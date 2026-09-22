Yeni teknik direktör Mark van Bommel'in göreve getirilmesiyle ilgili konuşan De Bruyne, Napoli'de gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmenin ardından olumlu ilk izlenimlerini paylaştı. Oyun kurucu, eski orta saha oyuncusunu başlangıçta çok iyi tanımadığını ancak doğrudan iletişim tarzını hemen takdir ettiğini söyledi.

De Bruyne, Van Bommel'in net taktik taleplerinin sahadaki kendi beklentileriyle örtüştüğünü vurguladı.

De Bruyne, Van Bommel için gülerek, "Tipik bir Hollandalı. Tavırları oldukça direkt. Bu bana çok uyuyor, yani ne düşünüyorsa onu söyleyen biri. Van Bommel bana ne yapmak istediğimi sordu. Ben de ona, burada ona yardımcı olmak için bulunduğumu söyledim" dedi.



