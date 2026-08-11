Stack, PlayGuy.co.uk iş birliğiyle GOAL'a özel açıklamasında, Keane'in yeni kariyer yoluyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Robbie ile zaman zaman konuştum. Açıkçası onun nasıl gittiğini, sonuçları ve Robbie söz konusu olduğunda kupaları yakından takip ediyorum.

“Robbie ile çalışma fırsatı buldum. Her şeyden önce kesinlikle mükemmel bir insan. Bir futbol kulübünde bulunabilecek ne harika bir insan. Sadece birlikte çalışılacak bir antrenör olarak değil, oyuncular için de.

“Oyuncuların ona verdiği tepkiyi anında görebiliyordum. Ne zaman konuşsa ya da bir odaya girse, oyuncularda ve grupta gerçekten çok net bir heyecan oluştuğunu da görebiliyordum. Grup üzerinde böyle bir etkisi vardı.

“Ardından bunu iki farklı ülkede kazandığı iki lig şampiyonluğuyla ve sanırım bir kupayla da destekledi. Bunu İsrail'de yaptıktan sonra Macaristan'da da gidip yapmak, üstelik tartışmasız oranın en büyük iki takımıyla, elbette insanlar bunu söyleyecektir. Ama yine de gidip şampiyonluk kazanmanız gerekir.

“Farklı bir ülkede, farklı bir kültürde, tanımadığınız bir oyuncu grubuyla, transfer anlamında muhtemelen bilmediğiniz bir pazarda, muhtemelen çalışmaya alışık olmadığınız bütçelerle. Bunun hakkında söylenecek çok şey var.

“Ve çok sayıda teknik direktör yurt dışına gidip başarısız oldu. Bu yüzden Robbie'ye büyük takdir ve büyük saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Robbie muhtemelen doğru fırsatın ortaya çıkmasını bekliyor.

“Bence kendisini artık öyle bir konuma getirdi ki geri dönmek zorunda olduğunu sanmıyorum. Acele ettiğini de düşünmüyorum. Bence oldukça güçlü bir konumda olacak ve birinin telefonu açıp Robbie'ye gelip bir işi devralması için adeta yalvarmamış olmasına çok ama çok şaşırıyorum.”