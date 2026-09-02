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“Neden Manchester United'a gitsin ki?”: Cole Palmer, £117 milyonluk yakın arkadaşı Morgan Rogers ile hazırlık maçlarındaki gol ve asist yarışında Chelsea'deki gülüşünü yeniden buldu
Palmer, Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından yeniden ritmini buldu
Palmer, 2025-26 sezonunda hem form hem de fiziksel durum açısından zorlu bir dönem geçirdi; Batı Londra’daki PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandığı ilk sezonda ortaya koyduğu rakamlar ise belirgin şekilde düştü.
O sezon 25 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, Chelsea ile Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşamış olmasına rağmen, geçen sezon sadece 11 gol kaydedebildi. Sonrasında ise 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.
Çocukluğundan beri Manchester United taraftarı olan ve City’nin altyapı sisteminden yetişen oyuncunun evine dönüp dönemeyeceği sorgulandı. Ancak İngiltere’nin başkentinde ona Rogers da katıldı; eski Aston Villa yıldızı, kulüp rekoru olan 117 milyon sterlinlik ($158 milyon) transferi tamamladı.
Rogers ile Palmer, Chelsea’nin 2026-27’ye kusursuz başlangıcı sırasında sezonun ilk bölümünde golleriyle öne çıktı ve görünüşe göre Brezilyalı forvet Joao Pedro ile birlikte Premier League şampiyonluğu yarışına liderlik etmeye hazır.
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Manchester United, Palmer için bir hamleyle ilişkilendirilmişti
Palmer'ın yeniden form tutmasının ardından artık birkaç yıl daha Chelsea'de kalıp kalamayacağı sorulduğunda, spor temalı oyunlar da sunan bir online casino iş birliğiyle konuşan eski Chelsea savunmacısı Huth, GOAL'e şunları söyledi: “Neden Man U'ya gitsin ki? Zaten Man U'ya gideceğini de düşünmezdim.
“Chelsea'deki ilk üç hücum oyuncusu gerçekten çok iyi görünüyor, gerçekten öyle. Arkadaş olup olmadıklarını bilmiyorum ama belli ki o ikisi için bu yardımcı oluyordur, kesinlikle. Ama Palmer'ı yeniden performans gösterirken görmek güzel çünkü geçen sezonun sonlarına doğru sakatlıklarla boğuşuyordu.
“Dünya Kupası'na gitmeyi ve neler yapabileceğini göstermeyi çok isterdi, bunu biliyorum. Ama bence sakatlıklarla uğraşıyordu. Chelsea açısından bakınca ise bunun aslında umarım faydası olacak çünkü altı, yedi haftalık bir toparlanma süresi geçirdi, ekstra çalışmalarını da yaptığından emin oldu.
“Ve şu ana kadar henüz sadece iki maç oynandı ama müthiş görünüyor. Keskin görünüyor, enerjik görünüyor, yeniden hızlı görünüyor, yani driplinge başladığında gerçekten rakiplerinden sıyrılıyor. Geçen sezonun sonlarına doğru ise, sizin de görebildiğiniz gibi, sakatlıkları nedeniyle kendini biraz frenliyordu.
“Bu yüzden Palmer'ın altı, yedi hafta dinlenip sakatlığı konusunda zihinsel olarak da kendini toparlaması kesinlikle olumlu oldu çünkü Dünya Kupası'na gitmiş olsaydı bu durum sadece uzayıp gidecekti ve sonra sezon boyunca özel olarak idare etmeniz gereken, inanılmaz yetenekli bir oyuncunuz olacaktı. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Sadece sakatlıktan uzak kalması gerekiyor, tabii bunu söylemek yapmaktan daha kolay.
“Ama öndeki üç oyuncu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Joao Pedro'yu çok seviyorum çünkü onda her şeyden biraz var. Hızı var, dripling yapabiliyor, şut atabiliyor, mücadeleye giriyor, hava toplarında da fazlasıyla etkili oluyor. Savunmacılar için bir kâbus. Darbe aldığında ayağa kalkıyor, bir nevi karşılığını da veriyor. Gerçekten tam yeteneklere sahip, biraz da asi tarafı olan eski usul bir 9 numara gibi.
“Bu üçünün sezona başlama şekli harika. Rogers da tabii ki geldi. Onun da büyük hayranıyım. Onlara karşı savunma yapan bir oyuncu olmak istemezdim.”
Palmer ile Rogers: En fazla gol ve asisti kim yapacak?
Palmer bu sezon iki gol ve iki asist kaydederken, Rogers da bu iki alanda gol perdesini açtı. Yetenekli iki oyun kurucu, bu sezon birbirini geride bırakmak için istekli olacak ve takım içindeki rekabetin Chelsea’nin ortak hedefine fayda sağlaması bekleniyor.
Bu yaratıcı övünme hakkına yönelik mücadele sorulduğunda Huth şöyle ekledi: “Diğerinden daha fazla asist, daha fazla gol isteyecekler.
“Evet, bu tür şeyler dostça olur ama aynı zamanda arkadaşına karşı elinde fazladan bir şey olmasını da istersin, değil mi? Umarım bu böyle devam eder; rekabetçi olur ama kontrolden çıkmaz ve biri manşetlere çıkmak istediği için topu pas vermez hale gelmez.
“Ama şu anda harika görünüyor çünkü kazanıyorlar. Yine söylüyorum, sorular kazanamadıklarında gelecektir. Kazandığında her şey her zaman harikadır. Ligin en iyi üç hücum oyuncusu bunlar. Chelsea iki ya da üç maç kaybederse, işler otomatik olarak değişir. Şimdilik iyi bir başlangıç oldu. Heyecan verici bir başlangıç, ama henüz sadece iki maç oynandı.”
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