Neden “ne pahasına olursa olsun kazan” anlayışındaki Emi Martinez, Chelsea için mükemmel transfer: Dünya Kupası kazanan kaleci, Robert Sanchez'te eksik olan “karaktere” sahip

Ağır yatırım yapmasına, birkaç transfer dönemine yayılan harcamaları £1 milyar ($1,4 milyar) eşiğini çoktan aşmasına rağmen Chelsea, kaleci departmanını güçlendirme konusunda büyük ölçüde bu dürtüye direnç gösterdi. Sanchez 2023'te kadroya katıldı, Filip Jorgensen ise bir sonraki yıl.

İkisi de kalede fazla güven vermedi ve bu da düzenli rotasyona yol açtı. Pahalıya mal olan hatalar da takımın ortak hedefine pek yardımcı olmadı; savunmadaki gedikleri kapatmak zor oldu.

Xabi Alonso bu görevi 2026'da üstlendi; eski Liverpool orta sahası ve Real Madrid teknik direktörü, batı Londra'daki en zorlu teknik adam koltuğuna oturan son isim oldu. Bu sezon Premier League'de oynanan üç maçta takımının yedi gol yediğini gördü.

Martinez, sahanın hayati bir bölgesini güçlendirmeye yardımcı olması için Aston Villa'dan £7,5 milyonluk ($10 milyon) hesaplı bir anlaşmayla transfer edildi. 34 yaşındaki oyuncu hâlâ ilk gol yemediği maçını bekliyor; en iyi formuna da henüz ulaşmış değil, ancak beklenti onun çıkışa geçmesi ve verilen paranın karşılığını vermesi yönünde.