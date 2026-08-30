Brezilya milli oyuncusu Casemiro, 20. dakikada ağları havalandırarak skoru açtı ve yazın takıma katıldığından bu yana ilk golünü attı. Ardından sahneye çıkan Messi, 40. dakikada sekerek yön değiştiren bir serbest vuruşla Miami'nin farkını ikiye çıkardı ve devre arasından kısa süre sonra attığı müthiş solo golle bir gol daha buldu.

39 yaşındaki Arjantinli daha sonra asistçi kimliğine büründü ve bencil davranmayarak ev sahibi ekibin dördüncü golünde Luis Suarez'i golle buluşturdu. Sonucun artık kesinleşmesinin ardından Messi, 83. dakikada kalecinin üzerinden yaptığı akıllı aşırtmayla hat-trick'ini tamamladı. 89. dakikada 18 yaşındaki yetenek Alexander Shaw'un golünün ardından Messi, uzatma dakikalarının derinlerinde harika geceyi taçlandırdı. Bir serbest vuruşu daha ağlara göndererek kariyerindeki sekizinci dört gollü maçını çıkardı ve MLS tarihinde 20 çok gollü maça en hızlı ulaşan oyuncu oldu (72 maç).

Bu performans, ayın başlarında babasını ve uzun yıllardır temsilciliğini yapan Jorge'yi kaybetmesinin ardından eski Barcelona forveti için zorlu bir kişisel dönemde geldi. Yaşadığı yasa rağmen yıldız oyuncu, ligdeki gol sayısını 19 maçta 18'e çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.



