"Neden olmasın?" - Ryan Reynolds ve Rob Mac, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'ın Wrexham için ulaşılamaz olmadığını söyledi

Reynolds ve Mac’in Şubat 2021’de gerçekleştirdiği büyük yankı uyandıran devralmanın ardından, Wrexham zor günler geçiren bir National League takımından küresel bir fenomene dönüştü. Sahada elde edilen başarı, ticari büyüme kadar hızlı oldu; Phil Parkinson’ın önderliğinde Reds, üst üste üç kez üst lige yükselerek tarihi bir seriye imza attı.

Kulübün son sezonunda Championship'te yedinci sırada yer alan takım, play-off'a kalmayı sadece iki puan farkla kaçırdı. Takım, gelecekte Premier League'e yükselme hedefine hazırlanırken, bu hedefe ulaşmak için hangi dünya çapındaki yeteneklerin transfer edilebileceği konusunda spekülasyonlar artmaya başladı.



