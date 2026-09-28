United'ın eski baş gözlemcisi Mick Brown, durumun ele alınış biçimi karşısında şaşkınlığını dile getirdi ve kulübün sorunun ciddiyetini gözden kaçırmış olabileceğini öne sürdü. Football Insider'a konuşan Brown, ara başlamadan önce alınan önleyici tedbirlerin yetersizliği konusunda endişelerini paylaştı.

Brown, "Benim için garip olan şey, görünüşe göre bunun Man United'dayken yaşadığı bir sakatlık olması; durum böyleyse, neden en başta milli takım görevi için gitmesine izin verildi?" dedi.

"Man United onun sakat olduğunu nasıl fark etmedi? Şimdi gidip Portekiz için oynadıysa ve durumu daha da kötüleştirdiyse, bunun suçlusu sadece kendileri olur ve bu da kesinlikle endişe verici."