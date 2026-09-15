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“Neden daha da büyümedi?”: Man Utd savunmacısı için “ilerleme kaydedemedi” yorumu yapılırken, Manchester United'ın sızdıran savunma hattındaki oyuncular “bir hafta sekiz, sonraki hafta beş” olmakla suçlandı
Manchester United bu sezon şimdiden yedi gol yedi
Geçen sezon sonunda üçüncülük elde edilip Şampiyonlar Ligi’ne dönüşün yolu açılmış olsa da United, ligdeki 38 maçta kalesinde 50 gol gördü. Şampiyon Arsenal ise bunun neredeyse yarısı kadar gol yedi.
2026 yaz transfer döneminde bu soruna yönelik bir çözüm aranmadı; kaynaklar daha çok orta sahanın merkezine aktarıldı. Hücum hattı ise 12 ay önce güçlendirilmişti. Doğru transfer modelinin izlenip izlenmediği sorgulanıyor.
Bu sezon şu ana kadar aynı sayıda maçta sadece dört puan toplayan Michael Carrick’in ekibi, Premier League’de henüz kalesini gole kapatamadı. Hull deplasmanında iki gol yiyen takım, sahasında Ipswich’e ve deplasmanda Everton’a karşı da ikişer gol yedi. Son olarak Erling Haaland, Old Trafford’daki Manchester derbisinde City adına tartışmalı galibiyet golünü attı.
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Manchester United savunmada neden zorlanıyor?
United'ın hâlâ çözemediği kafa karıştırıcı bir sorun hakkında konuşan, Free Bets'in, yani Birleşik Krallık'taki en iyi bahis sitelerinin adresi olarak konuşan eski Manchester United beki Simpson, GOAL'e şunları söyledi: “Çok fazla gol yiyorlar. Evet, çoğu zaman hücumda iyiyiz. Ama bence Luke [Shaw] ile birlikte bir sol beke ihtiyacımız olduğu çok net şekilde ortaya konmuştu. Luke geçen sezon harika olsa da bence herkes Luke'un haftada iki maç oynayamayacağını biliyor. Biz tüm kulvarlarda olmak istiyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maç var ve kupalarda da ileri gitmek istiyorsunuz.
“Patrick Dorgu, sol bekte oynuyor. Bunu hafta sonunda [City'ye karşı] gördük. Sakatlanmadan önce geçen sezon daha ileride oynadığı şekilde, ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Stoper mi? Bence Harry [Maguire] ile [Lisandro] Martinez o iki isim.
“Bekler konusunda endişeliyim. Bence istikrarsızlık var. Bir hafta [Noussair] Mazraoui, sonra [Diogo] Dalot oynuyor; bir hafta performansları sekiz, sonraki hafta beş oluyor. Bence hangi ligde olursanız olun, ister Premier League'de ister Şampiyonlar Ligi'nde oynayın, iyi işler yapmaya çalışıyorsanız savunmanızda bir hafta sekizlik, ertesi hafta beşlik oynayan oyunculara sahip olamazsınız.
“Bence bunu ileri uçta yapabilirsiniz, çünkü beşlik oynayan bir kanat oyuncunuz varsa onu değiştirirsiniz ve normalde altı ya da yedi sonrası oyundan alınır. Bunu savunmanızda yapamazsınız. Her hafta yedilik oynayan oturmuş bir dörtlü savunmaya ihtiyacınız var. Peki onlar oynamazsa, yerlerine kim girer?”
Yoro'ya ve diğer Old Trafford savunmacılarına yöneltilen sorular
United'ın alternatifleri var, ancak o grubun bazı üyeleri henüz gerçekten ikna edebilmiş değil. 2024'te Lille'den İngiltere'ye gelen Yoro da bu kategoriye giriyor. Hâlâ sadece 20 yaşında, ancak Manchester United formasıyla 69 maça çıktı.
Simpson'ın bu bölgede endişeleri var ve Carrick'in yaşadığı savunma baş ağrısına ilişkin şunları ekliyor: “Dalot sakat, [Ayden] Heaven'ı Hull maçından beri görmedik, şaşırmadım, muhtemelen onun o maçta oynaması yanlış bir karardı. Sezonun başında deplasmandaki Hull maçında Oliver McBurnie'ye karşı oynamak, muhtemelen en iyisi değildi.
“Yoro hiç gelişme kaydetmedi. İki yıldır burada değil mi? Her şeye bakıyorsunuz, geldiğinde genç ve cılızdı, neden salonda değil? Neden hiç büyümemiş? Neden daha güçlü değil? Fizik açısından iki yılda hiçbir şey yapmamış gibi görünüyor. Premier League'in zorlu olduğunu biliyorsunuz. Yani dörtlü savunmanız, Shaw, Martinez, Maguire ve Dalot'tan oluşan dörtlü savunmanızdır.”
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Man Utd daha fazla transfer hamlesi yapmalı mıydı?
United, çarşamba günü Brighton ile oynanacak Carabao Cup üçüncü tur maçında muhtemelen rotasyona gidecek. Carrick, kadronun kenarında kalan birkaç isme fırsat verebilir.
Zamansız sakatlıklar işini pek kolaylaştırmıyor, ancak darbe kaynaklı sakatlıklar ve cezalar riski her zaman var. Manchester United, kadro derinliğini yeterince güçlü tutmak için yeterince şey yapmamakla ve zaten elindeki oyuncuları da yeterince zorlamamakla eleştiriliyor.
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