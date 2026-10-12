Ancak Voller, 2028 Avrupa Şampiyonası yaklaşırken 33 yaşındaki oyuncunun uzun vadeli bir çözüm olmasının pek olası olmadığını belirtti. Sport1'de konuyu daha ayrıntılı anlatan sportif direktör, forvetin çok iyi formunu sürdürmesi halinde kısa süre içinde geri dönmesine kapıyı kapatmadı: “İki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'ndan söz ediyoruz; o zaman daha da yaşlanmış olacak. Ama böyle devam ederse, onu her zaman sahaya sürebileceğinizi zaten kanıtladı. Bundesliga'daki iyi performanslar yardımcı olur.”