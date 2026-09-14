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‘Neden?’ - Richarlison, Roberto De Zerbi’nin Tottenham’dan dışlandığını doğrulamasının ardından sosyal medyada tepki gösterdi
De Zerbi, Carabao Cup kadro dışılığını doğruladı
Richarlison, Tottenham'da tamamen gözden çıkarılmış durumda ve De Zerbi'nin salı gecesi Liverpool'a karşı forma giymeyeceğini doğrulaması, içinde bulunduğu durumun gerçek yüzünü açıkça ortaya koydu.
25 kişilik Premier League kadrosuna alınmamış olmasına rağmen Richarlison, Carabao Cup'ta forma giyme hakkını hâlâ koruyor. Ancak teknik direktör, geri dönüş ihtimaline kapıyı net şekilde kapattı. De Zerbi, "Richarlison, hazır olsa bile OYNAMAYACAK. Carabao Cup'ta bile, hayır" dedi.
Duygusal bir sosyal medya yanıtı
Pazartesi günü teknik direktörün basın toplantısının ardından gazeteci Fabrizio Romano, açıklamaları X'te paylaştı ve bu da Richarlison'dan doğrudan ve kamuoyu önünde bir tepki gelmesine yol açtı. Brezilyalı oyuncu, paylaşıma yanıt olarak gözyaşlı bir emoji eşliğinde sadece "Neden?" yazdı.
Bu etkileşim, oyuncu ile kulüp hiyerarşisi arasındaki çatlak dinamiğin altını çiziyor. De Zerbi, çıkmazı daha da şöyle açıkladı: "Bu benim davranışım değil, ilişkiyle ilgili ve sorun [arasında] oyuncu ile kulüp arasında. Ben de kulübün içindeyim. Teknik direktör ve kulüp birlikte."
Başarısız transfer sürecinin perde arkası açıklandı
Tottenham, yaz transfer döneminde ayrılmak için aktif şekilde bastıran Richarlison konusunda karmaşık bir süreç yaşadı. Everton'a önerilen dönüş, transfer döneminin son gününde çökerken, Vasco da Gama ile yapılan görüşmeler de kişisel şartlarda anlaşma sağlanamadığı için sonuçsuz kaldı.
De Zerbi, forveti takımda tutmaya çalıştığını açıklayarak şöyle dedi: "Bu sezonun başında, kalması için onu ikna etmek amacıyla onunla birçok kez konuştum ve o bunu istemedi. Her gün gidip kalması için dua edemem."
- AFP
Richarlison için sırada ne var?
Richarlison ve temsilcileri şu anda Tottenham ile karşılıklı anlaşmayla sözleşme feshi konusunda görüşüyor. Oyuncunun tarafı, anlaşmazlığı FIFA'ya taşıma tehdidini sürdürüyor. Başarılı olunması halinde Richarlison bonservisini eline alacak ve ocak transfer dönemi açılmadan önce yeni bir takıma katılabilecek.
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