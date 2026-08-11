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Neden kimse teknik direktörlük koltuğunu doldurması için Robbie Keane'e “yalvarmadı”? Eski Tottenham ve Liverpool yıldızı, teknik direktörlük kariyerine kupa kazandıran bir başlangıç yaptıktan sonra üst düzey bir görev için destek görüyor
Keane, teknik direktör olarak lig ve kupa zaferlerinin tadını çıkardı
Keane'in teknik direktörlük koltuğundaki ilk deneyimi Hindistan ekibi ATK ile oldu. 2023'te ise Maccabi Tel Aviv'in başına geçmeyi kabul ederek gerçekten bu işe adım attı. Takımını İsrail ligi şampiyonluğuna ve yerel kupada zafere taşıdı.
Benzer başarıyı Macaristan'da Ferencvaros ile de yaşarken, Avrupa Ligi'nde daha fazla kıtasal rekabet tecrübesi edindi. Budapeşte'de geçirdiği 16 ayın ardından 46 yaşındaki isim, artık yeni bir değişiklik zamanının geldiğine karar verdi.
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Keane'in adı birkaç kulüple anıldı
Profesyonel konfor alanının epey dışında görev yaparken değerini kanıtlayan, oyunculuk kariyerinde MLS'te LA Galaxy forması giyen bir isim; İngiltere ve İskoçya'daki bazı önemli görevlerle anıldı.
Henüz herhangi bir anlaşma yapılmadı; İrlandalı isim, herhangi bir kararda acele etmemek gerektiğinin farkında. Ancak itibarı hâlâ yüksek ve büyük ihtimalle 2026-27 sezonunun başlarında daha fazla pozisyon açılacak.
Arsenal'in efsanevi "Invincibles" kadrosunun bir parçası olan eski Arsenal kalecisi Stack, Maccabi'de kısa süreliğine Keane'le birlikte çalıştı. O, modern zamanların bir Premier League efsanesinin teknik direktörlük kariyerinde en üst seviyeye ulaşacağından emin.
Keane'in en zirveye çıkacağı öngörülüyor
Stack, PlayGuy.co.uk iş birliğiyle GOAL'a özel açıklamasında, Keane'in yeni kariyer yoluyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Robbie ile zaman zaman konuştum. Açıkçası onun nasıl gittiğini, sonuçları ve Robbie söz konusu olduğunda kupaları yakından takip ediyorum.
“Robbie ile çalışma fırsatı buldum. Her şeyden önce kesinlikle mükemmel bir insan. Bir futbol kulübünde bulunabilecek ne harika bir insan. Sadece birlikte çalışılacak bir antrenör olarak değil, oyuncular için de.
“Oyuncuların ona verdiği tepkiyi anında görebiliyordum. Ne zaman konuşsa ya da bir odaya girse, oyuncularda ve grupta gerçekten çok net bir heyecan oluştuğunu da görebiliyordum. Grup üzerinde böyle bir etkisi vardı.
“Ardından bunu iki farklı ülkede kazandığı iki lig şampiyonluğuyla ve sanırım bir kupayla da destekledi. Bunu İsrail'de yaptıktan sonra Macaristan'da da gidip yapmak, üstelik tartışmasız oranın en büyük iki takımıyla, elbette insanlar bunu söyleyecektir. Ama yine de gidip şampiyonluk kazanmanız gerekir.
“Farklı bir ülkede, farklı bir kültürde, tanımadığınız bir oyuncu grubuyla, transfer anlamında muhtemelen bilmediğiniz bir pazarda, muhtemelen çalışmaya alışık olmadığınız bütçelerle. Bunun hakkında söylenecek çok şey var.
“Ve çok sayıda teknik direktör yurt dışına gidip başarısız oldu. Bu yüzden Robbie'ye büyük takdir ve büyük saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Robbie muhtemelen doğru fırsatın ortaya çıkmasını bekliyor.
“Bence kendisini artık öyle bir konuma getirdi ki geri dönmek zorunda olduğunu sanmıyorum. Acele ettiğini de düşünmüyorum. Bence oldukça güçlü bir konumda olacak ve birinin telefonu açıp Robbie'ye gelip bir işi devralması için adeta yalvarmamış olmasına çok ama çok şaşırıyorum.”
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Keane'in bir sonraki teknik direktörlük görevi nerede olacak?
Yeni sezon başladıktan sonra birçok kulübün teknik direktörlük konusunda ilham arayışına girmesi beklendiğinden, o telefonlar çok da uzak olmayabilir. Bu kulüpler, gelip anında etki yaratabilecek birini arayacak.
Keane, tam da bunu yapabilecek kapasitede olduğunu gösterdi; evine çok daha yakın, bir başka basamak bulunması ve bunun onu daha da büyük ve daha iyi şeylere taşıyacak bir sıçrama tahtası görevi görmesi mümkün.
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