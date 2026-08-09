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'Neden kimsenin onu transfer etmediğinden emin değilim' - Arsenal'a, Vinicius Junior darbesinin ardından £40 milyonluk Man Utd transfer hamlesi yapması çağrısı yapıldı
Arsenal, Brezilyalı ikonun transferini kaçırdı
Arsenal'ın ses getirecek bir transfer yapma umutları, Vinicius Jr'ın Haziran 2032'ye kadar Bernabeu'da kalmasını sağlayan yeni bir sözleşme imzalamasıyla suya düştü. Topçular, Brezilyalı oyuncu ile Real Madrid arasındaki gergin sözleşme anlaşmazlığı sırasında bir fırsat doğduğunu düşünüyordu ve Arteta'nın forvete kişisel mesajlar bile gönderdiği öne sürüldü. Kanat oyuncusunu transfer edememek, kısa süre önce Premier League şampiyonluğunu kazanan kadrosuna daha fazla hücum gücü katmak isteyen Arteta'nın planlarında bir boşluk bıraktı.
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Gallas, Rashford için transfer çağrısı yaptı
Vinicius anlaşmasının gerçekleşmemesiyle birlikte William Gallas, Marcus Rashford'un kuzey Londra kulübü için uygulanabilir ve yüksek kaliteli bir alternatif olduğunu düşünüyor. İngiltere milli futbolcusu, Barcelona'daki kiralık döneminin kalıcı transfere dönüşmeden sona ermesinin ardından şu anda belirsizlik içinde. Gallas, 28 yaşındaki oyuncunun, geçen sezon Premier League şampiyonluğunu kazandıktan sonra birden fazla kulvarda mücadele edebilmek için daha fazla derinliğe ihtiyaç duyan kadro için mükemmel bir takviye olacağına inanıyor.
Durum hakkında konuşan Gallas, iPredicta'ya şunları söyledi: "Elbette Marcus Rashford, Arsenal hücumu için harika bir seçenek olurdu. Bence harika bir sezon geçirdi ve bazı kulüplerin bu durumu değerlendirmeye çalışacağından eminim. Manchester United'da kalacağını düşünmüyorum. Neden hâlâ kimsenin onu transfer etmediğinden emin değilim, belki de bonservis bedeli çok yüksektir."
Eski Arsenal kaptanı, Rashford'un niyetlerine dikkat çekerek analizini sürdürdü: "Manchester United'dan ayrılmak istiyor, aksi takdirde Barcelona'ya kiralık gitmezdi. Kulüpten ayrılmak ve başka bir Britanya kulübüyle uzun süreli bir sözleşme imzalamak için bir çözüm bulmaya çalışacak. Şimdi soru, Manchester United'ın onu satmaya hazır olup olmadığı. Soru bu. Cevabı bilmemiz gerekiyor."
United forvetini belirsizlik sarıyor
United'ın, Rashford'ın yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir bedelle satışına onay vermeye hazır olduğu bildiriliyor. Bu bonservis bedeli çoğu talip için geçerli, ancak Kırmızı Şeytanlar'ın ezeli rakipleri Manchester City veya Liverpool'a olası bir transferi engelleyeceği anlaşılıyor. Rashford, geçen sezonu La Liga'da kiralık olarak geçirdi, ancak Barcelona teknik direktörü Hansi Flick kısa süre önce kulübün kalıcı transferden vazgeçtiğini ve diğer hedeflere yöneldiğini doğruladı.
Rashford'ın İspanya'daki dönemini değerlendiren Hansi Flick, ayrılığı sırasında forvet için övgü dolu sözler kullandı. Flick, "Marcus hakkında söyleyebileceğim şey, onunla çalışmayı gerçekten çok takdir ettiğimdir" itirafında bulundu. "Bazen kiralık olan oyuncularla ne olacağını her zaman bilemezsiniz. Bunun için içinde bulunduğumuz durumun kolay olmadığını düşünüyorum. Ama onunla çalışmayı gerçekten çok takdir ettim; o harika bir oyuncu ve harika bir insan."
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Arsenal'ın yaz dönemi çalışmaları Arteta yönetiminde sürüyor
Vinicius’tan ret gelmesi hayal kırıklığı yaratsa da Arsenal, rekabetçi kalmayı sağlamak için transfer piyasasında şimdiden aktif davrandı. Kulüp, bu yaz şu ana kadar Bruno Guimaraes, Christos Tzolis ve Illan Meslier için anlaşmalar yaptı. Arteta, son şampiyonluğun ardından duraklamanın önüne geçmekte kararlı ve Rashford’un tecrübesine sahip bir oyuncunun eklenmesi gerekli derinliği sağlayabilir.
Arsenal’ı önünde yoğun bir fikstür var; bu süreç, Community Shield’da Manchester City ile oynanacak maçla başlayacak, ardından 21 Ağustos’ta Coventry City karşısında şampiyonluk unvanını savunacak. Arteta’nın yurt içindeki üstünlüğünü korumayı hedeflemesi halinde, yeni bir forveti kısa sürede takıma entegre etmek öncelik olacak.
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