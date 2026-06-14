Nagelsmann, Pazar günü 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Curacao'ya karşı alınan 7-1'lik galibiyetin ardından Musiala'ya ilişkin olarak "ciddi bir şey yok" dedi. Bayern Münih'in oyuncusu 64. dakikada oyundan alınmıştı; öncesinde defalarca uyluğuna dokunmuş ve tam olarak formunda görünmüyordu. Ayrıca Musiala, oyundan çıktıktan hemen sonra soyunma odasına çekildi.
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"Neden sahadan çıkmam gerekiyor?": Julian Nagelsmann, DFB yıldızının sakatlığıyla ilgili endişeleri giderdi
"Jamal'ın uzun süren sakatlığının ardından kaslarında bir şeyler hissetmesi nispeten normal," dedi Nagelsmann, Musiala'nın geçen yıl yaşadığı uzun sakatlık dönemine değinerek. Temmuz 2025'te Kulüpler Dünya Kupası'nda ağır bir sakatlık geçirmiş ve kaval kemiği kırığı nedeniyle Ocak ortasına kadar sahalardan uzak kalmıştı. Geri dönüşünden sonra da ara sıra tekrar tempoyu düşürmek zorunda kalmıştı, bu nedenle 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda zaman zaman hafif şüpheler vardı.
Nagelsmann, Musiala'nın Dünya Kupası açılış maçında oyundan çıkarıldığında "sempatik bir şekilde şikayet ettiğini" açıkladı. Milli takım teknik direktörü, kendisine sorulduğunda, Bayern yıldızının "'Hala formdayım, neden oyundan çıkmam gerekiyor?'" diye sorduğunu söyledi. "Ona, bu durumda Deniz (Undav, ed.) gibi iyi performans gösteren diğer oyuncuları da ödüllendirmek istediğimizi söyledim," diye açıkladı Nagelsmann.
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Jamal Musiala, Almanya'nın Curacao ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçında gol attı
Musiala, geçen sezonun ikinci yarısında henüz en iyi formuna ulaşmamış olsa da, Nagelsmann ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada bu ofansif orta saha oyuncusuna tam olarak güveneceğini defalarca açıkça belirtti. Böylece Musiala, Curacao ile oynanan ilk grup maçında ilk 11'de yer aldı ve ikinci yarının başında (47. dakika) skoru 4-1'e getiren muhteşem bir gol attı.
Turnuvaya başarılı bir başlangıç yapan Musiala, önümüzdeki Cumartesi Fildişi Sahili ile oynanacak ikinci grup maçında da mümkünse Almanya'nın ilk onbirinde yer almak istiyor. Ön eleme turunun son maçında DFB takımı 25 Haziran'da Ekvador ile karşılaşacak.
Jamal Musiala ile: Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Pozisyon
Oyuncular
Kulüp
Forma numarası
Kaleci
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Kaleci
Manuel Neuer
FC Bayern Münih
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defans
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defans
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defans
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defans
Joshua Kimmich
FC Bayern Münih
6
Defans
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defans
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern Münih
5
Defans
David Raum
RB Leipzig
22
Defans
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defans
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defans
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defans
Jonathan Tah
FC Bayern Münih
4
Defans
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofansif
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Hücum
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Hücum
Leon Goretzka
FC Bayern Münih
8
Hücum
Kai Havertz
Arsenal
7
Hücum
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Hücum
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Hücum
Jamal Musiala
FC Bayern Münih
10
Hücum
Leroy Sané
Galatasaray İstanbul
19
Hücum
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Hücum
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Hücum
Nick Woltemade
Newcastle United
11