Bu bir şok olmalıydı ama aslında öyle olmadı. Bu korkulan gün yaklaşıyordu – ve kimsenin istediğinden çok daha erken geldi. Bir yıldan az bir süre önce, Liverpool’un Mısırlı Kralı, Merseyside’da yazdığı olağanüstü hikayenin devam edeceğini teyit etmek üzere Anfield’da tahtına oturmuştu. Ancak bu hikaye şimdi ani bir şekilde sona eriyor – ve bunun nedeni hakkında ciddiyetle rahatsız edici sorular sorulması gerekiyor.
Neden yaşayan efsane Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor da Arne Slot ya da Richard Hughes ayrılmıyor?
Garip bir kabullenme hissi
Salah'ın ayrılmasının yaklaştığına dair haber, Liverpool taraftarları arasında pek çok duyguya yol açtı.
2017'de Roma'dan transfer olduğundan bu yana kulübe kattığı her şey için minnettarlık, geçen Nisan ayında imzalanan sözleşme uzatmasının bitmesine bir yıl kala ayrılacak olması nedeniyle üzüntü ve 30 Mayıs'ta İstanbul'da Reds'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyarak kariyerini zirvede bitirebileceği umudu vardı.
Ancak, anında ve kaçınılmaz olarak ortaya çıkan takdir duygusunun yanı sıra, garip bir kabullenme hissi de vardı; bu erken ayrılığın her iki taraf için de en iyisi olduğu hissi.
Bu argümanı kesinlikle anlayabiliriz. Salah, Liverpool tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu ve bu sezonki performansıyla yüksek maaşını pek haklı çıkaramadı; kanat oyuncusu, Premier Lig'de 22 maçta sadece 5 gol attı. Ama bu gerçekten kimin suçu?
"Bacaklar gitmiş"
Son aylarda Salah'a yöneltilen birçok eleştiriden birinde, eski Liverpool savunma oyuncusu Jamie Carragher bu sezonun başlarında 33 yaşındaki oyuncunun "bacaklarının gücünü yitirmiş" gibi göründüğünü iddia etmişti.
Bu, Salah'ın yaşındaki oyuncularda kesinlikle yaşanabilecek bir durum ve o da bu sezon birkaç maçta her zamanki patlayıcı halinden uzak görünüyordu. Eskisi gibi rakiplerini geçmekte veya onlardan uzaklaşmakta zorlandı.
Ancak Salah'ın artık en üst seviyede oynayamayacağı fikri saçmadır. Premier Lig tarihinin tartışmasız en iyi bireysel sezonuna son noktayı koyalı henüz bir yıl bile olmadı; sadece 38 maçta Alan Shearer ve Andy Cole'un elinde bulunan 42 maçlık gol ve asist rekorunu egale etmişti.
Öyleyse, Salah'ın kariyerinin bittiğine gerçekten inanmamız mı gerekiyor? Kötü bir penaltı atışı dışında, geçen hafta Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçında kesinlikle olağanüstü bir performans sergiledi.
"Birçok kişi bundan ders çıkarabilir"
O halde, Salah'ın ayrılışının tamamen sportif bir karar olduğunu öne sürmek saçma olur. Geçen sezonki performansının yakınından bile geçiyor mu? Hiç de değil. Ama yine de, sekiz maç daha az oynamasına ve son derece istikrarsız bir takımda forma giymesine rağmen, tüm turnuvalarda Bukayo Saka'dan daha fazla gol ve asist kaydetti.
Aslında, Salah bu sezon performansında düşüş yaşayan birkaç Reds oyuncusundan sadece biri. Ryan Gravenberch geriledi, Alexis Mac Allister tanınmaz hale geldi ve Ibrahima Konate hakkında ne kadar az konuşulursa o kadar iyi.
Virgil van Dijk'ın da yüksek maaşlı sözleşme uzatmasını haklı çıkarmak için pek bir şey yapmamış olması ilginçtir, ancak Hollandalı oyuncunun bu yaz ayrılma ihtimali taraftarlar arasında büyük bir dehşetle karşılanacaktır.
Kaptanın etrafındakiler tarafından yüzüstü bırakıldığı ve liderlik vasıfları nedeniyle yine de takım için paha biçilmez olduğu yönünde anlaşılabilir bir algı var.
Öyleyse neden Salah'a aynı düzeyde saygı gösterilmiyor? Van Dijk kadar takımı bir araya getiremiyor olabilir, ancak şüphesiz ilham verici bir figür, övgüye değer bir karakter ve profesyonel bir standart belirliyor. Andy Robertson Salı akşamı, onun iş ahlakından "birçok kişinin ders alabileceğini" oldukça açık bir şekilde belirtti.
Bu, Anfield'a son zamanlarda gelen bazı oyunculara yönelik bir eleştiri gibi geldi - ve çoğunun yüksek transfer ücretlerinin karşılığını vermesini hâlâ beklediğimizi düşünürsek, bu mantıklı olur.
'Kurban edilmek'
Tüm bunları göz önünde bulundurursak, Salah'ın, Eylül sonu ile Kasım ortası arasındaki Liverpool'un tarihsel açıdan kötü performans serisi sırasında Arne Slot tarafından neden yedek kulübesine gönderildiğini sorgulamaya tam da hakkı vardı.
Leeds United ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından şikayetlerini kamuoyuna açıklaması açıkça yanlıştı, ancak haksız bir şekilde günah keçisi ilan edildiğini iddia ederken haklıydı.
Elland Road'daki karışık bölgede gazetecilere verdiği demeçte, "Bu durumu kabul etmiyorum" dedi. "Bu kulüp için çok şey yaptım. Bana birçok söz verildi, ancak şu ana kadar üç maçtır yedek kulübesindeyim, bu yüzden sözlerini tuttuklarını söyleyemem.
Daha önce birçok kez menajerle iyi bir ilişkim olduğunu söylemiştim, ama birdenbire aramızda hiçbir ilişki kalmadı. Nedenini bilmiyorum.
"Ama bana öyle geliyor ki, birileri beni kulüpte istemiyor. Kulüp beni kurban etti gibi görünüyor. Ben böyle hissediyorum. Bence birisinin tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık.
"Bu benim için kabul edilemez. Neden başıma bu geliyor, bilmiyorum. Anlamıyorum. Bence bu başka bir yerde olsaydı, her kulüp oyuncusunu korurdu.
"Şu anda durum şöyle görünüyor: 'Mo'yu kurban ediyorsunuz çünkü şu anda takımdaki sorun o.' Ama ben sorunun ben olduğumu düşünmüyorum."
Salah'ın bu sözleri hakkında ne düşünülürse düşünülsün, bu son cümle tartışılmaz.
Toplu bir başarısızlık
Son dört ay bize başka hiçbir şey öğretmemiş olsa bile, şunu kesin olarak öğrendik: Liverpool’un Premier Lig şampiyonluğunu savunmadaki feci performansının sebebi kesinlikle Salah değil. Sezonun tamamı, devasa bir toplu başarısızlık oldu.
Dominik Szoboszlai ve Rio Ngumoha hariç, neredeyse tüm ilk takım kadrosu yeterince iyi olmaktan çok uzaktı, ancak Reds'in berbat sonuçları için kendi paylarına düşen suçu üstlenmeleri gerekse de, bu karmaşanın asıl sorumlusu üstleridir.
Teknik direktör, sahadaki her alanda Liverpool'un bariz sorunlarını çözmede tamamen yetersiz olduğunu kanıtladı; spor direktörü Richard Hughes'un kurduğu kadronun, tarihi bir yaz transfer çılgınlığının ardından suç derecesinde dengesiz olduğu ise aylardır acı bir şekilde ortada.
Sonuç olarak, mevcut milli maç arası, birçok taraftarın Suudi Pro Ligi'nin Hughes'a ilgi duyduğu yönündeki söylentilerin doğru olmasını ve kulübün sezonu kurtarmak için bu ara dönemde Slot'u kovmasını umarak başladı.
Bunun yerine, Anfield'dan ayrılacak olanın, Premier Lig tarihinin tartışmasız en iyi futbolcusu ve geçen sezonun şampiyonluğunun başrol oyuncusu olan Salah olduğunu öğrendik.
Daha da kötüsü, serbest transferle ayrılmasına izin veriliyor, yani ayrılmasının mali açıdan mantıklı olduğu argümanı bile geçerli değil.
Liverpool bir efsaneyi kaybetti
Liverpool önümüzdeki sezon maaş giderlerinden yaklaşık 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) tasarruf edebilir, ancak bu yaz Salah’ı bir SPL takımına satarak bu rakamın üç katını kazanabilirdi – bu para, kulübün ona layık bir halef bulmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktı.
Elbette piyasada onunla aynı kalitede bir yedek yok, çünkü Avrupa'nın "Büyük 5" liglerinde oynayan hiçbir oyuncu, son dokuz yılda Salah'ın attığı goller ve yaptığı asistlere ulaşamadı.
Elbette Liverpool daha önce de efsanelerin ayrılışını gördü ve Reds her zaman toparlandı. Salah'ın da kendisinin söylediği gibi, hiçbir oyuncu kulüpten daha büyük olamaz ve o da er ya da geç ayrılacaktı.
Ancak bunun bu yaz olması gerekmiyordu ve Anfield'da kararları verenlere olan güveni korumak giderek zorlaşıyor. Salah'ı şimdi takımdan göndermek, açıkça orijinal planın bir parçası değildi.
Geçen Nisan ayında Salah yeni sözleşmesini imzaladığında, hem kendisi hem de kulüp yönetimi sözleşmenin sonuna kadar devam etmesini bekliyordu. Ancak bu arada işler dramatik bir şekilde değişti, en azından forvetin Slot ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle, ve kulüp yıldız oyuncudan ziyade teknik direktöre güvenmeyi tercih etti.
Bu kararın ne kadar akıllıca olduğu ancak zamanla anlaşılacak, ancak şimdiden Liverpool'un sadece bir efsaneyi kaybetmekle kalmayıp, yolunu da kaybettiği hissediliyor.