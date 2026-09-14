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Moataz Elgammal

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‘Neden?’ - Richarlison, Roberto De Zerbi’nin Tottenham’dan dışlandığını doğrulamasının ardından sosyal medyada tepki gösterdi

Richarlison
Tottenham Hotspur
Liverpool - Tottenham Hotspur
Liverpool
Lig Kupası
Premier Lig
R. De Zerbi

Richarlison, Tottenham Hotspur teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin Liverpool'a karşı oynanacak Carabao Cup maçında kendisine kesin olarak yer vermeyeceğini açıklamasının ardından internette açık bir hayal kırıklığı yaşadığını gösterdi. Forvet oyuncusu, gözyaşlı bir emojinin yanına tek kelime paylaşarak, başarısızlıkla sonuçlanan transfer dönemi ayrılığı girişiminin ardından kulüple ilişkisinin tamamen koptuğunu gözler önüne serdi.

  • De Zerbi, Carabao Cup kadro dışılığını doğruladı

    Richarlison, Tottenham'da tamamen gözden çıkarılmış durumda ve De Zerbi'nin salı gecesi Liverpool'a karşı forma giymeyeceğini doğrulaması, içinde bulunduğu durumun gerçek yüzünü açıkça ortaya koydu.

    25 kişilik Premier League kadrosuna alınmamış olmasına rağmen Richarlison, Carabao Cup'ta forma giyme hakkını hâlâ koruyor. Ancak teknik direktör, geri dönüş ihtimaline kapıyı net şekilde kapattı. De Zerbi, "Richarlison, hazır olsa bile OYNAMAYACAK. Carabao Cup'ta bile, hayır" dedi.

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  • Duygusal bir sosyal medya yanıtı

    Pazartesi günü teknik direktörün basın toplantısının ardından gazeteci Fabrizio Romano, açıklamaları X'te paylaştı ve bu da Richarlison'dan doğrudan ve kamuoyu önünde bir tepki gelmesine yol açtı. Brezilyalı oyuncu, paylaşıma yanıt olarak gözyaşlı bir emoji eşliğinde sadece "Neden?" yazdı.

    Bu etkileşim, oyuncu ile kulüp hiyerarşisi arasındaki çatlak dinamiğin altını çiziyor. De Zerbi, çıkmazı daha da şöyle açıkladı: "Bu benim davranışım değil, ilişkiyle ilgili ve sorun [arasında] oyuncu ile kulüp arasında. Ben de kulübün içindeyim. Teknik direktör ve kulüp birlikte."




  • Başarısız transfer sürecinin perde arkası açıklandı

    Tottenham, yaz transfer döneminde ayrılmak için aktif şekilde bastıran Richarlison konusunda karmaşık bir süreç yaşadı. Everton'a önerilen dönüş, transfer döneminin son gününde çökerken, Vasco da Gama ile yapılan görüşmeler de kişisel şartlarda anlaşma sağlanamadığı için sonuçsuz kaldı.

    De Zerbi, forveti takımda tutmaya çalıştığını açıklayarak şöyle dedi: "Bu sezonun başında, kalması için onu ikna etmek amacıyla onunla birçok kez konuştum ve o bunu istemedi. Her gün gidip kalması için dua edemem."

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    Richarlison için sırada ne var?

    Richarlison ve temsilcileri şu anda Tottenham ile karşılıklı anlaşmayla sözleşme feshi konusunda görüşüyor. Oyuncunun tarafı, anlaşmazlığı FIFA'ya taşıma tehdidini sürdürüyor. Başarılı olunması halinde Richarlison bonservisini eline alacak ve ocak transfer dönemi açılmadan önce yeni bir takıma katılabilecek.

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