"Neden olmasın ki?" - Harry Kane, 40'lı yaşlarına kadar oynayarak Cristiano Ronaldo'nun izinden gidecek ve İngiltere'ye büyük bir moral verecek
Kane, Ronaldo ve Messi gibi efsaneleri örnek almaya çalışıyor
Bir zamanlar Manchester United formasıyla Premier Lig’de Kane’in en büyük rakibi olarak sahaları süsleyen ve beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, spor kariyerinin uzunluğu konusunda çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Şu anda Suudi Pro Ligi’nde Al-Nassr forması giyen Portekizli süperstar, 41 yaşında da hem kulübü hem de milli takımı için hâlâ güçlü bir performans sergiliyor.
Arka arkaya MVP ödülleri ve Inter Miami ile kazandığı MLS Kupası zaferi ile Arjantinli ikon Lionel Messi, 39. yaş gününe yaklaşırken mantığa meydan okumaya devam eden bir başka isim. Birkaç GOAT, Kane gibilerine yetenek ve profesyonelliğin doğru karışımıyla neler başarılabileceğini gösteriyor.
Temmuz ayında 33 yaşına girecek olan Kane, Bundesliga şampiyonu Bayern'de hız kesmeye niyetli değil; 2025-26 sezonunda 50 gole bir adım uzaklıkta. O, şimdiden Tottenham ve İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu.
Kane, 40'lı yaşlarına kadar en üst düzeyde oynayabilir mi?
Mütevazı forvet, aynı zamanda Three Lions’ın kaptanı ve takımın 2026 Dünya Kupası planlarının vazgeçilmez bir parçası. İngiltere milli takımında 9 numaralı formayı devralacak belirgin bir aday görünmemesi nedeniyle Kane’in 40 yaşına kadar oynayabileceği sorusu üzerine, Barry – BetMGM’nin izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Neden oynamasın ki? Hepimiz Harry Kane'in bir insan ve bir profesyonel olarak nasıl biri olduğunu biliyoruz. Kendine saklanır, manşetlere çıkmaz, kendine dikkat eder. Bence 40'lı yaşlarına kadar oynayabilir. Bu seviyeyi koruyabilir.
“Yani, Harry Kane'i formda tutarsak, etrafındaki kadro derinliği konusunda endişelenmemize gerek kalmaz. Elbette, ara sıra işleri biraz karıştırmak için bir iki seçeneğe ihtiyacınız olacak. Ama bana göre Harry Kane 40 yaşına kadar oynayabilir. Spor bilimi ve benzeri gelişmeler sayesinde oyuncuların uzun süre sahalarda kalması artık biraz daha kolay görünüyor. Bence Harry Kane devam edebilir.”
Kane’in oyun stili hiçbir zaman hız ya da zamanla azalabilecek fiziksel özelliklere dayalı olmamıştır. Barry, rekor kıran forvetin birkaç sezon daha en üst seviyede kalıp kalamayacağı sorulduğunda şunları ekledi: “Evet, %100. Onun stili hıza dayalı değil.
“Harry Kane bir golcü. Her şey zamanlamayla ilgili. Pas da atabiliyor. Sadece gol getirmiyor, performansına çok daha fazlasını katıyor. 40 yaşına kadar en üst seviyede oynayacağını düşünüyorum. Bu İngiltere için de harika bir şey.”
Kane, ilham almak için tüm zamanların en büyük oyuncularına bakıyor
Bir başka eski İngiltere milli futbolcusu olan Emile Heskey, Kane’in kariyerini ne kadar sürdürebileceğine dair benzer sorular sorulduğunda GOAL’a şunları söylemişti: “Ronaldo’ya bakın, oyun tarzını değiştiriyor; bu, Harry’nin yaptığı şeye benziyor.
[Alan] Shearer da öyle biriydi; yaşlansanız da, hızınızda ve hareket kabiliyetinizde değişiklik olsa da, o yine de size gol atar. Önemli olan budur. Teknik direktöre ve arkasında kimlerin olduğuna bağlı olarak, onun 36 yaşına kadar milli takımda oynayacağını düşünüyorum.”
Kendisi de ilham almak için Messi ve CR7'ye baktığını şöyle ifade etti: “Yaptıklarını düşünüyorum, 30'larında da 20'lerinde olduğu kadar iyiler. Vücudumu iyi durumda tutarsam ve zihniyetimi doğru tutarsam, istediğim sürece en üst seviyede oynayabileceğimi bilmek bana elbette heyecan veriyor.
“O oyuncular [Ronaldo ve Messi] çıtayı yükseltti – onlar ve birkaç kişi daha – ve bu beni motive ediyor ve bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Bu sporun gelmiş geçmiş en iyi iki oyuncusunun hâlâ performans sergilediğini izlemek harika. Benim için şu an, kariyerimin neredeyse ikinci yarısı. İyi bir ilk yarı geçirdim; peki, ikinci yarı daha da iyi olabilir mi?”
Özenle ele alınmış: Kane, Bayern ve İngiltere için hayati öneme sahip
Kane, son zamanlarda geçirdiği hafif bir sakatlık nedeniyle şu anda özenle takip ediliyor ve Bayern, Şampiyonlar Ligi zaferine öncelik verdiği için onu lig maçlarında dinlendiriyor. Takım, Avrupa’nın devlerinin karşılaştığı çeyrek final mücadelesinde Real Madrid karşısında 2-1’lik bir üstünlüğe sahip ve Çarşamba günü Allianz Arena’da Blancos’u ağırlayacak.
Uluslararası maçlara gelince, Kane, Mart ayı sonlarında İngiltere'nin Uruguay ve Japonya ile oynadığı hazırlık maçlarında forma giymedi. Ancak, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek bir başka büyük turnuvada Three Lions, Ronaldo ve Messi ile bir araya geldiğinde, Thomas Tuchel'in planlarında önemli bir rol oynayacak.