"Neden olmasın?" - Lionel Messi, ikinci Dünya Kupası zaferi için gerekli "sihire" sahip; Pablo Zabaleta ise GOAT'ın neden Arjantin ve Inter Miami'de parlamaya devam ettiğini açıklıyor

30’lu yaşlarının sonlarına yaklaşırken etkisini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Arjantin, stratejisini yeniden düzenledi. Teknik ekip, takımın simgesi olan oyuncunun en parlak yıllarında olduğu gibi durmaksızın pres yapamayacağının farkında.

Bunun yerine, takım onun yerine koşacak şekilde kurgulanmış; Zabaleta bu düzeni, kulüp seviyesindeki mevcut ortamıyla karşılaştırıyor. “Bu günlerde MLS maçlarını izlerseniz, [Inter Miami’de] Messi’nin etrafındaki oyuncuları görürsünüz; bence bu, şu anda milli takımda gördüğümüz duruma biraz benziyor,” dedi. “Biliyorsunuz, Messi’nin etrafında, onun için iyi iş çıkarmak isteyen oyuncular var. Messi için ellerinden geldiğince çok koşmak istiyorlar.”