Palmer'ın yeniden form tutmasının ardından artık birkaç yıl daha Chelsea'de kalıp kalamayacağı sorulduğunda, spor temalı oyunlar da sunan bir online casino iş birliğiyle konuşan eski Chelsea savunmacısı Huth, GOAL'e şunları söyledi: “Neden Man U'ya gitsin ki? Zaten Man U'ya gideceğini de düşünmezdim.

“Chelsea'deki ilk üç hücum oyuncusu gerçekten çok iyi görünüyor, gerçekten öyle. Arkadaş olup olmadıklarını bilmiyorum ama belli ki o ikisi için bu yardımcı oluyordur, kesinlikle. Ama Palmer'ı yeniden performans gösterirken görmek güzel çünkü geçen sezonun sonlarına doğru sakatlıklarla boğuşuyordu.

“Dünya Kupası'na gitmeyi ve neler yapabileceğini göstermeyi çok isterdi, bunu biliyorum. Ama bence sakatlıklarla uğraşıyordu. Chelsea açısından bakınca ise bunun aslında umarım faydası olacak çünkü altı, yedi haftalık bir toparlanma süresi geçirdi, ekstra çalışmalarını da yaptığından emin oldu.

“Ve şu ana kadar henüz sadece iki maç oynandı ama müthiş görünüyor. Keskin görünüyor, enerjik görünüyor, yeniden hızlı görünüyor, yani driplinge başladığında gerçekten rakiplerinden sıyrılıyor. Geçen sezonun sonlarına doğru ise, sizin de görebildiğiniz gibi, sakatlıkları nedeniyle kendini biraz frenliyordu.

“Bu yüzden Palmer'ın altı, yedi hafta dinlenip sakatlığı konusunda zihinsel olarak da kendini toparlaması kesinlikle olumlu oldu çünkü Dünya Kupası'na gitmiş olsaydı bu durum sadece uzayıp gidecekti ve sonra sezon boyunca özel olarak idare etmeniz gereken, inanılmaz yetenekli bir oyuncunuz olacaktı. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Sadece sakatlıktan uzak kalması gerekiyor, tabii bunu söylemek yapmaktan daha kolay.

“Ama öndeki üç oyuncu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Joao Pedro'yu çok seviyorum çünkü onda her şeyden biraz var. Hızı var, dripling yapabiliyor, şut atabiliyor, mücadeleye giriyor, hava toplarında da fazlasıyla etkili oluyor. Savunmacılar için bir kâbus. Darbe aldığında ayağa kalkıyor, bir nevi karşılığını da veriyor. Gerçekten tam yeteneklere sahip, biraz da asi tarafı olan eski usul bir 9 numara gibi.

“Bu üçünün sezona başlama şekli harika. Rogers da tabii ki geldi. Onun da büyük hayranıyım. Onlara karşı savunma yapan bir oyuncu olmak istemezdim.”