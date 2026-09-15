Geçen sezon sonunda üçüncülük elde edilip Şampiyonlar Ligi’ne dönüşün yolu açılmış olsa da United, ligdeki 38 maçta kalesinde 50 gol gördü. Şampiyon Arsenal ise bunun neredeyse yarısı kadar gol yedi.

2026 yaz transfer döneminde bu soruna yönelik bir çözüm aranmadı; kaynaklar daha çok orta sahanın merkezine aktarıldı. Hücum hattı ise 12 ay önce güçlendirilmişti. Doğru transfer modelinin izlenip izlenmediği sorgulanıyor.

Bu sezon şu ana kadar aynı sayıda maçta sadece dört puan toplayan Michael Carrick’in ekibi, Premier League’de henüz kalesini gole kapatamadı. Hull deplasmanında iki gol yiyen takım, sahasında Ipswich’e ve deplasmanda Everton’a karşı da ikişer gol yedi. Son olarak Erling Haaland, Old Trafford’daki Manchester derbisinde City adına tartışmalı galibiyet golünü attı.