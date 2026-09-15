United'ın eski yıldızlarından birkaçı, Manchester United'ın Osimhen için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Patrice Evra, kısa süre önce GOAL'e Old Trafford'da ne gerektiği sorulduğunda şunları söyledi: “Bir forvet, gol atan biri. Bence baktığım şey bu. Bu yüzden benim için en iyisi Osimhen. O, mükemmel bir örnek.”

Gol atma sanatını iyi bilen bir isim olan eski Fransa milli futbolcusu Louis Saha da daha önce United'ın üretken Nijerya milli oyuncusunu kadrosuna katmasıyla ilgili şunları söylemişti: “Victor Osimhen'i gerçekten çok beğeniyorum. Kesinlikle karakteri var, kalitesi var. Ayrıca Avrupa'da da iyi bir geçmişe sahip: Fransa'da başarılı oldu, İtalya'da Napoli ile şampiyon oldu ve Türkiye'ye Galatasaray'a gitti, burada da müthiş işler yaptı; açık konuşalım, muhtemelen istemediği bir transferdi.

“Her seviyede gol attı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var ve dahası, bu Manchester United kadrosunun gerçekten fayda sağlayabileceği türden bir kişiliğe ve karizmaya sahip.

“Bence Manchester United için oyunu değiştirecek bir transfer olurdu. Napoli'de üzerinde ne kadar büyük bir baskı varken kulübü 33 yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşıdığını düşünürseniz, o zaman Manchester United'ın hücum hattına liderlik edecek mükemmel isimdir. Bence United'da çok büyük bir etki yaratırdı. Kulüp yönetiminin onun için harekete geçtiğini görmeyi çok isterim, bence tam olarak ihtiyacımız olan isim o.”