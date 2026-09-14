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Moataz Elgammal

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“Neden?”: Richarlison, Roberto De Zerbi'nin Tottenham'daki gözden çıkarıldığını doğrulamasının ardından sosyal medyada tepki verdi

Richarlison
Tottenham Hotspur
Liverpool - Tottenham Hotspur
Liverpool
Lig Kupası
Premier Lig
R. De Zerbi

Richarlison, Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin yaklaşan Liverpool Carabao Cup maçında kendisine kesin olarak yer vermeyeceğini açıklamasının ardından sosyal medyada açık bir hayal kırıklığı sergiledi. Forvet oyuncusu, gözyaşlı bir emojinin yanına tek kelimelik bir paylaşım yaparak, başarısızlıkla sonuçlanan transfer dönemi ayrılığının ardından kulüple ilişkisinin tamamen koptuğunu gözler önüne serdi.

  • De Zerbi, Carabao Cup kadrosu dışında bırakıldığını doğruladı

    Richarlison, Tottenham’da tamamen gözden çıkarılmış durumda ve De Zerbi’nin salı akşamı Liverpool’a karşı oynamayacağını doğrulaması, içinde bulunduğu durumun gerçeğini açıkça ortaya koydu.

    25 kişilik Premier League kadrosunun dışında bırakılmasına rağmen Richarlison, Carabao Cup’ta oynamaya hâlâ uygun. Ancak teknik direktör, geri dönüş ihtimalini net bir şekilde kapattı. De Zerbi, "Richarlison, müsait olsa bile OYNAMAYACAK. Carabao Cup’ta bile oynamayacak, hayır" dedi.

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  • Duygusal bir sosyal medya yanıtı

    Pazartesi günü teknik direktörün basın toplantısının ardından gazeteci Fabrizio Romano, söz konusu ifadeleri X'te paylaştı ve bu da Richarlison'dan doğrudan ve kamuoyu önünde bir tepki gelmesine yol açtı. Paylaşıma yanıt veren Brezilyalı futbolcu, gözyaşlı bir emoji eşliğinde sadece "Neden?" yazdı.

    Bu etkileşim, oyuncu ile kulüp hiyerarşisi arasındaki çatlak ilişki dinamiğinin altını çiziyor. De Zerbi, çıkmazı şu sözlerle daha da açıkladı: "Bu benim davranışım değil, ilişki ve sorun oyuncu ile kulüp arasında. Ben de kulübün içindeyim. Teknik direktör ve kulüp birlikte."




  • Başarısız transfer hikâyesi açıklandı

    Tottenham, yaz transfer döneminde ayrılmak için aktif şekilde bastıran Richarlison konusunda karmaşık bir süreç yaşadı. Everton'a önerilen geri dönüş, transferin son gününde çökerken, Vasco da Gama ile yapılan görüşmeler de kişisel şartlarda anlaşma sağlanamadığı için sonuçsuz kaldı.

    De Zerbi, forveti takımda tutmaya çalıştığını açıklayarak şöyle dedi: "Bu sezonun başında, kalması için onu ikna etmek amacıyla onunla birçok kez konuştum ama kendisi bunu istemedi. Kalması için her gün gidip onun adına dua edemem."

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    Richarlison için sırada ne var?

    Richarlison ve temsilcileri şu anda Tottenham ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmenin feshi için görüşmeler yürütüyor. Oyuncunun tarafı, anlaşmazlığı FIFA'ya taşıma tehdidini sürdürüyor. Başarılı olunması halinde serbest oyuncu statüsüne geçecek ve ocak transfer dönemi açılmadan önce yeni bir takıma katılabilecek.

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