Pazartesi günü teknik direktörün basın toplantısının ardından gazeteci Fabrizio Romano, söz konusu ifadeleri X'te paylaştı ve bu da Richarlison'dan doğrudan ve kamuoyu önünde bir tepki gelmesine yol açtı. Paylaşıma yanıt veren Brezilyalı futbolcu, gözyaşlı bir emoji eşliğinde sadece "Neden?" yazdı.

Bu etkileşim, oyuncu ile kulüp hiyerarşisi arasındaki çatlak ilişki dinamiğinin altını çiziyor. De Zerbi, çıkmazı şu sözlerle daha da açıkladı: "Bu benim davranışım değil, ilişki ve sorun oyuncu ile kulüp arasında. Ben de kulübün içindeyim. Teknik direktör ve kulüp birlikte."











