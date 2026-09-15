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Neden hiçbir Premier League takımı Victor Osimhen için risk almadı? Andy Cole, Chelsea ve Manchester United bağlantılarının ardından şaşırtıcı transfer anomalisine değindi
Osimhen'in Avrupa futbolundaki yolculuğu
Avrupa’daki kariyerine Wolfsburg’da başlayan Nijeryalı süperstar Osimhen, ilk gerçek çıkışını Belçika’da Charleroi’de kiralık olarak forma giydiği dönemde yaptı. Ardından 2019-20 sezonunda Fransa’da Lille formasıyla verimli bir kampanya geçirdi ve yüksek profilli bir Napoli transferi gerçekleşti.
İtalya’da Serie A şampiyonluğu sevinci yaşandı ve 2022-23 sezonu boyunca 31 kez fileleri havalandırdı. Premier League’in önde gelen ekiplerinin de düzenli olarak ona ilgi gösterdiği öne sürüldü.
United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea’nin Osimhen için hamle yapmayı değerlendirdiği bildirildi. Şu anda Türkiye’de Galatasaray forması giyen oyuncu, burada 78 maçta 65 gol atarak dikkat çekici bireysel standartlara ulaştı.
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Osimhen Premier League için kusursuz bir isim olur mu?
27 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin en üst düzey liginde başarılı olmasını sağlayacak tüm özelliklere, yani hıza, güce ve bitiricilik becerisine sahip görünüyor. Cole'a bu öneri yöneltildiğinde, Unibet online casino iş birliğiyle konuşan 1999 Treble kazananı, GOAL'e şunları söyledi: “Evet, sahip. Gol atıyor. İtalya'da gol attı ve Türkiye'de de gol atıyor.
“Ama, biliyorsunuz, bu duruma bağlı. Belirli bir ülkeden oyuncu transfer ederken pek çok farklı etken vardır. Her şey sadece maaş ya da transfer ücretiyle ilgili değil. Devreye giren pek çok farklı şey olabilir. Premier League'e gelirse, ki bence Premier League'de çok iyi olur, nereye gideceğini asla bilemezsiniz.”
Manchester United'a Osimhen için harekete geçmesi çağrısı yapıldı
United'ın eski yıldızlarından birkaçı, Manchester United'ın Osimhen için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Patrice Evra, kısa süre önce GOAL'e Old Trafford'da ne gerektiği sorulduğunda şunları söyledi: “Bir forvet, gol atan biri. Bence baktığım şey bu. Bu yüzden benim için en iyisi Osimhen. O, mükemmel bir örnek.”
Gol atma sanatını iyi bilen bir isim olan eski Fransa milli futbolcusu Louis Saha da daha önce United'ın üretken Nijerya milli oyuncusunu kadrosuna katmasıyla ilgili şunları söylemişti: “Victor Osimhen'i gerçekten çok beğeniyorum. Kesinlikle karakteri var, kalitesi var. Ayrıca Avrupa'da da iyi bir geçmişe sahip: Fransa'da başarılı oldu, İtalya'da Napoli ile şampiyon oldu ve Türkiye'ye Galatasaray'a gitti, burada da müthiş işler yaptı; açık konuşalım, muhtemelen istemediği bir transferdi.
“Her seviyede gol attı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var ve dahası, bu Manchester United kadrosunun gerçekten fayda sağlayabileceği türden bir kişiliğe ve karizmaya sahip.
“Bence Manchester United için oyunu değiştirecek bir transfer olurdu. Napoli'de üzerinde ne kadar büyük bir baskı varken kulübü 33 yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşıdığını düşünürseniz, o zaman Manchester United'ın hücum hattına liderlik edecek mükemmel isimdir. Bence United'da çok büyük bir etki yaratırdı. Kulüp yönetiminin onun için harekete geçtiğini görmeyi çok isterim, bence tam olarak ihtiyacımız olan isim o.”
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Arsenal, Nijeryalı forvete olan ilgisini yeniden canlandırabilir mi?
Bu tavsiye, Rio Ferdinand'ın da Osimhen'in çok sayıdaki özelliğinden övgüyle söz etmesine rağmen karşılık bulmadı; United, dikkatini başka yerlere çevirdi ve şu anda kadrosundaki tek gerçek 9 numara Benjamin Sesko.
Osimhen'e yönelik söz konusu ilgi bir noktada yeniden canlanabilir; Premier League'in son şampiyonu Arsenal gibi başka kulüpler de gelecek transfer dönemlerinde kendini kanıtlamış bu oyuncuyu yeniden değerlendirebilir.
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