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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Neden devam etmeyeyim?' - Kevin De Bruyne, Belçika'daki geleceği ve Mark van Bommel hakkındaki kararına sessizliğini bozdu

K. De Bruyne
Belçika

Kevin De Bruyne, yeni teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde Belçika için oynamaya devam edeceğini doğruladı ve kariyeri için muhtemel bitiş noktası olarak EURO 2028'i hedeflediğini belirtti. 35 yaşındaki oyun kurucu, takım arkadaşlarının ısrarının ve Napoli'deki fiziksel olarak keskin durumunun bu kararı almasında etkili olduğunu açıkladı.

  • De Bruyne, Belçika'nın yeni dönemine liderlik etmek için emekliliği reddetti

    Kevin De Bruyne, uluslararası kariyerinin geleceğine dair spekülasyonlara resmen son noktayı koyarak Belçika Milli Takımı'na bağlılığını teyit etti. Tubize antrenman merkezine dönen 35 yaşındaki Napoli orta sahası, Dünya Kupası'nın ardından ayrılmayı hiçbir zaman ciddi şekilde düşünmediğini açıkladı.

    Axel Witsel gibi tecrübeli isimler emekli olurken ve Thibaut Courtois Uluslar Ligi'nde yer almamayı tercih ederken, De Bruyne kalmak için motivasyon hissettiğini söyledi.

    Birleşik Krallık ve İrlanda'da düzenlenecek Euro 2028'i mantıklı bir veda hedefi olarak gösterdi, ancak hiçbir kapıyı kapatmayı reddetti.

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    Oyun kurucu, Napoli ziyaretinin ardından "tipik bir Hollandalı" Van Bommel'i övdü

    Yeni teknik direktör Mark van Bommel'in göreve getirilmesiyle ilgili konuşan De Bruyne, Napoli'de gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmenin ardından olumlu ilk izlenimlerini paylaştı. Oyun kurucu, eski orta saha oyuncusunu başlangıçta çok iyi tanımadığını ancak doğrudan iletişim tarzını hemen takdir ettiğini söyledi.

    De Bruyne, Van Bommel'in net taktik taleplerinin sahadaki kendi beklentileriyle örtüştüğünü vurguladı.

    De Bruyne, Van Bommel için gülerek, "Tipik bir Hollandalı. Tavırları oldukça direkt. Bu bana çok uyuyor, yani ne düşünüyorsa onu söyleyen biri. Van Bommel bana ne yapmak istediğimi sordu. Ben de ona, burada ona yardımcı olmak için bulunduğumu söyledim" dedi.


  • Takım arkadaşlarının yalvarışları ve fiziksel keskinlik, süren açlığı besliyor

    De Bruyne, takımda kalması için kendisini ikna ettikleri gerekçesiyle milli takımdaki arkadaşlarına teşekkür etti ve genç kadro üyelerinin aktif şekilde kendisine kalması için yalvardığını belirtti. Orta saha oyuncusu ayrıca, birkaç 90 dakikalık maçı tamamlamasının ardından Napoli'deki yüksek fiziksel seviyesine şaşırdığını da ifade etti.

    Her gün sınırlarını zorlamanın, elit seviyede mücadele etmeyi sürdürmek için hâlâ birincil kişisel motivasyonu olduğunu vurguladı.

    "Birçok oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra Kırmızı Şeytanlar'da kalmamı istedi. Bu bana enerji veriyor," diye konuştu De Bruyne. "Hâlâ bu motivasyona sahip olduğum sürece neden devam etmeyeyim? Her gün sınırlarını zorlamak ve mümkün olduğunca iyi oynamaya çalışmak."

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    Tecrübeli orta saha oyuncusu, genç kadroya akıl hocalığı yapma rolünü benimsiyor

    De Bruyne, Belçika'nın hayati bir geçiş dönemine girdiğini ve genç oyuncuların takım liderliği sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kabul etti. 124 kez milli olan deneyimli oyuncu, Fransa, İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanacak yaklaşan Uluslar Ligi maçlarında bir sonraki nesle yol göstermek istiyor.

    Tecrübeli isimler tamamen ayrılmadan önce ani bir liderlik boşluğunun önüne geçmenin kritik önem taşıdığını vurguladı.

    De Bruyne, "Biz emekli olduğumuzda genç oyuncuların bir anda şok yaşamasını istemem" dedi. "Takımı sırtlamanın nasıl bir şey olduğunu şimdiden hissetmeleri gerekiyor."

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