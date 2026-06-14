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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

"Neden sahadan çıkmam gerekiyor?": Julian Nagelsmann, DFB yıldızının sakatlığıyla ilgili endişeleri giderdi

Dünya Kupası
Almanya - Curacao
Almanya
J. Musiala
J. Nagelsmann

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, orta saha oyuncusu Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili olarak endişelerin yersiz olduğunu açıkladı.

Nagelsmann, Pazar günü 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Curacao'ya karşı alınan 7-1'lik galibiyetin ardından Musiala'ya ilişkin olarak "ciddi bir şey yok" dedi. Bayern Münih'in oyuncusu 64. dakikada oyundan alınmıştı; öncesinde defalarca uyluğuna dokunmuş ve tam olarak formunda görünmüyordu. Ayrıca Musiala, oyundan çıktıktan hemen sonra soyunma odasına çekildi.

  • "Jamal'ın uzun süren sakatlığının ardından kaslarında bir şeyler hissetmesi nispeten normal," dedi Nagelsmann, Musiala'nın geçen yıl yaşadığı uzun sakatlık dönemine değinerek. Temmuz 2025'te Kulüpler Dünya Kupası'nda ağır bir sakatlık geçirmiş ve kaval kemiği kırığı nedeniyle Ocak ortasına kadar sahalardan uzak kalmıştı. Geri dönüşünden sonra da ara sıra tekrar tempoyu düşürmek zorunda kalmıştı, bu nedenle 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda zaman zaman hafif şüpheler vardı.

    Nagelsmann, Musiala'nın Dünya Kupası açılış maçında oyundan çıkarıldığında "sempatik bir şekilde şikayet ettiğini" açıkladı. Milli takım teknik direktörü, kendisine sorulduğunda, Bayern yıldızının "'Hala formdayım, neden oyundan çıkmam gerekiyor?'" diye sorduğunu söyledi. "Ona, bu durumda Deniz (Undav, ed.) gibi iyi performans gösteren diğer oyuncuları da ödüllendirmek istediğimizi söyledim," diye açıkladı Nagelsmann.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jamal Musiala, Almanya'nın Curacao ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçında gol attı

    Musiala, geçen sezonun ikinci yarısında henüz en iyi formuna ulaşmamış olsa da, Nagelsmann ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada bu ofansif orta saha oyuncusuna tam olarak güveneceğini defalarca açıkça belirtti. Böylece Musiala, Curacao ile oynanan ilk grup maçında ilk 11'de yer aldı ve ikinci yarının başında (47. dakika) skoru 4-1'e getiren muhteşem bir gol attı.

    Turnuvaya başarılı bir başlangıç yapan Musiala, önümüzdeki Cumartesi Fildişi Sahili ile oynanacak ikinci grup maçında da mümkünse Almanya'nın ilk onbirinde yer almak istiyor. Ön eleme turunun son maçında DFB takımı 25 Haziran'da Ekvador ile karşılaşacak.

  • Jamal Musiala ile: Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu

    Pozisyon

    Oyuncular

    Kulüp

    Forma numarası

    Kaleci

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Kaleci

    Manuel Neuer

    FC Bayern Münih

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defans

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defans

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defans

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defans

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Münih

    6

    Defans

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defans

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern Münih

    5

    Defans

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defans

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defans

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defans

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defans

    Jonathan Tah

    FC Bayern Münih

    4

    Defans

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofansif

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Hücum

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Hücum

    Leon Goretzka

    FC Bayern Münih

    8

    Hücum

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Hücum

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Hücum

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Hücum

    Jamal Musiala

    FC Bayern Münih

    10

    Hücum

    Leroy Sané

    Galatasaray İstanbul

    19

    Hücum

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Hücum

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Hücum

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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