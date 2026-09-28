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'Neden gitmesine izin verildi?' - Bruno Fernandes'in sakatlığı nedeniyle Manchester United sorgulanıyor; kaptan Portekiz için ağrılarına rağmen oynadı
Old Trafford'daki sağlık kararlarıyla ilgili sorular gündeme geldi
Manchester United kaptanı Fernandes'in fiziksel durumu, bir süredir “karmaşık” bir fiziksel sorunla mücadele ettiğinin ortaya çıkmasının ardından büyük bir tartışma konusu hâline geldi.
Haberler, orta saha maestrosunun milli takıma katılmadan önce yaklaşık üç hafta boyunca bu sorunla uğraştığını, Manchester City ve Fulham'a karşı yüksek önem taşıyan maçlarda oynayabilmek için kondisyon testlerini güçlükle geçtiğini öne sürüyor.
Kulüpten uzakta olduğu süre içinde sakatlığının kötüleştiği görülürken, onun milli görev için seyahat etmesine izin verilmesi kararı artık hem Old Trafford'un eski isimleri hem de taraftarlar tarafından sorgulanıyor.
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Fernandes'in sakatlığının nasıl ele alındığına dair endişeler artıyor
United'ın eski baş gözlemcisi Mick Brown, durumun ele alınış biçimi karşısında şaşkınlığını dile getirdi ve kulübün sorunun ciddiyetini gözden kaçırmış olabileceğini öne sürdü. Football Insider'a konuşan Brown, ara başlamadan önce alınan önleyici tedbirlerin yetersizliği konusunda endişelerini paylaştı.
Brown, "Benim için garip olan şey, görünüşe göre bunun Man United'dayken yaşadığı bir sakatlık olması; durum böyleyse, neden en başta milli takım görevi için gitmesine izin verildi?" dedi.
"Man United onun sakat olduğunu nasıl fark etmedi? Şimdi gidip Portekiz için oynadıysa ve durumu daha da kötüleştirdiyse, bunun suçlusu sadece kendileri olur ve bu da kesinlikle endişe verici."
Jesus, Fernandes'in yaşadığı sıkıntıları anlattı
Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, duruma açıklık getirerek kaptanını Norveç karşısında alınan 2-1’lik galibiyette daha fazla zarar görmesini önlemek için oynatamadığını doğruladı. Tecrübeli teknik adam, Fernandes’in süregelen bir rahatsızlığı olmasına rağmen fiziksel sınırlarını zorladığını açıkladı. Jesus, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Galler maçına elimizdeki tüm oyuncularla çıktık ama Bruno Fernandes karmaşık bir problem yaşayarak oyundan çıktı" dedi.
Jesus sözlerini şöyle sürdürdü: "Bruno, yaklaşık üç maçtır bu ağrıyı çektiğini söyledi ve bu da Galler karşısında her zamanki seviyesinde olmasını engelleyen faktörlerden biriydi. Kendisi benim oyuncumdu ve onu iyi tanıyorum. Onunla zaten konuştum. Bu maçta onu riske atmamayı ve Danimarka maçı için hazır, fiziksel olarak iyi durumda olmasını tercih ediyorum."
- Getty Images Sport
Carrick'in takımı için önemli bir darbe
Sakatlığın zamanlaması, yeni sezona istikrarsız bir başlangıç yapan Manchester United için daha kötü olamazdı. Fernandes, Carrick yönetiminde takımın odak noktası olmayı sürdürdü ve hatta Ipswich karşısında alınan 5-2'lik galibiyeti getiren kritik bir hat-trick'e de imza attı. Kaptanın herhangi bir süre sahalardan uzak kalması, hücum hattında büyük bir boşluk yaratacaktır.
Brown da bu noktayı vurgulayarak, "Eğer Bruno Fernandes bir sakatlık yaşadıysa, bu Manchester United için çok büyük bir darbe olacaktır. Herkes onun takım için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve eğer onsuz kalacaklarsa bunun sonuçlara etkisi olur, bu yüzden umacakları şey bunun çok ciddi olmamasıdır" dedi.
Manchester United'ın 10 Ekim'de Tottenham ile karşılaşması planlanıyor ve artık takımın en yaratıcı oyuncusunun Old Trafford'daki bu kritik iç saha maçında forma giyebilmesini sağlamak için zamana karşı bir yarış var. Onsuz Carrick, sezonun en büyük maçlarından biri için taktik yaklaşımını ciddi şekilde yeniden düşünmek zorunda kalacaktır.
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