Getty Images Sport
Çeviri:
"Neden hala burada olduğumu bilmiyorum!" - Maurizio Sarri, Lazio yönetimini "depresif" durum nedeniyle eleştirip Ocak ayı transferlerini sert bir şekilde eleştirirken, yakında ayrılacağını ima etti
Sarri, Sassuolo galibiyetinin ardından patladı
Sarri, Pazartesi gecesi Sassuolo'ya karşı dramatik bir 2-1 galibiyet elde etmesine rağmen, Lazio'daki geleceği hakkında ciddi şüpheler uyandırdı. 92. dakikada atılan galibiyet golü genellikle coşkulu kutlamalara yol açarken, Stadio Olimpico'daki atmosfer neredeyse sessizliğe büründü. Tecrübeli teknik direktör, son zamanlarda aldıkları kararlar nedeniyle başkan Claudio Lotito ve kulübün yönetim kadrosuna yoğun eleştiriler yöneltti.
Teknik direktör ve yönetim kurulu arasındaki gerginlik, maç sonrası basın toplantısında doruk noktasına ulaştı ve Sarri, kalma kararından derin pişmanlık duyduğunu belirtti. Devam eden zorluklar ve taraftarların boykotu karşısında, taktikçi hayal kırıklığını dile getirdi ve gerginliği hissetmeye devam ederken kulüp yönetiminden harekete geçmesini istedi.
- Getty Images Sport
Mandas transferi üzerine öfke
Menajerin öfkesinin başlıca nedenlerinden biri, kulübün kış transfer döneminde sergilediği kafa karıştırıcı davranışları, özellikle de kaleci Christos Mandas'ın ani ayrılışıydı. Birinci kaleci Ivan Provedel'in ciddi bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla, menajer, güvenilir yedeğinin Bournemouth'a kiralık olarak transfer olmasına izin verilmesinden dolayı öfkelendi ve 21 yaşındaki Edoardo Motta'ya güvenmek zorunda kaldı.
Sarri, yönetim kurulunun transfer stratejisini değerlendirirken son derece açık sözlü davrandı ve büyük hayal kırıklığını gizlemedi. "Mandas'ın satışına tamamen karşıydım" dedi. "Provedel şu anda forma giyemiyor ve yerine genç bir oyuncu geldi. Elbette yetenekli bir oyuncu. Bunu sahada göreceğiz, ama onunla ne kadar az konuşursanız, omuzlarına o kadar az baskı uygularsınız."
Olimpico'da iç karartıcı sahneler
Eski Chelsea teknik direktörü, Lotito'nun liderliğine karşı protestolarını sürdüren taraftarlar nedeniyle neredeyse boş olan Stadio Olimpico'daki kasvetli atmosferi de eleştirdi. Sahada yaşanan son dakika dramasına rağmen, tribünlerdeki sessizlik kulakları sağır ediyordu. 70.000 kişilik dev stadyumda sadece 5.000 kadar seyirci bu önemli maçı izledi.
Bu ciddi durumu üzüntüyle karşılayan teknik adam, takımını övdükten sonra kulüp sahiplerinden harekete geçmelerini istedi. "Bu takım doğru zihniyeti bulabilen bir takım; ara sıra hatalar yapıyoruz, ama çok sık değil" diye açıkladı. "Bu, üzücü, iç karartıcı ve moral bozucu bir manzaraydı. Boş bir stadyumda oynamak moral bozucu, ama oyuncular bu koşullara rağmen iyi tepki verdiler. Bence kulübün bir şeyler yapma zamanı geldi."
- Getty Images Sport
Yakında ayrılacağını ima etmek
Lazio taraftarları için en endişe verici yorumlar, baş antrenörün kendi kırılgan konumuna değinip, yönetim kademesine bu acı çatışmayı çözmesi için ısrarla çağrıda bulunmasıyla geldi. "Bu durum bizim için çok zor hale geldiği için kulübün onları geri getirmek için bazı girişimlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum" diye ısrar etti. "Ben yönetici değilim, ama bu durum bir süredir devam ediyor, bu yüzden onlar benden daha fazla şey biliyorlar. Nasıl ve nerede müdahale edeceklerini benden daha iyi bilirler."
Daha önce kalmasının ana nedeni olarak taraftarlara olan büyük sadakatini gösteren teknik direktör, şimdi tamamen sabrının sınırına gelmiş gibi konuşuyor. "Haziran ayından beri Lazio taraftarları için kaldığımı söylüyorum" diye itiraf etti. "Ve şimdi ben bile neden kaldığımı bilmiyorum. Bir şeyler yapılmalı, ama kesinlikle ben yapmamalıyım: Neden hala burada olduğumu bile bilmiyorum."
Reklam