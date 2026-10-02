AZ Alkmaar'da parlayan ve Tijani Reijnders'ın 2023 yazında Milan'a gitmesinde olduğu gibi en iyi oyuncularının satışından her zaman gelir elde etmeye hazır olan kulüpten, geçen 20 Ağustos'ta Hollanda'dan İspanya'ya transfer oldu; Eredivisie'de iki sezona yayılan 97 maçta 51 gol kaydetmişti. Kariyeri açısından belirleyici olan ise İngiltere'den Hollanda Ligi'ne geçiş oldu: Parrott, Tottenham altyapısında yetişip A takıma kadar yükseldikten sonra Championship'te hem Milwall formasıyla hem de Ipswich, MK Dons ve Preston North End formalarıyla zorlanmıştı. Ardından Rotterdam'a transfer oldu ve Excelsior'da 25 maçta attığı 10 golle harika bir sezon geçirdi. Bu arada İrlanda'da da hem 21 Yaş Altı hem de A milli takım düzeyinde çok sayıda gol attı.