SEATTLE -- ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası macerasının sona ermesinin hemen ardından, Mauricio Pochettino’ya teknik direktörlük geleceği hakkında soru soruldu. Bunun tartışılması için uygun bir zaman olmadığını söyledi ve haklıydı. Belçika’ya karşı alınan 4-1’lik kabus gibi hezimetin hemen ardından, özellikle de bu çöküşün sorumlusu kendisi olduğu için, bundan sonra ne olacağı hakkında konuşmanın sırası değildi.

Dolayısıyla, gelecek hakkında konuşacak bir şey kalmadığına göre geriye sadece şimdiki zaman ve çok da uzak olmayan geçmiş kalıyor. ABD Futbol Federasyonu, Pochettino’nun sözleşmesinin uzatılması konusundaki görüşmeleri sürdüreceğini vurgulasa da, Pochettino dönemi sona ermiş olabilir de, ermeyebilir de. Ancak bu Dünya Kupası bitti ve turnuva sona ererken, Pochettino’nun bu süreçteki rolünü de hesaba katmadan olan biteni tam olarak değerlendirmek zor.

ABD'li taraftarlar, USMNT tarihindeki bu anı nasıl değerlendirecek? Golleri, hep birlikte söylenen şarkıları, Pochettino'nun takımına destek vermesini o kadar çok istediği kalabalığı coşturma görüntülerini hatırlayacaklar mı? Yoksa bu son performansı, hatalarla, çöküşlerle ve Pochettino'nun, tıpkı USMNT gibi tüm kontrolünü kaybettiği sırada bir sepet dolusu su şişesine tekme atmasını mı hatırlayacağız?

Bu yazın büyük bir bölümünde, Pochettino her şeyi avucunun içinde tutuyor gibi görünüyordu. Taraftarlar onun arkasındaydı, ülke canlanıyordu ve oyuncuları köpekler gibi koşmaya hazır ve istekliydi. Bu koşu Pazartesi günü sona erdi ve kimsenin istemediği kadar erken bitti. Son 16 turunda elenerek Pochettino, Jürgen Klinsmann, Bob Bradley ve Gregg Berhalter ile aynı seviyeye geldi. Pochettino her şeyin ne kadar değiştiğini tekrar tekrar vurgulayabilir, ama her şeyin aynı kaldığı kesin gibi görünüyor.

Peki, Pochettino’yu nasıl değerlendirirsiniz? Elbette incelikle, ama aynı zamanda sonuçlara göre de. Vaad edilen, Amerikan futbolunun değiştiği ve bu değişimle birlikte sonuçların da geleceğiydi. Elbette bazı sonuçlar geldi, ama en önemlisi gelmedi. ABD Milli Takımı bu turnuvaya dünya sıralamasında 16. sırada girdi ve tıpkı öncülleri gibi son 16 turunda elendi. Altın Nesil, ünlü teknik direktör, ev sahibi avantajı – bunların hiçbiri bir önemi olmadı. Her şeyin bir seviyesi vardır ve ABD Milli Takımı’nın seviyesi aynı kalmaya devam ediyor.

Pochettino, oyuncuları gibi, Amerikan futbolunu daha iyiye doğru değiştirmek istiyordu. Oysa nihai sonuç, bu dönemin “neden olmasın?” sorusu kadar “ya olsaydı?” sorusuyla da tanımlanacağı anlamına geliyor.