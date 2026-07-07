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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

“Neden olmasın?”dan “Ya eğer…?”e – Mauricio Pochettino’nun ABD Milli Takımı’ndaki ilk Dünya Kupası döngüsü, kaçırılmış bir fırsat ve belirsiz bir gelecekle sona erdi

Analysis
ABD
M. Pochettino
FEATURES
ABD - Belçika
Belçika
Dünya Kupası

Teknik direktör, kulüp kültürünü değiştirmek üzere göreve getirildi ve belki de bunu başardı, ancak sonuçta her şey eskisi gibi kaldı

SEATTLE -- ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası macerasının sona ermesinin hemen ardından, Mauricio Pochettino’ya teknik direktörlük geleceği hakkında soru soruldu. Bunun tartışılması için uygun bir zaman olmadığını söyledi ve haklıydı. Belçika’ya karşı alınan 4-1’lik kabus gibi hezimetin hemen ardından, özellikle de bu çöküşün sorumlusu kendisi olduğu için, bundan sonra ne olacağı hakkında konuşmanın sırası değildi.

Dolayısıyla, gelecek hakkında konuşacak bir şey kalmadığına göre geriye sadece şimdiki zaman ve çok da uzak olmayan geçmiş kalıyor. ABD Futbol Federasyonu, Pochettino’nun sözleşmesinin uzatılması konusundaki görüşmeleri sürdüreceğini vurgulasa da, Pochettino dönemi sona ermiş olabilir de, ermeyebilir de. Ancak bu Dünya Kupası bitti ve turnuva sona ererken, Pochettino’nun bu süreçteki rolünü de hesaba katmadan olan biteni tam olarak değerlendirmek zor.

ABD'li taraftarlar, USMNT tarihindeki bu anı nasıl değerlendirecek? Golleri, hep birlikte söylenen şarkıları, Pochettino'nun takımına destek vermesini o kadar çok istediği kalabalığı coşturma görüntülerini hatırlayacaklar mı? Yoksa bu son performansı, hatalarla, çöküşlerle ve Pochettino'nun, tıpkı USMNT gibi tüm kontrolünü kaybettiği sırada bir sepet dolusu su şişesine tekme atmasını mı hatırlayacağız?

Bu yazın büyük bir bölümünde, Pochettino her şeyi avucunun içinde tutuyor gibi görünüyordu. Taraftarlar onun arkasındaydı, ülke canlanıyordu ve oyuncuları köpekler gibi koşmaya hazır ve istekliydi. Bu koşu Pazartesi günü sona erdi ve kimsenin istemediği kadar erken bitti. Son 16 turunda elenerek Pochettino, Jürgen Klinsmann, Bob Bradley ve Gregg Berhalter ile aynı seviyeye geldi. Pochettino her şeyin ne kadar değiştiğini tekrar tekrar vurgulayabilir, ama her şeyin aynı kaldığı kesin gibi görünüyor.

Peki, Pochettino’yu nasıl değerlendirirsiniz? Elbette incelikle, ama aynı zamanda sonuçlara göre de. Vaad edilen, Amerikan futbolunun değiştiği ve bu değişimle birlikte sonuçların da geleceğiydi. Elbette bazı sonuçlar geldi, ama en önemlisi gelmedi. ABD Milli Takımı bu turnuvaya dünya sıralamasında 16. sırada girdi ve tıpkı öncülleri gibi son 16 turunda elendi. Altın Nesil, ünlü teknik direktör, ev sahibi avantajı – bunların hiçbiri bir önemi olmadı. Her şeyin bir seviyesi vardır ve ABD Milli Takımı’nın seviyesi aynı kalmaya devam ediyor.

Pochettino, oyuncuları gibi, Amerikan futbolunu daha iyiye doğru değiştirmek istiyordu. Oysa nihai sonuç, bu dönemin “neden olmasın?” sorusu kadar “ya olsaydı?” sorusuyla da tanımlanacağı anlamına geliyor.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gelişmeler

    Pochettino, yaz boyunca sürekli olarak “Neden biz olmayalım?” sorusunu sordu.

    Bu, bir slogan haline geldi. Bir ülke, kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası’nda bir takımın arkasında birleşemiyorsa, ne zaman birleşebilir ki? Bir grup oyuncu bu anlarda kendilerine inanamıyorsa, başka ne zaman inanabilirler ki? Yaz ilerledikçe, bu sloganlar daha da yüksek sesle yankılanmaya başladı. Belki de Pochettino haklıydı.

    Başlangıçtaki kadro seçimleriyle ilgili bazı tartışmalara rağmen, ABD Milli Takımı yaz dönemine Senegal ve Almanya karşısında sergilediği sağlam performanslarla başladı. Dünya Kupası’nın açılış maçında Paraguay’a karşı alınan ezici galibiyet, ABD Milli Takımı tarihinin en keyifli sonuçlarından biri olarak hatırlanacak. Avustralya maçında atmosfer elektrik gibiydi ve Türkiye’ye karşı alınan mağlubiyet de hiçbir şeyi gölgelemedi. Ardından, 10 kişi kalmasına rağmen Bosna-Hersek’i yenerek Pochettino, takımının bir sonraki adımı atmasına yardımcı olmuş gibi görünüyordu.

    USMNT bunu da büyük bir şıklıkla başardı. Agresif, yüksek tempolu ve hücum ağırlıklı bir futbol sergilediler. Rakiplerini boğdular ve nefes almaya çalıştıkları her an onları cezalandırdılar. İlk kez, Amerikan futbolunun en büyük yıldızları bir Dünya Kupası sahasında dans etti. Yetenekliydiler ve agresifti. Her şeyden öte, onları izlemek çok eğlenceliydi.

    Yıllardır Amerikalı taraftarlar, bir takımın Dünya Kupası’nda gerçekten iyi bir performans sergilemesini umutsuzca bekliyordu. ABD Milli Takımı ilk dört maçında bunu gerçekten başardı.

    Sonra beşinci maç geldi: Belçika ile karşılaşma. O maçta ABD Milli Takımı, daha önce sergilediği performansa yakın bir şey ortaya koyamadı. Bunun büyük kısmı, hiçbiri başı dik bir şekilde sahadan çıkamayacak olan oyuncuların sorumluluğunda olsa da, bir kısmı da Pochettino’nun sorumluluğundadır; o, takımının beklentilerin ağırlığı altında tamamen çöküşünü sadece izlemekle yetindi.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sonbahar

    Pochettino, takımının rahat bir şekilde oynamasını istiyordu. “Rahatlık, konsantrasyonu beraberinde getirir,” diyerek Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu Jorge Valdano’dan alıntı yaptı. USMNT sakin ve kendinden emin kalırsa, geri kalan her şeyin kendiliğinden geleceğine inanıyordu.

    Sorun şu ki, Belçika karşısında USMNT bu özelliklerin hiçbirine sahip değildi. Gergin, çekingen ve reaktif bir takımdı; anı yakalayabileceğine inanan bir takımdan ziyade, hata yapmamaya çalışan bir takımdı. Turnuvanın ilk aşamalarını tanımlayan neşe ve özgürlük, Seattle’daki stadyumdan emilip gitmedi. Asla gelmedi bile.

    İşte bu, yenilgiyi bu kadar moral bozucu kılan şeydi. Pochettino’nun kurmaya çalıştığı gibi görünen, rahat ama acımasız takım, seviye yükseldiğinde ortadan kayboldu. Ve bu da rahatsız edici bir soruyu gündeme getiriyor: USMNT’nin o hali hiç gerçek miydi, yoksa sadece daha zayıf rakiplere karşı ivme yakalayan, ancak gerçek bir rakip karşısında açığa çıkan bir takım mıydı?

    Pochettino, “Belki de açıklaması çok basit: Hem kalite hem de bireysel performans açısından bizim günümüz değildi,” dedi. “Elbette asıl sorumlu benim ve evet, yaptıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor çünkü bu, normalde sergilediğimiz performans ya da oyun tarzımız değildi.”

    “Bence seviyemizde değildik,” diye ekledi. “Kötü bir başlangıç yaptık. Maçın akışını hiçbir zaman yakalayamadık. Gol attıktan sonra bile, hemen sonraki pozisyonda bir gol yedik. Çok kötü bir gündü. Önceki maçlardaki kalitemizi gösteremedik. İyi oynamadığımızı kabul etmeliyiz. Mazeret aramamıza gerek yok.”

    Pochettino haklı: mazeret yok. Sosyal medyada “aya dokunmak” gibi abartılı sözler yankı bulduktan sonra, ABD Milli Takımı, oyunun her alanında kendilerini geride bırakan Belçika’ya yaklaşamadı bile.

    Yine de Belçika maçı öncesindeki hazırlık sürecinde farklı bir hava vardı ve bu durumun bir etkisi olmuş olabilir. Yaz boyunca sevimli ve yetenekli bir "underdog" olarak görülen Pochettino’nun ABD Milli Takımı, birdenbire turnuvanın "kötü adamları" olarak gösterilmeye başladı. Ve böyle anlarda algılar hızla değişebilir. Bir zamanlar özgürce oynayan takım, birdenbire çok farklı bir yükün altında kalmıştı.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ortamın havasını kaybetmek

    Açıkça belirtmek gerekirse, ABD Erkek Milli Takımı’ndaki bu atmosfer değişikliği ne Pochettino’nun ne de oyuncuların suçu değildi. Onlar da olayların kontrolden çıkmasını sadece seyirci kalarak izleyebildiler. Pazartesi günü, USMNT tarihindeki en önemli maçtan birkaç saat önce, Başkan Donald Trump televizyonda FIFA’nın bir kırmızı kart kararını iptal etmesiyle övünüyordu. Folarin Balogun’un kırmızı kartının iptal edildiği andan itibaren atmosfer değişti ve bu değişim olumlu yönde olmadı.

    USMNT, Pazar günkü antrenmanında başlangıçta neşeli bir ruh hali içindeyken, öğleden sonra işler bozulmaya başladı. Başkanın olaya müdahalesi ne kadar netleşirse, dış dünya da bu hikâyeye o kadar çok sarılmaya başladı. Bir zamanlar kendine güveni, kalitesi ve attığı gollerle tarafsızları bile kendine hayran bırakan USMNT, artık nefret edilen bir takım haline gelmişti. Grup aşaması boyunca Pochettino’nun USMNT’si umut, inanç ve genel olarak eğlenceyi simgeliyordu. Pazartesi günkü maça kadar ise dünyanın büyük bir kısmı için yolsuzluğun simgesi haline gelmişti.

    Bunun adil olup olmadığı tartışılabilir, ancak gerçek bu. Tartışmasız olan şey ise, USMNT'nin kadro değişikliğini pek iyi karşılamadığı ve bunun sahada tam bir çöküşe yol açan düzinelerce faktörden biri olabileceğidir.

    Pochettino, “FIFA disiplin komitesinin izin vermesi nedeniyle Balogun’u kadroda kullanabiliyorsanız, bu bir sorun değildir,” dedi, “ancak kişisel olarak, çok fazla kişinin siyaset, manipülasyon ya da etik ve dürüstlükten bahsetmesinden dolayı büyük hayal kırıklığı duyuyorum. Performansımızın kötü olmasının sebebi bu olduğunu söylemek bir mazeret değildir. Bu doğru değil.”

    Pochettino bu görüşte ısrar edebilir, ancak gerçek şu ki, performans etkilenmemiş olsa bile bu takımın mirası kesinlikle etkilenmiştir. Dışarıdan bakıldığında, bu takımın ruhunu siyasete satıp kaybettiği anlatılıyor. Sıradan Amerikalılar için ise bu, kendisine bir fırsat sunulup bunu heba eden bir gruptur.

    Tüm bunlar, en azından bu yazın üzerinde asılı duran bir bulut gibidir ve bu turnuva, iyi ya da kötü, Balogun’un açıklanmasından maçın bitiş düdüğüne kadar geçen 36 saatle, ondan önceki bir aylık performanslardan çok daha fazla hatırlanacaktır.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gelecek mi?

    Tüm bunlar, adil olsun ya da olmasın, Pochettino’nun mirasının bir parçası olacak. Onun yönetiminde ABD Milli Takımı, bir Dünya Kupası’nda şimdiye kadar sergilediği en iyi futbolu oynadı. Aynı zamanda, bu programın Amerikan futbol tarihinin en büyük fırsatını heba ettiği bir döneme de tanık oldu. Bunlardan birini diğerinden tamamen ayrı ele almak mümkün değil, ancak hangisinin daha uzun süre akıllarda kalacağını tahmin etmek zor değil.

    Nihai hedef açık olsa da, ABD Futbolu için bundan sonra ne olacağı belirsizliğini koruyor. Gelecekteki teknik direktör, sportif direktör veya genel çerçeveye yönelik girişimler hakkında ne kadar konuşulursa konuşulsun, durumun kesinlikle düzelmesi gerekiyor. Bu yeterince iyi değildi ve programın ihtiyaç duyduğu ilerleme adımı da değildi. Sonuçta, ABD Milli Takımı dolambaçlı bir yoldan tanıdık bir noktaya geri döndü; tek fark, arkalarında daha fazla umut bırakmış olmaları ve çıkışta daha acı bir tökezleme yaşamış olmalarıydı.

    Bu, ABD Futbol Federasyonu’nun Pochettino’yu geri getirmesi için yeterli mi? Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, federasyon en azından bu olasılığa açık.

    “Dünya Kupası sonrası dinlenip düşünme fırsatı bulduktan sonra bu görüşmelere devam edeceğimiz konusunda anlaştık. Mauricio’ya, ekibine ve programın bir parçası olan herkese büyük saygı ve minnettarlık duyuyoruz,” dedi ABD Futbol Federasyonu. “Potansiyelimiz konusunda ortak bir heyecan duyuyoruz ve aynı zamanda hedeflerimize ulaşmak için her seviyede hâlâ yapılması gereken işin miktarı konusunda da net bir görüşe sahibiz.”

    Asıl soru, Pochettino’nun geri dönmek isteyip istemediği olabilir. Turnuva öncesinde bir sözleşme teklifinin masada olduğu bildirildi. Şu anda durumun ne olduğu konusunda sadece ilgili iki taraf bilgi sahibidir.

    “Bu yolculuk muhteşemdi,” dedi Pochettino. “Federasyonda henüz iki yıl bile dolmadı. Bir döngü dört yıldır. Bugün, oyuncuları değerlendirme konusundaki bir bölümü kapattık. Artık birçok oyuncu hakkında eksiksiz bir değerlendirmeye sahibiz. Gelecekte burada kalmaya karar verirsek, net bir fikrimiz var.”

    “Şimdi biraz dinlenip, düşünmek ve ardından bazı görüşmeler yapmak gerekiyor; sonra da federasyonun ve bizim kararımızın ne olacağını göreceğiz,” diye devam etti. “Çok mutluyum. İyi bir ilişki kurduk, ancak şu an bunu konuşmanın zamanı değil.”

    Önümüzdeki günlerde konuşmak için bolca zaman olacak. Turnuvalardan elenmenin doğası budur. Her şey bittiğinde, düşünmek, değerlendirmek ve nihayetinde bundan sonra ne yapılacağını belirlemek için zaman olur.

    Bu kısım ise hâlâ bir muamma. Şüphesiz ki, eğer bu Pochettino döneminin sonuysa, acı bir tatla ve ‘keşke’lerle dolu düşüncelerle sona eriyor. ABD Milli Takımı bu Dünya Kupası boyunca “Neden olmasın?” diye sordu. Sonunda ise ellerinde sadece “Ya olsaydı?” sorusu kaldı.

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