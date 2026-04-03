Neden Manchester United ve Manchester City, Premier Lig sezonu biter bitmez Elliot Anderson için harekete geçecek?
Anderson için yarış
The Sun'a göre, hem Manchester United hem de Manchester City, Anderson'ın 100 milyon sterlinlik transfer bedelinin Dünya Kupası'ndan sonra daha da yükselmesinden endişe duydukları için sezon biter bitmez bu oyuncu için harekete geçecekler. City Ground'daki sözleşmesi 2029'a kadar süren Anderson, bu nedenle pahalı bir transfer hedefi konumunda; Old Trafford yönetimi ise, oyuncunun Premier Lig'deki tecrübesinin gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesi için vazgeçilmez olduğuna inanıyor. Sonuç olarak, her iki rakip de İngiltere milli takım oyuncusunu, Kuzey Amerika'daki dünya sahnesine çıkmadan önce kadrolarına katmak istiyor.
Manchester United ve Manchester City için yeni transfer stratejileri
Manchester United, geçmiş yıllarda sık sık transfer döneminin son günlerinde aşırı pahalı ve başarısız transferlere yol açan uzun süren transfer dramlarını bu kez önlemeye kararlı. Yeni transfer politikası kapsamında, Kırmızı Şeytanlar geçen yaz transfer döneminin en başında Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha gibi oyuncuları kadrolarına katarak erken transferlere öncelik verdiklerini göstermişlerdir. Öte yandan City, güçlü konumunu korumaktadır ancak orta sahanın kilit ismi Rodri'nin sakatlık döneminin ardından eski formuna kavuşamaması durumunda bu ilgisini resmileştirebilir.
Kırmızı Şeytanlar'ın en önemli transfer hedefi
Old Trafford yetkililerinin, 23 yaşındaki oyuncuyu ideal orta saha transferi olarak belirledikleri ve yaz transfer dönemindeki planlarını onun etrafında şekillendirdikleri bildiriliyor. Anderson, bu sezonun başlarında United ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçta gösterdiği üstün performansla bu profile tam olarak uyuyor. Bu sezon Nottingham Forest için istikrarlı bir güç olan Anderson, tüm turnuvalarda 41 maça çıkarak 2 gol ve 3 asist kaydetti.
Onun katkıları, Forest'ı Porto ile karşılaşacakları Avrupa Ligi çeyrek finallerine taşımada hayati öneme sahipti. Ancak, bireysel parlaklığı, kulübün ligdeki zorluklarıyla tezat oluşturuyor, zira takım şu anda Premier Lig'de 16. sırada, küme düşme hattının sadece üç puan üzerinde bulunuyor. Casemiro'nun ayrılmasıyla birlikte, Michael Carrick'in takımı Anderson'ı orta saha motor odası için gerekli olan taze kan ve kanıtlanmış kalite olarak görüyor.
Yükselen yıldızın peşinde
Anlaşmanın zamanlaması hem Kırmızı Şeytanlar hem de Sivilcikler için hayati önem taşıyor. Talipler, transfer döneminin 15 Haziran'da resmi olarak başlamasından önce görüşmeleri ilerletmeye çalışacak. Anderson'ın, sezonun bitiminden kısa bir süre sonra Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuyla Dallas'ta olması bekleniyor. Üç Aslanlar, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacakları Dünya Kupası açılış maçı için hazırlanıyor. Turnuva başlamadan önce anlaşmayı tamamlamak, ligin en parlayan yıldızlarından birini kadroya katmak için bir öncelik olarak görülüyor.