Neden kimse Troy Parrott'u satın almadı?

Troy Parrott İrlanda’yı etkisi altına aldı, şimdi ise gözü Avrupa’da. 2002’de Dublin’de doğan santrfor sezona müthiş bir başlangıç yaptı: milli takımda iki maçta üç gol; bunlardan biri İsrail karşısındaki 3-0’lık galibiyette, ikisi ise Avusturya deplasmanındaki beraberlikte geldi. İlk golü ise birkaç dripling ve bir savunmacıya attığı çalımla süslediği ustalık eseri bir atak sonrası geldi ve teknik kalitesiyle kısa sürede viral oldu. Tüm bunlar, Betis formasıyla attığı iki golün ardından yaşandı; ilki Benito Villamarin’de Real Madrid karşısında galibiyeti getirdi, ikincisi ise Lille deplasmanında Şampiyonlar Ligi zaferini. Tottenham altyapısından yetişen, teknik kapasitesi yüksek, dinamik ve gol sezgisi güçlü 24 yaşındaki oyuncunun Serie A’ya birkaç kez çok yaklaştığını, Milan ve Juventus’un da birçok transfer döneminde onun peşinde olduğunu düşünmek bile dikkat çekici.







