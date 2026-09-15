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"Neden olmasın?" - Philippe Coutinho, Neymar'ın kendisini Santos'a katılmaya tam olarak nasıl ikna ettiğini açıkladı
Coutinho, Santos'a transferini tamamladı
Coutinho, Brezilya devi Santos'la sezon sonuna kadar kısa vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, tecrübeli oyun kurucu için futbola memnuniyet verici bir dönüş anlamına geliyor.
Liverpool ve Barcelona'nın eski yıldızı, şubatta Vasco da Gama'dan ayrıldığından beri kulüpsüzdü. Yılın başlarında zihinsel tükenmişliği gerekçe göstererek futbola ara vermişti.
Artık yenilenmiş ve yeni bir meydan okumaya hazır olan Coutinho, yeni kulübünde 11 numaralı formayı aldı. Bu transfer, onu çocukluk arkadaşı ve eski Brezilya millî takım takım arkadaşı Neymar'la yeniden buluşturdu.
- AFP
Neymar kritik bir rol oynadı
Coutinho, resmi tanıtımında Neymar'ın etkisini vurgulamakta gecikmedi. Hücum oyuncusu, uzun yıllardır arkadaşı olan Neymar'dan gelen ısrarlı mesajların sonunda onu yeniden sahalara dönmeye ikna ettiğini anlattı.
ESPN'in aktardığına göre Coutinho, "Neymar'ın buraya gelmemde kesinlikle çok önemli bir rolü oldu" dedi. "Kendisini tanıtmaya gerek olmayan bir oyuncu, çocukluğumdan beri arkadaşım ve sanırım Vasco'dan ayrıldığımda bana mesaj atan futboldaki ilk kişi oydu."
"Ertesi gün bana zaten mesaj atmıştı ama o anda, 'Bak Ney, seninle oynamak benim için bir zevk olurdu ama şu anda kendimi iyi hissetmiyorum, bu mümkün değil' dedim ve bunun benim için gerçekten bir anlamı yoktu."
Zor bir dönemin üstesinden gelmek
Oyun kurucu, ruh sağlığını önceliklendirmek için Vasco da Gama'dan ayrıldı. Neymar ilk temas kurduğunda Coutinho, o dönemde profesyonel futbola dönüşün kendisi için kesinlikle mantıklı olmadığını açıkça söyledi.
“Aylar sonra benimle yeniden iletişime geçti ama cevabım yine aynıydı. Ardından iki hafta önce bana bir mesaj daha gönderdi” diye ekledi. “Sonra durdum, yeniden düşündüm. Futbol oynamaya geri dönmek istedim ve ‘Neden olmasın?’ diye düşündüm. Büyük bir kulübe, başka bir şehre gidiyorum.
“İşime geri dönememek ve yeniden futbol oynayamamak bana haksızlık olurdu. Başkana, Mattos'a ve Ney'e teşekkür etmek istedim. Bu meydan okumayı kabul ettiğim için mutluyum.”
- AFP
Tam odağını şu ana ver
Coutinho'nun mevcut sözleşmesi yıl sonuna kadar sürüyor ve bu durum, Neymar'ın Santos'taki mevcut anlaşmasıyla kusursuz şekilde örtüşüyor. Coutinho için şu anki öncelik, maç ritmini yeniden kazanmak ve sahada beklentileri karşılamak. Taraftarlar, iki Brezilyalı ikonun ünlü beyaz formayla birlikte oynamasını heyecanla bekleyecek.
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