Fransa milli takım oyuncusu, 2025 yazında Chelsea'den ses getiren bir transferin ardından İtalya'ya geldi. Milan, imzasını almak için ciddi bir yatırım yaparak başlangıçta 37 milyon euro (£31m) ödedi ve buna ek olarak 5 milyon euroya (£4m) kadar bonus maddesi koydu. Forvet, San Siro'daki tek sezonunda Serie A'da 32 maçta yedi gol kaydederken, Coppa Italia'da çıktığı iki maçta da bir gol daha attı.

Sakatlıksız geçen bir yıla rağmen, Rossoneri yönetimi transfer döneminin sonlarına doğru onu hızla gözden çıkardı. Sonuç olarak Nkunku, eski kulübü RB Leipzig'e acımasız bir şekilde geri döndü. Bundesliga ekibi, 4 milyon euro (£3.4m) tutarında bir kiralama anlaşması yaptı ve bu anlaşma, transferi 28 milyon euro (£24m) karşılığında kalıcı hale getirme opsiyonunu da içeriyor.



