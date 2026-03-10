Menajerin öfkesinin başlıca nedenlerinden biri, kulübün kış transfer döneminde sergilediği kafa karıştırıcı davranışları, özellikle de kaleci Christos Mandas'ın ani ayrılışıydı. Birinci kaleci Ivan Provedel'in ciddi bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla, menajer, güvenilir yedeğinin Bournemouth'a kiralık olarak transfer olmasına izin verilmesinden dolayı öfkelendi ve 21 yaşındaki Edoardo Motta'ya güvenmek zorunda kaldı.

Sarri, yönetim kurulunun transfer stratejisini değerlendirirken son derece açık sözlü davrandı ve büyük hayal kırıklığını gizlemedi. "Mandas'ın satışına tamamen karşıydım" dedi. "Provedel şu anda forma giyemiyor ve yerine genç bir oyuncu geldi. Elbette yetenekli bir oyuncu. Bunu sahada göreceğiz, ama onunla ne kadar az konuşursanız, omuzlarına o kadar az baskı uygularsınız."