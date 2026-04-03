Neden Manchester United ve Manchester City, Premier Lig sezonu biter bitmez Elliot Anderson için harekete geçecek?

Old Trafford yetkililerinin, 23 yaşındaki oyuncuyu ideal orta saha transferi olarak belirledikleri ve yaz transfer dönemindeki planlarını onun etrafında şekillendirdikleri bildiriliyor. Anderson, bu sezonun başlarında United ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçta gösterdiği üstün performansla bu profile tam olarak uyuyor. Bu sezon Nottingham Forest için istikrarlı bir güç olan Anderson, tüm turnuvalarda 41 maça çıkarak 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Onun katkıları, Forest'ı Porto ile karşılaşacakları Avrupa Ligi çeyrek finallerine taşımada hayati öneme sahipti. Ancak, bireysel parlaklığı, kulübün ligdeki zorluklarıyla tezat oluşturuyor, zira takım şu anda Premier Lig'de 16. sırada, küme düşme hattının sadece üç puan üzerinde bulunuyor. Casemiro'nun ayrılmasıyla birlikte, Michael Carrick'in takımı Anderson'ı orta saha motor odası için gerekli olan taze kan ve kanıtlanmış kalite olarak görüyor.