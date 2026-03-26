"Neden olmasın?" - Eski takım arkadaşı, Arjantinli "tüm zamanların en iyisi"nin sahip olduğu "nadir" yeteneği anlatırken, Lionel Messi'nin Barcelona'da bir "son dans" yapması hâlâ mümkün
Bir Barselona efsanesi
Futbol dünyası, Messi'nin Katalonya'ya geri döneceği ihtimaline hâlâ büyük ilgi gösteriyor. 2021'de mali sıkıntılar nedeniyle yürek burkan bir ayrılığın ardından Arjantinli efsane, Paris Saint-Germain'e transfer olmuş, ardından da Inter Miami ile MLS'i kasıp kavurmuştu. Mesafeye rağmen Messi ile Barcelona arasındaki bağ hâlâ kopmamış durumda. Taraftarlar ve eski takım arkadaşları, Messi'nin 20 yılı aşkın bir süre geçirdiği kulüpteki son bölüm hakkında spekülasyonlar yapmaya devam ediyor. Messi, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak mirasını pekiştiriyor.
Camp Nou'ya romantik bir dönüş mü yaklaşıyor?
2014 Dünya Kupası ve 2008 Olimpiyatları'nda Messi ile birlikte forma giyen Zabaleta, bu ayrılığın başından beri aklının ucundan bile geçmediğini itiraf etti. Ancak Inter Miami'nin süperstarının bir gün "son dans" için Camp Nou'ya geri döneceğine hala inanıyor.
Flash Score'un aktardığına göre, "Bu konuda çok fazla konuşuldu, özellikle de kulüpte başkanlık seçimleri olduğu için," dedi. "Dürüst olmak gerekirse, ben oynarken - ister Espanyol'da olsun, ister Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City formasıyla Barcelona'ya karşı olsun - Messi'nin kulüpten ayrılacağını asla hayal edemezdim. Bunun sonsuza kadar süreceğini düşünmüştüm. Finansal olarak ya da perde arkasında ne olduysa, sadece tahminlerde bulunabilirim, çünkü içeride değildim.
"PSG'ye gitti, sonra Inter Miami'ye karar verdi ve bence kariyerin o aşamasında bazen futboldan daha fazlasını ararsın. Miami, aile kurmak için harika bir yer, Inter Miami yeni ve heyecan verici bir projeydi ve Messi nereye giderse gitsin kazanır. Zaten MLS Kupası'nı kazandı.
"Dünyadaki her kulüp onu isterdi. Oğlum, Messi gelmeden önce Inter Miami'yi neredeyse hiç tanımıyordu; şimdi ise Messi forması istiyor. İşte bu adamın gücü. Barcelona'ya dönüşe gelince - neden olmasın? Son bir dans mı? Bunu çok isterim."
Nadir bulunan bir lider türü
Zabaleta, bu tecrübeli oyuncunun etkisinin sadece sesli çıkışlarla sınırlı olmadığını belirtti. Messi'nin doğası gereği sessiz bir kişi olmasına rağmen, sahadaki performansları sayesinde soyunma odasındaki otoritesinin mutlak olduğunu açıkladı.
"Aslında sessiz biridir," diye açıkladı. "Sürekli konuşan biri değildir, ancak Messi soyunma odasında konuştuğunda herkes dinler. Bu nadir görülen bir liderlik türüdür; sahadaki performansından, asla saklanmamasından ve sorumluluktan kaçınmamasından kaynaklanır. Topu alır ve aslında 'Bunu ben halledeceğim' der."
Şimdi ne olacak?
38 yaşındaki Messi, hız kesmeye niyetli değil. Hem Inter Miami hem de Arjantin milli takımı için vazgeçilmez bir isim olmaya devam ediyor. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, bu yaz Kuzey Amerika'da Arjantin'i bir kez daha Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımayı hedefliyor. Arjantin, C Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile eşleşti.