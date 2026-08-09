Vinicius anlaşmasının gerçekleşmemesiyle birlikte William Gallas, Marcus Rashford'un kuzey Londra kulübü için uygulanabilir ve yüksek kaliteli bir alternatif olduğunu düşünüyor. İngiltere milli futbolcusu, Barcelona'daki kiralık döneminin kalıcı transfere dönüşmeden sona ermesinin ardından şu anda belirsizlik içinde. Gallas, 28 yaşındaki oyuncunun, geçen sezon Premier League şampiyonluğunu kazandıktan sonra birden fazla kulvarda mücadele edebilmek için daha fazla derinliğe ihtiyaç duyan kadro için mükemmel bir takviye olacağına inanıyor.

Durum hakkında konuşan Gallas, iPredicta'ya şunları söyledi: "Elbette Marcus Rashford, Arsenal hücumu için harika bir seçenek olurdu. Bence harika bir sezon geçirdi ve bazı kulüplerin bu durumu değerlendirmeye çalışacağından eminim. Manchester United'da kalacağını düşünmüyorum. Neden hâlâ kimsenin onu transfer etmediğinden emin değilim, belki de bonservis bedeli çok yüksektir."

Eski Arsenal kaptanı, Rashford'un niyetlerine dikkat çekerek analizini sürdürdü: "Manchester United'dan ayrılmak istiyor, aksi takdirde Barcelona'ya kiralık gitmezdi. Kulüpten ayrılmak ve başka bir Britanya kulübüyle uzun süreli bir sözleşme imzalamak için bir çözüm bulmaya çalışacak. Şimdi soru, Manchester United'ın onu satmaya hazır olup olmadığı. Soru bu. Cevabı bilmemiz gerekiyor."