Pazartesi günü teknik direktörün basın toplantısının ardından gazeteci Fabrizio Romano, açıklamaları X'te paylaştı ve bu da Richarlison'dan doğrudan ve kamuoyu önünde bir tepki gelmesine yol açtı. Brezilyalı oyuncu, paylaşıma yanıt olarak gözyaşlı bir emoji eşliğinde sadece "Neden?" yazdı.

Bu etkileşim, oyuncu ile kulüp hiyerarşisi arasındaki çatlak dinamiğin altını çiziyor. De Zerbi, çıkmazı daha da şöyle açıkladı: "Bu benim davranışım değil, ilişkiyle ilgili ve sorun [arasında] oyuncu ile kulüp arasında. Ben de kulübün içindeyim. Teknik direktör ve kulüp birlikte."











