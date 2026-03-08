Neden Man City, Premier Lig tablosunun en altına düşmesine neden olacak 60 puanlık FFP cezasını 'kabul edebilir'?

Bunu göz önünde bulundurarak, City'nin konuyu hemen mahkemeye geri götürebileceği için ilk kararı "kabul edeceği" öne sürülmüştür. Manchester'daki sözde parasal kötü yönetimle ilgili bağımsız bir duruşma 2024'ün sonlarında tamamlanmıştır.

2009 ile 2018 yılları arasında iddia edilen kural ihlalleriyle ilgili bu davada, 12 aydan fazla bir süre boyunca herhangi bir gelişme yaşanmadı. Puan cezalarından transfer yasağı ve yüksek para cezaları yoluyla Premier Lig'den ihraç edilmeye kadar çeşitli yaptırımlar spekülasyon konusu oldu.

Futbol finansmanı uzmanı Kieran Maguire, The Overlap'abu uzun süren olayın bundan sonra nasılgelişebileceğini şöyle anlattı: "Premier Lig, Manchester City'yi League One veya League Two'ya düşüremez, çünkü bu EFL'nin kararıdır ve Manchester City'ye karşı EFL tarafından kanıtlanmış herhangi bir suçlama yoktur. Bu nedenle, puan düşürme cezası verilmesi gerekir.

"Önceki örnekleri incelersek, Everton ve Nottingham Forest'a üç yıllık bir dönemde tek bir suçtan dolayı altı ve dört puanlık puan kesintisi uygulanmıştı. Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar dokuz yıllık bir dönemi kapsıyor, bu yüzden çok daha büyük bir ceza olacak.

“Sayılar konusunda kesin bir bilgimiz yok, ancak oldukça önemli olacağı muhtemel. Forest ve Everton'da gördüğümüz rakamlara bir sıfır eklemek gerektiğini düşünüyorum, bu nedenle diğer kararlarla tutarlılık açısından 40 ila 60 puanlık bir kesinti mantıklı olacaktır.”