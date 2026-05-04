Neden etkileyici konuşmaları, 74 yaşındaki “oyuncuların lideri” Martin O’Neill’in Celtic’te başarıya ulaşmasını sağladı?
Rodgers ve Nancy ayrıldıktan sonra O'Neill görevi devraldı
Ekim ayında Brendan Rodgers’ın istifasının ardından O’Neill, ‘Paradise’daki önceki teknik direktörlük görevinin sona ermesinden yirmi yılı aşkın bir süre sonra, geçici olarak görevi devralmayı kabul etti. Eski Leicester ve Aston Villa teknik direktörünün, teknik direktörlükten altı yıllık bir aradan sonra nasıl bir performans sergileyeceği konusunda kaçınılmaz sorular gündeme geldi.
O'Neill, Celtic'in gemisini dengede tutmaya yardımcı olduktan sonra görevi Wilfried Nancy'ye devretti. MLS ekibi Columbus Crew'dan gelen Fransız teknik adam, 33 gün boyunca sadece sekiz maçta görev yaptıktan sonra sözleşmesi feshedildi.
Old Firm maçlarının yarattığı baskı, O'Neill'e çok fayda sağladı
5 Ocak’ta sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmeyle göreve getirilen O’Neill, bir kez daha takıma güven veren bir figür oldu. O’Neill, Celtic’in lig şampiyonluğu yarışında kalmasına katkıda bulundu; Hoops, Hearts ile puanları eşit olarak ligin zirvesinde yer alıyor.
O'Neill, çok iyi bildiği bu zorlu göreve sorunsuz bir şekilde geri dönerek şüphecileri şık bir şekilde susturdu. Old Firm'ın spot ışıkları altında geçirdiği önceki deneyimler, Avrupa Kupası şampiyonu eski Nottingham Forest kanat oyuncusuna çok yarar sağladı.
O'Neill'ı özel kılan ve her dönemde başarılı olmasını sağlayan nedir?
O’Neill’in belirli yöntemlerin her dönemde işe yaradığının kanıtı olup olmadığı sorulduğunda, 2003 yılında kısa bir süre bu titiz teknik direktörün altında görev yapmış olan eski Celtic kiralık oyuncusu Gray, Grazieslot ile yaptığı özel röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Evet, her dönemde teknik direktörlük yapabilecek bazı teknik direktörler var ve bence Martin kesinlikle onlardan biri.
“O bir lider, oyuncuların lideri. Konuştuğunda dinlersin. Konuşup sana bilgi verdiğinde, bunu kabul edersin, anlarsın ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsın. Futbol maçlarını kazanma konusunda bir yeteneği var ve oyunculardan en iyi performansı alma konusunda da bir yeteneği var.
“Celtic’te Martin’in altında çalıştığım süre kısa olsa da, maçlardaki bazı konuşmaları veya devre arası konuşmaları şimdiye kadar duyduğum en iyilerinden bazılarıydı. Onun için oynamak için duvarları yıkıp geçmek isterdin, işte benim kulübümde görev almasını istediğim menajer türü budur.”
Celtic, Premiership ve İskoçya Kupası şampiyonluklarının peşinde
O’Neill’in 2026-27 sezonunda kalıcı olarak görevi devralması için adaylar arasında yer almadığı düşünülüyor; Celtic, itibarını zedelemeden emekliye ayrılacak olan kulüp efsanesinin yerine geçecek uygun bir halef bulmak için transfer piyasasını didik didik arıyor.
Hoops'un bu sezon oynayacağı üç lig maçı kaldı. Pazar günü ezeli rakibi Rangers ile oynanacak derbi ile başlayan maçlar, 23 Mayıs'ta Dunfermline ile oynanacak İskoçya Kupası finali ile sona erecek. O'Neill, parlak özgeçmişine daha fazla kupa ekleyerek Glasgow'dan ayrılmayı hedefliyor.