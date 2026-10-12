Kirchner-Media
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“Neden olmasın?” DFB yöneticisi Rudi Voller, Werder Bremen yıldızı Niclas Fullkrug'un sürpriz dönüşünü değerlendirirken oyuncuya Almanya kapısı yeniden açıldı
Yeniden form tutan yıldız, uluslararası arenada tekrar ilgi odağı oldu
Voller, Fullkrug'un Alman futboluna gollerle dönmesinin ardından yeniden millî takıma çağrılabileceğine dair açık bir işaret verdi. Pivot santrfor, cuma günü dramatik geçen Borussia Dortmund karşısındaki 2-2'lik beraberlikte uzatma dakikalarında attığı golle takımına bir puan kazandırarak değerini gösterdi. West Ham'dan kiralık gelen oyuncunun Bundesliga'daki ilk beş maçında dört gol atmasının ardından bu bitiriciliği DFB yetkililerinin dikkatini çekti.
- Eibner
Bremenli golcüye teknik direktör övgüsü
Gol önündeki etkilenmeye açık formu, göreve gelecek teknik direktör Jurgen Klopp'un bir sonraki millî maç arasından önce hücum seçeneklerini değerlendirirken onu göz ardı etmesini imkânsız hâle getirebilir. Pazar günü Sport1kanalındaki Doppelpass programında konuşan DFB sportif direktörü, forvetin hava toplarındaki becerisini vurguladı: “Topa kafayla vurabiliyor, bu bir gerçek. Böyle goller atıyorsa, neden olmasın?”
Tecrübeli seçenek kısa vadede güç katıyor
Ancak Voller, 2028 Avrupa Şampiyonası yaklaşırken 33 yaşındaki oyuncunun uzun vadeli bir çözüm olmasının pek olası olmadığını belirtti. Sport1'de konuyu daha ayrıntılı anlatan sportif direktör, forvetin çok iyi formunu sürdürmesi halinde kısa süre içinde geri dönmesine kapıyı kapatmadı: “İki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'ndan söz ediyoruz; o zaman daha da yaşlanmış olacak. Ama böyle devam ederse, onu her zaman sahaya sürebileceğinizi zaten kanıtladı. Bundesliga'daki iyi performanslar yardımcı olur.”
- Eibner
Kritik Uluslar Ligi maçları yaklaşıyor
Almanya şu anda Uluslar Ligi grubunda üçüncü sırada ve 13 Kasım'da Sırbistan'a konuk olduktan üç gün sonra Hollanda'yı ağırlayacak. Fullkrug, Eylül 2025'te Julian Nagelsmann yönetiminde Slovakya'ya 2-0 kaybedilen maçı yedek kulübesinden izlediğinden beri milli takımda forma giymedi. Milli takım formasıyla 14 gol atan tecrübeli oyuncu, Almanya'nın hücumunu güçlendirmek isteyen Klopp'a kendini kanıtlamış, doğrudan kaleye yönelen bir seçenek sunuyor.
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