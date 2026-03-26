"Neden olmasın?" - Eski takım arkadaşı, Arjantinli "tüm zamanların en iyisi"nin sahip olduğu "nadir" yeteneği anlatırken, Lionel Messi'nin Barcelona'da bir "son dans" yapması hâlâ mümkün

2014 Dünya Kupası ve 2008 Olimpiyatları'nda Messi ile birlikte forma giyen Zabaleta, bu ayrılığın başından beri aklının ucundan bile geçmediğini itiraf etti. Ancak Inter Miami'nin süperstarının bir gün "son dans" için Camp Nou'ya geri döneceğine hala inanıyor.

Flash Score'un aktardığına göre, "Bu konuda çok fazla konuşuldu, özellikle de kulüpte başkanlık seçimleri olduğu için," dedi. "Dürüst olmak gerekirse, ben oynarken - ister Espanyol'da olsun, ister Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City formasıyla Barcelona'ya karşı olsun - Messi'nin kulüpten ayrılacağını asla hayal edemezdim. Bunun sonsuza kadar süreceğini düşünmüştüm. Finansal olarak ya da perde arkasında ne olduysa, sadece tahminlerde bulunabilirim, çünkü içeride değildim.

"PSG'ye gitti, sonra Inter Miami'ye karar verdi ve bence kariyerin o aşamasında bazen futboldan daha fazlasını ararsın. Miami, aile kurmak için harika bir yer, Inter Miami yeni ve heyecan verici bir projeydi ve Messi nereye giderse gitsin kazanır. Zaten MLS Kupası'nı kazandı.

"Dünyadaki her kulüp onu isterdi. Oğlum, Messi gelmeden önce Inter Miami'yi neredeyse hiç tanımıyordu; şimdi ise Messi forması istiyor. İşte bu adamın gücü. Barcelona'ya dönüşe gelince - neden olmasın? Son bir dans mı? Bunu çok isterim."