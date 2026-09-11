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"Neden öyle davrandıklarını bilmiyorum" - Christopher Nkunku, "şaşırtıcı" ayrılığın ardından AC Milan'a yüklendi; RB Leipzig yıldızı Ruben Amorim'in felsefesine de gönderme yaptı
San Siro'daki veda sonrası Nkunku için hayal kırıklığı
Fransa milli takım oyuncusu, 2025 yazında Chelsea'den ses getiren bir transferin ardından İtalya'ya geldi. Milan, imzasını almak için ciddi bir yatırım yaparak başlangıçta 37 milyon euro (£31m) ödedi ve buna ek olarak 5 milyon euroya (£4m) kadar bonus maddesi koydu. Forvet, San Siro'daki tek sezonunda Serie A'da 32 maçta yedi gol kaydederken, Coppa Italia'da çıktığı iki maçta da bir gol daha attı.
Sakatlıksız geçen bir yıla rağmen, Rossoneri yönetimi transfer döneminin sonlarına doğru onu hızla gözden çıkardı. Sonuç olarak Nkunku, eski kulübü RB Leipzig'e acımasız bir şekilde geri döndü. Bundesliga ekibi, 4 milyon euro (£3.4m) tutarında bir kiralama anlaşması yaptı ve bu anlaşma, transferi 28 milyon euro (£24m) karşılığında kalıcı hale getirme opsiyonunu da içeriyor.
- Getty Images Sport
Nkunku, Milan'ın niyetlerini sorguladı
Leipzig'in kısa süre önce Como ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde konuşan ve sonunda Alman ekibinin 4-1'lik ağır yenilgisiyle biten bu maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nkunku, İtalya'dan ani ayrılığı konusunda şaşkınlığını dile getirdi. Hücum oyuncusu, teknik direktör Martin Demichelis ile birlikte otururken Rossoneri'deki döneminin aniden sona ermesine değindi.
"Milan'ın kararı mı? Bu, saygı duyulması gereken bir tercih ama neden böyle davrandıklarını bilmiyorum" diyen Nkunku, "Şaşırdım. Her halükârda onlara iyi bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.
Forvet oyuncusu ayrıca Londra'daki önceki sıkıntılarına da değindi ve Stamford Bridge'deki fiziksel problemleriyle İtalya'daki taktiksel yalnızlığı arasında keskin bir karşılaştırma yaptı. "Chelsea'ye gittiğimde işler iyi başlamıştı, sonra da son hazırlık maçının sonunda sakatlandım. Ondan sonra her şey değişti" diye konuştu.
"İlk ameliyatımı oldum, sahalara hızlı dönmek istedim ve ayrıca birçok değişiklik de vardı. Chelsea'deki rolümü beğenmedim."
Çatışan vizyonlar ve bir Alman'ın eve dönüşü
Nkunku, İtalya'dan ayrılığının temelinde sonunda taktiksel bir uyumsuzluğun yattığını vurguladı. Serie A'da tamamen sağlıklı kalmasına rağmen, Amorim'in sahadaki özel taleplerine uyum sağlamakta zorlandı.
Forvet oyuncusu, "Öte yandan Milan'da herhangi bir sakatlığım olmadı ama futbol vizyonu benimkinden farklıydı" dedi. "Bu yüzden, buraya geri dönüp kendi futbolumu oynama fırsatı doğar doğmaz bunu değerlendirdim."
Como karşısında Avrupa'da alınan ağır yenilgiye rağmen Fransız oyuncu, tanıdık bir ortamda yeniden en iyi formunu bulmaya istekli olmaya devam ediyor. "Burada olduğum için çok mutluyum ve doğru kararı verdiğime inanıyorum" diye ekledi. "İlk hafta harikaydı ve takım bana kendimi çok hoş karşılanmış hissettirdi. Gerçekten buraya geri dönmek istiyordum, kendi futbolumu oynamak istiyordum. Teknik direktörle konuştum, başka seçeneklerim de vardı ama buraya geri dönmem gerektiğini hissettim."
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Avrupa’daki hezimetten toparlanmak
Nkunku ve Leipzig, Avrupa kupalarına felaket başlangıçlarının ardından toparlanabilmek için zorlu bir tırmanışla karşı karşıya. Como'ya 4-1 mağlup olan Demichelis'in ekibi, hızla toparlanıp yapısal sorunlarını gidermek zorunda.
İki farklı Avrupa devinde geçirdiği sinir bozucu üç yılın ardından hücum oyuncusunun öncelikli odağı, kariyerini yeniden rayına oturtmak ve ağır yenilginin ardından yeni takım arkadaşlarını ayağa kaldırmak. Mevcut sezon için hedeflerini anlatan Nkunku sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefler mi? Eğlenmek istiyorum, oynamak istiyorum, takıma yardım etmek istiyorum. Açım, elimden gelenin tamamını vermek istiyorum. Son üç yıl umduğum gibi geçmedi ve şimdi sadece keyif almak istiyorum."
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