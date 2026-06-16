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"Neden olmasın?" - Lionel Messi, ikinci Dünya Kupası zaferi için gerekli "sihire" sahip; Pablo Zabaleta ise GOAT'ın neden Arjantin ve Inter Miami'de parlamaya devam ettiğini açıklıyor
Zabaleta, Messi’nin zaferine destek veriyor
The National gazetesine konuşan Pablo Zabaleta, eski takım arkadaşının arka arkaya iki dünya şampiyonluğu kazanabileceğine olan güvenini dile getirdi. Lionel Messi ile birlikte 10 yıl boyunca forma giyerek 58 kez milli takımda yer alan Zabaleta, forvetin gelişimini ilk elden izledi.
41 yaşındaki oyuncu, Arjantin'in Katar'daki başarısının ardından 2024 Copa America'da da zafer kazanarak durmak bilmeyen hırsını koruduğunu belirtti. Efsanevi bir statüye ulaşmış olmasına rağmen, takım hâlâ deneyimli liderler ve yükselen yetenekler tarafından yönlendiriliyor. “Tüm bu başarıların, Dünya Kupası’nı kazanmanın ve 39 maçlık galibiyet serisinin ardından bile… oyuncuların milli takımda iyi performans göstermeye devam etmek için hâlâ o hırs ve rekabetçiliğe sahip olduğunu görebilirsiniz,” diye açıkladı.
- AFP
GOAT’u desteklemek için taktiksel bir değişiklik
30’lu yaşlarının sonlarına yaklaşırken etkisini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Arjantin, stratejisini yeniden düzenledi. Teknik ekip, takımın simgesi olan oyuncunun en parlak yıllarında olduğu gibi durmaksızın pres yapamayacağının farkında.
Bunun yerine, takım onun yerine koşacak şekilde kurgulanmış; Zabaleta bu düzeni, kulüp seviyesindeki mevcut ortamıyla karşılaştırıyor. “Bu günlerde MLS maçlarını izlerseniz, [Inter Miami’de] Messi’nin etrafındaki oyuncuları görürsünüz; bence bu, şu anda milli takımda gördüğümüz duruma biraz benziyor,” dedi. “Biliyorsunuz, Messi’nin etrafında, onun için iyi iş çıkarmak isteyen oyuncular var. Messi için ellerinden geldiğince çok koşmak istiyorlar.”
Son üçte bir için hazır mısınız?
Bu taktiksel değişiklik, süperstarın belirleyici anlar için enerjisini korumasına olanak tanıyor. Ceza sahasının hemen dışında bekleyerek, gol atmak için mükemmel fırsatı kolluyor. Zabaleta, bu yaklaşımın sahadaki mevcut fiziksel yeteneklerine mükemmel şekilde uyduğuna inanıyor. “Elbette, beş yıl önceki gibi, orta saha çizgisine kadar geriye çekilip topu alıp eskisi gibi koşabilen bir Messi artık yok,” diye itiraf etti. “Ancak bence takım, topu kaybettiğinde dinlenmeyi başarırsa ve topu geri kazandığında onu iyi bir pozisyonda bulabilirse, gerisini o halledebilir.”
- Getty Images Sport
Arjantinli efsanenin bundan sonraki adımları ne olacak?
Geleceğe bakıldığında, Messi, Katar’da elde ettiği tarihi 2022 zaferinin ardından üst üste ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor. Arjantin, turnuvaya Cezayir karşısında başlayacak; ardından grup aşamasındaki kalan maçlarında Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak. Forvet oyuncusu, Dünya Kupası finallerinde 26 maçlık rekorunu daha da uzatırken, eski takım arkadaşı tamamen iyimser bir tavır sergiliyor. Zabaleta şöyle konuştu: “Umarım, maçları ve Dünya Kupası’nı kazanmak için hâlâ o sihirli anlara sahip olur. Neden olmasın?”