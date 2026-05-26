"Neden olmasın?" - Ryan Reynolds ve Rob Mac, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'ın Wrexham için ulaşılamaz olmadığını söyledi
Hollywood devrimi devam ediyor
Reynolds ve Mac’in Şubat 2021’de gerçekleştirdiği büyük yankı uyandıran devralmanın ardından, Wrexham zor günler geçiren bir National League takımından küresel bir fenomene dönüştü. Sahada elde edilen başarı, ticari büyüme kadar hızlı oldu; Phil Parkinson’ın önderliğinde Reds, üst üste üç kez üst lige yükselerek tarihi bir seriye imza attı.
Kulübün son sezonunda Championship'te yedinci sırada yer alan takım, play-off'a kalmayı sadece iki puan farkla kaçırdı. Takım, gelecekte Premier League'e yükselme hedefine hazırlanırken, bu hedefe ulaşmak için hangi dünya çapındaki yeteneklerin transfer edilebileceği konusunda spekülasyonlar artmaya başladı.
İmkansız rüyanın peşinde
Avrupa'nın seçkin kulüpleri veya Suudi Pro Ligi dışındaki çoğu kulüp için, defalarca Ballon d'Or ödülünü kazanmış oyuncuları transfer etme fikri bir hayal gibi görünebilir; ancak Pulis, Wrexham'ın hedeflerinde herhangi bir sınır koymaması gerektiği konusunda ısrarcı. Galli teknik direktör, kulüp sahiplerinin karizması ile kulübün giderek artan itibarının birleşiminin her şeyi mümkün kıldığına inanıyor.
Kulübün bir sonraki transfer hedefinin kim olması gerektiği tartışılırken, Pulis en son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a şunları söyledi: "Wrexham'ın bir sonraki büyük transferi mi? Cristiano, Messi, Neymar - neden olmasın? Galler harika bir yer. Özellikle Kuzey Galler. Çok güzel bir ülke."
Kuzey Galler'in cazibesini tanıtmak
Hollywood ikilisinin mali desteği ve kazançlı sponsorluk anlaşmalarının ötesinde, Pulis, Galler’in doğal güzelliği ve kültürünün dünya çapındaki süperstarları çekebilecek benzersiz bir cazibe unsuru oluşturduğuna inanıyor. Messi, Ronaldo ve Neymar üçlüsünün şu anda ABD, Suudi Arabistan ve Brezilya’da oynamasına rağmen Pulis, Galler’in misafirperverliğinin eşsiz olduğunu savunuyor.
"Onlara güneşin hiç batmadığını ve yemeklerin kesinlikle harika olduğunu söyleyin," diye şaka yapan Pulis, "Hava yağmurlu olsa bile, dünyanın hiçbir yerinde Gallerliler kadar sıcakkanlı insanlar bulamazsınız. Bir süperstarı Wrexham'a getirmek için asıl satış argümanınız budur," diye ekledi.
Premier Lig için planlama
Kırmızı Ejderhalar’ın hedefi net: 2026-27 sezonunda kulüp tarihindeki ilk kez Premier Lig’e yükselmeyi garantilemek. Parkinson, üç yükseliş kampanyasının hepsinde yer almış beş oyuncuyu da içeren mevcut kadrosundan memnun olduğunu belirtse de, bir üst seviyeye ulaşmak için kadroda güçlendirmelerin gerekli olacağını kabul ediyor.
Reynolds ve McElhenney'nin futbol dünyasının "Büyük Üçlüsü"nden birini transfer etmeyi başarabilecekleri henüz belli değil, ancak kulübün gidişatı, çok az kişinin onlara karşı bahis oynayacağını gösteriyor.