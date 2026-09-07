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Neden “ne pahasına olursa olsun kazan” anlayışındaki Emi Martinez, Chelsea için mükemmel transfer: Dünya Kupası kazanan kaleci, Robert Sanchez'te eksik olan “karaktere” sahip
Chelsea, birkaç transfer döneminde büyük harcamalar yaptı
Ağır yatırım yapmasına, birkaç transfer dönemine yayılan harcamaları £1 milyar ($1,4 milyar) eşiğini çoktan aşmasına rağmen Chelsea, kaleci departmanını güçlendirme konusunda büyük ölçüde bu dürtüye direnç gösterdi. Sanchez 2023'te kadroya katıldı, Filip Jorgensen ise bir sonraki yıl.
İkisi de kalede fazla güven vermedi ve bu da düzenli rotasyona yol açtı. Pahalıya mal olan hatalar da takımın ortak hedefine pek yardımcı olmadı; savunmadaki gedikleri kapatmak zor oldu.
Xabi Alonso bu görevi 2026'da üstlendi; eski Liverpool orta sahası ve Real Madrid teknik direktörü, batı Londra'daki en zorlu teknik adam koltuğuna oturan son isim oldu. Bu sezon Premier League'de oynanan üç maçta takımının yedi gol yediğini gördü.
Martinez, sahanın hayati bir bölgesini güçlendirmeye yardımcı olması için Aston Villa'dan £7,5 milyonluk ($10 milyon) hesaplı bir anlaşmayla transfer edildi. 34 yaşındaki oyuncu hâlâ ilk gol yemediği maçını bekliyor; en iyi formuna da henüz ulaşmış değil, ancak beklenti onun çıkışa geçmesi ve verilen paranın karşılığını vermesi yönünde.
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Martinez neden akıllıca bir takviye olduğunu kanıtlayacak
Martinez'in transferi ve ilgi odağı olma isteği hakkında konuşan, uluslararası bahis siteleri iş birliğiyle açıklamalarda bulunan eski Blues savunmacısı Huth, GOAL'e şunları söyledi: “Evet, öyle. Bence bu onun karakteriyle ilgili bir durum ve Chelsea'ye uyduğunu düşünüyorum çünkü Chelsea, kişilik anlamında takım olarak çok düz. O ise kesinlikle insanların üzerine giden, rakibi sinirlendiren bir isim; sadece oyuncuları değil, taraftarları da.
“Ve her şeyden önce o çok ama çok iyi bir kaleci ki bu da Chelsea'nin şu anda açıkça ihtiyaç duyduğu, geçmişte de ihtiyaç duyduğu bir şey. Peki Chelsea'nin başarıya ulaşmasının cevabı o mu olacak? Bence bunda büyük bir söz sahibi olacak, evet, kesinlikle.
“Çok konuşkan biri, ki bence savunma dörtlüsünün de buna ihtiyacı var. Ve dediğim gibi, Chelsea'nin ihtiyaç duyduğu türde bir karakter; ne pahasına olursa olsun kazanmak isteyen, hatta söylemeye cesaret edersem neredeyse tipik Arjantinli tarzına sahip biri. O yüzden evet, Chelsea adına kadroda olması iyi. Elbette gol yemekten çok memnun olmayacaktır ama önümüzdeki maçlara bakıldığında iyi bir takviye olduğunu düşünüyorum.”
Chelsea, Sanchez'in yerini almak için neden bu kadar uzun süre bekledi?
Daha önceki sezonlarda İspanyol kalecinin karşı karşıya kaldığı soru işaretleri göz önüne alındığında, Sanchez'in yerine kendini daha fazla kanıtlamış bir ismin bulunmasının neden bu kadar uzun sürdüğü sorulduğunda Huth şu ifadeleri kullandı: “Chelsea, kaleci pozisyonunda zorlanıyordu; sadece Sanchez'le değil, Jorgensen'le de. Bu yüzden, kadrodaki diğer sorunlara ne kadar çok para harcadıklarını görünce bu biraz şaşırtıcı oluyor.
“Bilmiyorum, acaba bakıyorlar mıydı ya da o dönemde kaleciler müsait değil miydi, yoksa maliyeti fazla mı olacaktı. Kim bilir? Dışarıdan bakınca bunu söylemek zor. Ama şimdi Martinez anlaşmasıyla birlikte kusursuz bir senaryo ortaya çıktı, değil mi? Villa'nın ondan çıkarması gerekiyordu.
“Yani geçmişte ne olduğunu kim bilir ama bu, geçmişte kesinlikle Chelsea'yi sekteye uğratan bir sorundu. Umarım önümüzdeki birkaç sezonda bunu bir şekilde durdurabilirsiniz.”
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Chelsea, Premier League şampiyonluğu için yarışan takımlardan biri olmayı umuyor
Sanchez ve Jorgensen'in 2026-27 sezonu için Stamford Bridge'den kiralık olarak ayrılmasına izin verildi. İlki, eski Blues yıldızı Cesc Fabregas'ın yanındaki Como'ya katıldı; ikincisi ise Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg'da Fransa'da bulunuyor.
Geçen sezon Ligue 1'de forma giyen Belçika U21 milli oyuncusu Mike Penders, şu anda Martinez'in yedeği konumunda. Alonso ve ekibi, son olarak son şampiyon Arsenal'a 2-1 yenilmiş olmasına rağmen bu sezon bir Premier League şampiyonluk yarışının verilmesini sağlayacak 1 numarayı bulduklarına inanıyor.
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