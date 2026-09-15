"Neden olmasın?" - Philippe Coutinho, Neymar'ın kendisini Santos'a katılmaya tam olarak nasıl ikna ettiğini açıkladı

Coutinho, resmi tanıtımında Neymar'ın etkisini vurgulamakta gecikmedi. Hücum oyuncusu, uzun yıllardır arkadaşı olan Neymar'dan gelen ısrarlı mesajların sonunda onu yeniden sahalara dönmeye ikna ettiğini anlattı.

ESPN'in aktardığına göre Coutinho, "Neymar'ın buraya gelmemde kesinlikle çok önemli bir rolü oldu" dedi. "Kendisini tanıtmaya gerek olmayan bir oyuncu, çocukluğumdan beri arkadaşım ve sanırım Vasco'dan ayrıldığımda bana mesaj atan futboldaki ilk kişi oydu."

"Ertesi gün bana zaten mesaj atmıştı ama o anda, 'Bak Ney, seninle oynamak benim için bir zevk olurdu ama şu anda kendimi iyi hissetmiyorum, bu mümkün değil' dedim ve bunun benim için gerçekten bir anlamı yoktu."