"Neden sahadan çıkmam gerekiyor?": Julian Nagelsmann, DFB yıldızının sakatlığıyla ilgili endişeleri giderdi

"Jamal'ın uzun süren sakatlığının ardından kaslarında bir şeyler hissetmesi nispeten normal," dedi Nagelsmann, Musiala'nın geçen yıl yaşadığı uzun sakatlık dönemine değinerek. Temmuz 2025'te Kulüpler Dünya Kupası'nda ağır bir sakatlık geçirmiş ve kaval kemiği kırığı nedeniyle Ocak ortasına kadar sahalardan uzak kalmıştı. Geri dönüşünden sonra da ara sıra tekrar tempoyu düşürmek zorunda kalmıştı, bu nedenle 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda zaman zaman hafif şüpheler vardı.

Nagelsmann, Musiala'nın Dünya Kupası açılış maçında oyundan çıkarıldığında "sempatik bir şekilde şikayet ettiğini" açıkladı. Milli takım teknik direktörü, kendisine sorulduğunda, Bayern yıldızının "'Hala formdayım, neden oyundan çıkmam gerekiyor?'" diye sorduğunu söyledi. "Ona, bu durumda Deniz (Undav, ed.) gibi iyi performans gösteren diğer oyuncuları da ödüllendirmek istediğimizi söyledim," diye açıkladı Nagelsmann.