hoyos, "Böylesi bir futbol güzelliğini tarif edecek söz yok" dedi. "O kadar çok şey oluyor ki kelimeler yetersiz kalıyor."
- Imagn
Miami, teknik direktör değişikliğinin ortasında kötü gidişata son verdi
Bu galibiyet, Miami'nin tüm kulvarlarda beş maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi ve takımın temmuz sonundan bu yana aldığı ilk galibiyet oldu. Bu sonuç, Herons'u Doğu Konferansı'nda lider Nashville SC'nin 10 puan gerisinde ikinci sırada tutarken, Montreal 14. sırada kaldı.
Maç, Chase Stadyumu'nda süren teknik direktör değişikliklerinin gölgesinde oynandı. Javier Mascherano'nun ayrılığının ardından nisan ayında geçici teknik direktör olarak göreve gelen Hoyos, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Inter Miami, eski Valencia ve Inter Milan kanat oyuncusu Cristian 'Kily' Gonzalez'i yeni daimi teknik direktörü olarak resmen açıkladı, ancak göreve başlamadan önce çalışma izinlerini bekliyor.
- Getty Images Sport
Perez görevine devam ediyor, Gonzalez ise izin belgesini bekliyor
Yardımcı antrenör Rafael Perez, cumartesi günkü galibiyette kenar yönetimini üstlendi ve Gonzalez görevine resmen başlaması için gerekli onayı alana kadar takımın başında kalması bekleniyor.
Göreve geldikten sonra 52 yaşındaki teknik adam, sezon sonrasına girerken ivme yakalamayı hedefleyecek. Gonzalez daha önce 2005 yılında Arjantin'de Messi ile birlikte oynamıştı ve kulüp yönetimi, Miami MLS Cup başarısı için ilerlerken bu mevcut ilişkinin onun taktik yaklaşımının takıma entegre edilmesine yardımcı olmasını umacak.
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