Neden etkileyici konuşmaları, 74 yaşındaki “oyuncuların lideri” Martin O’Neill’in Celtic’te başarıya ulaşmasını sağladı?

O’Neill’in belirli yöntemlerin her dönemde işe yaradığının kanıtı olup olmadığı sorulduğunda, 2003 yılında kısa bir süre bu titiz teknik direktörün altında görev yapmış olan eski Celtic kiralık oyuncusu Gray, Grazieslot ile yaptığı özel röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Evet, her dönemde teknik direktörlük yapabilecek bazı teknik direktörler var ve bence Martin kesinlikle onlardan biri.

“O bir lider, oyuncuların lideri. Konuştuğunda dinlersin. Konuşup sana bilgi verdiğinde, bunu kabul edersin, anlarsın ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsın. Futbol maçlarını kazanma konusunda bir yeteneği var ve oyunculardan en iyi performansı alma konusunda da bir yeteneği var.

“Celtic’te Martin’in altında çalıştığım süre kısa olsa da, maçlardaki bazı konuşmaları veya devre arası konuşmaları şimdiye kadar duyduğum en iyilerinden bazılarıydı. Onun için oynamak için duvarları yıkıp geçmek isterdin, işte benim kulübümde görev almasını istediğim menajer türü budur.”