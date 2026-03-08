Getty/GOAL
Neden Man City, Premier Lig tablosunun en altına düşmesine neden olacak 60 puanlık FFP cezasını 'kabul edebilir'?
Çeşitli FFP cezaları hakkında spekülasyonlar
Bunu göz önünde bulundurarak, City'nin konuyu hemen mahkemeye geri götürebileceği için ilk kararı "kabul edeceği" öne sürülmüştür. Manchester'daki sözde parasal kötü yönetimle ilgili bağımsız bir duruşma 2024'ün sonlarında tamamlanmıştır.
2009 ile 2018 yılları arasında iddia edilen kural ihlalleriyle ilgili bu davada, 12 aydan fazla bir süre boyunca herhangi bir gelişme yaşanmadı. Puan cezalarından transfer yasağı ve yüksek para cezaları yoluyla Premier Lig'den ihraç edilmeye kadar çeşitli yaptırımlar spekülasyon konusu oldu.
Futbol finansmanı uzmanı Kieran Maguire, The Overlap'abu uzun süren olayın bundan sonra nasılgelişebileceğini şöyle anlattı: "Premier Lig, Manchester City'yi League One veya League Two'ya düşüremez, çünkü bu EFL'nin kararıdır ve Manchester City'ye karşı EFL tarafından kanıtlanmış herhangi bir suçlama yoktur. Bu nedenle, puan düşürme cezası verilmesi gerekir.
"Önceki örnekleri incelersek, Everton ve Nottingham Forest'a üç yıllık bir dönemde tek bir suçtan dolayı altı ve dört puanlık puan kesintisi uygulanmıştı. Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar dokuz yıllık bir dönemi kapsıyor, bu yüzden çok daha büyük bir ceza olacak.
“Sayılar konusunda kesin bir bilgimiz yok, ancak oldukça önemli olacağı muhtemel. Forest ve Everton'da gördüğümüz rakamlara bir sıfır eklemek gerektiğini düşünüyorum, bu nedenle diğer kararlarla tutarlılık açısından 40 ila 60 puanlık bir kesinti mantıklı olacaktır.”
Manchester City neden 60 puanlık cezayı kabul edebilir?
Daha önce Everton, Aston Villa ve Aberdeen'de yönetici pozisyonlarında görev yapmış olan Keith Wyness, Football Insider'a City'nin neden bu sezon kazandıkları tüm puanları silip Premier League tablosunun en altına düşmelerine neden olabilecek bir ceza ile karşı karşıya kalabileceklerini açıkladı: "Şu anda hepimiz sadece tahmin yürütüyoruz. Buna şüphe yok. Bakın, suçlu bulunurlarsa bu tür bir ceza verileceğini düşünüyorum. 60 puan mantıklı olur bence.
"Ve bence City suçlu bulunursa bunu kabul edebilir. Ama elbette yine de temyiz başvurusunda bulunacaklardır. Yani 60 puan olursa, muhtemelen bu da indirilecektir."
Manchester City Premier Lig'den düşebilir mi?
City'nin eski finans danışmanı Stefan Borson, daha önce Football Insider'a şunları söylemişti: "Bence, yaptırımın ne olabileceği konusunda bu konuşmayı yapmak zorunda kalırsak, bunu ele almanın en iyi yolu, üç yıl önce sürecin en başında söylediğim şey, yani her şey Manchester City aleyhine gelişirse, Premier Lig'de yer almayacaklarıdır.
"Bu, ya Premier League kuralları uyarınca Premier League'den ihraç edilerek Premier League'de yer almalarını imkansız kılan puan düşürme ya da başka bir şekilde olacaktır.
"Kurallardan biliyoruz ki, bağımsız komisyon, kuralların ilgili bölümü olan W kuralı uyarınca bir kulübü nasıl cezalandıracağı konusunda çok geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Bu durum burada geçerli, yani çok esnek davranabilirler. Her türlü tavsiyeyi verebilirler."
Guardiola'nın takımı 2025-26 sezonunda dört kupa peşinde
City, bu sezon 29 maçta 60 puan topladı ve bu puanla Premier Lig'de ikinci sırada yer alıyor - lider Arsenal'in yedi puan gerisinde ve bir maç eksiği var.
Ayrıca Carabao Cup finaline, FA Cup çeyrek finallerine ve Şampiyonlar Ligi son 16 turuna da yükseldi. Yurtiçi ve yurtdışında dört büyük kupayı kovalamasına rağmen, FFP bulutu Etihad'da istenmeyen bir dikkat dağınıklığı yaratmaya devam ediyor ve ilgili makamlar tarafından kararlı bir önlem alınana kadar da böyle devam edecek.
