Bir zamanlar Manchester United formasıyla Premier Lig’de Kane’in en büyük rakibi olarak sahaları süsleyen ve beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, spor kariyerinin uzunluğu konusunda çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Şu anda Suudi Pro Ligi’nde Al-Nassr forması giyen Portekizli süperstar, 41 yaşında da hem kulübü hem de milli takımı için hâlâ güçlü bir performans sergiliyor.

Arka arkaya MVP ödülleri ve Inter Miami ile kazandığı MLS Kupası zaferi ile Arjantinli ikon Lionel Messi, 39. yaş gününe yaklaşırken mantığa meydan okumaya devam eden bir başka isim. Birkaç GOAT, Kane gibilerine yetenek ve profesyonelliğin doğru karışımıyla neler başarılabileceğini gösteriyor.

Temmuz ayında 33 yaşına girecek olan Kane, Bundesliga şampiyonu Bayern'de hız kesmeye niyetli değil; 2025-26 sezonunda 50 gole bir adım uzaklıkta. O, şimdiden Tottenham ve İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu.