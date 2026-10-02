Troy Parrott İrlanda'yı arkasına aldı, şimdi de Avrupa'yı fethetmek istiyor. 2002'de Dublin'de doğan santrfor sezona müthiş bir başlangıç yaptı: milli takımda iki maçta üç gol; bunların biri İsrail'e karşı 3-0 kazanılan maçta, ikisi ise Avusturya deplasmanındaki beraberlikte geldi. İlk gol, birkaç çalım ve bir savunmacıya atılan tünelle süslenen ustalık işi bir atakla geldi ve teknik kalitesiyle kısa sürede viral oldu. Bu performans, Betis formasıyla attığı iki golün ardından geldi; ilki Benito Villamarin'de Real Madrid'e karşı galibiyeti getirirken, ikincisi Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanındaki zaferi sağladı. Tottenham altyapısında yetişen, teknik, dinamik ve gol sezgisi yüksek 24 yaşındaki forvetin Serie A'ya birden fazla kez çok yaklaştığını düşünün; AC Milan ve Juventus, birkaç transfer döneminde onun peşine düşmüştü.
Neden kimse Troy Parrott’u transfer etmedi? Milan ve Juventus onu istiyordu
İngiltere'den Hollanda'ya
AZ Alkmaar'da parlayan ve Tijani Reijnders'ın 2023 yazında Milan'a gitmesinde olduğu gibi en iyi oyuncularının satışından her zaman gelir elde etmeye hazır olan kulüpten, geçen 20 Ağustos'ta Hollanda'dan İspanya'ya transfer oldu; Eredivisie'de iki sezona yayılan 97 maçta 51 gol kaydetmişti. Kariyeri açısından belirleyici olan ise İngiltere'den Hollanda Ligi'ne geçiş oldu: Parrott, Tottenham altyapısında yetişip A takıma kadar yükseldikten sonra Championship'te hem Milwall formasıyla hem de Ipswich, MK Dons ve Preston North End formalarıyla zorlanmıştı. Ardından Rotterdam'a transfer oldu ve Excelsior'da 25 maçta attığı 10 golle harika bir sezon geçirdi. Bu arada İrlanda'da da hem 21 Yaş Altı hem de A milli takım düzeyinde çok sayıda gol attı.
Kendi ülkesinde peygamber
2019'da Tottenham'da A takımla ilk maçına, tam da Cristiano Ronaldo'lu Juventus'a karşı International Champions Cup'ta çıkar, ardından aralık ayında ise bu sırada Spurs kulübesinde Pochettino'nun yerine geçen Mourinho onu Premier League'de de 17 yıl, 10 ay ve 3 günlükken Burnley karşısında iç sahada alınan 5-0'lık galibiyette ilk kez oynatır. Ancak ülkesinde kahramana dönüşmesi 2025'te, geçen 13 ile 16 Kasım arasında olur; çünkü Portekiz'e attığı iki gol ve Budapeşte'de Macaristan'a karşı yaptığı hat-trick ile milli takımına 2026 Dünya Kupası play-off'larına mucizevi bir katılım hediye eder.
Sadece 20 milyon ödendi
Böylesine golcü bir forveti sadece 20 milyon euroya kadrosuna katma fırsatını değerlendiren Betis alkışı hak ediyor: Zira şu anda Camarda çok az süre aldığı için Ramos’un gerçek anlamda bir alternatifi bulunmayan Milan da, son anda Woltemade’yi bedelsiz kiralık olarak almak zorunda kalan Juventus da, üç kulvarda mücadele edecekleri için ekstra bir forvete ihtiyaç duyuyordu. Peki neden Parrott’a yönelmediler?
Milan ve Juventus ona güvenmedi
Muhtemelen ekonomik açıdan bakıldığında Ramos ve Kolo Muani'ye yönelme tercihi bu tür bir harcamaya imkân tanımadı ya da iki kulüp de oyuncunun özelliklerine ve golcülüğüne tam anlamıyla güvenmedi. Özellikle Milan, Eredivisie'den gelen bir başka golcünün, Bebote Gimenez'in performansından eli yanmıştı; oyuncu Milano'da Hollanda'da yaptıklarını kesinlikle tekrarlayamadı. Juventus ise ağustos ayının sonuna, bonservisiyle bir transferi tamamlama imkânı olmadan geldi. Yazık oldu; özellikle de Avrupa'nın en iyileri arasına girebileceğini gösteren bu forvetin peşine birçok kez düşen Milan için.
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