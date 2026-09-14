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“Neden?”: Richarlison, Roberto De Zerbi'nin Tottenham'daki gözden çıkarıldığını doğrulamasının ardından sosyal medyada tepki verdi
De Zerbi, Carabao Cup kadrosu dışında bırakıldığını doğruladı
Richarlison, Tottenham’da tamamen gözden çıkarılmış durumda ve De Zerbi’nin salı akşamı Liverpool’a karşı oynamayacağını doğrulaması, içinde bulunduğu durumun gerçeğini açıkça ortaya koydu.
25 kişilik Premier League kadrosunun dışında bırakılmasına rağmen Richarlison, Carabao Cup’ta oynamaya hâlâ uygun. Ancak teknik direktör, geri dönüş ihtimalini net bir şekilde kapattı. De Zerbi, "Richarlison, müsait olsa bile OYNAMAYACAK. Carabao Cup’ta bile oynamayacak, hayır" dedi.
Duygusal bir sosyal medya yanıtı
Pazartesi günü teknik direktörün basın toplantısının ardından gazeteci Fabrizio Romano, söz konusu ifadeleri X'te paylaştı ve bu da Richarlison'dan doğrudan ve kamuoyu önünde bir tepki gelmesine yol açtı. Paylaşıma yanıt veren Brezilyalı futbolcu, gözyaşlı bir emoji eşliğinde sadece "Neden?" yazdı.
Bu etkileşim, oyuncu ile kulüp hiyerarşisi arasındaki çatlak ilişki dinamiğinin altını çiziyor. De Zerbi, çıkmazı şu sözlerle daha da açıkladı: "Bu benim davranışım değil, ilişki ve sorun oyuncu ile kulüp arasında. Ben de kulübün içindeyim. Teknik direktör ve kulüp birlikte."
Başarısız transfer hikâyesi açıklandı
Tottenham, yaz transfer döneminde ayrılmak için aktif şekilde bastıran Richarlison konusunda karmaşık bir süreç yaşadı. Everton'a önerilen geri dönüş, transferin son gününde çökerken, Vasco da Gama ile yapılan görüşmeler de kişisel şartlarda anlaşma sağlanamadığı için sonuçsuz kaldı.
De Zerbi, forveti takımda tutmaya çalıştığını açıklayarak şöyle dedi: "Bu sezonun başında, kalması için onu ikna etmek amacıyla onunla birçok kez konuştum ama kendisi bunu istemedi. Kalması için her gün gidip onun adına dua edemem."
- AFP
Richarlison için sırada ne var?
Richarlison ve temsilcileri şu anda Tottenham ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmenin feshi için görüşmeler yürütüyor. Oyuncunun tarafı, anlaşmazlığı FIFA'ya taşıma tehdidini sürdürüyor. Başarılı olunması halinde serbest oyuncu statüsüne geçecek ve ocak transfer dönemi açılmadan önce yeni bir takıma katılabilecek.
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