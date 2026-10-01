Yerel futbol kültürünün değişken doğasına değinen Jovanovic, taraftar algısının galibiyet ile mağlubiyet arasında dramatik biçimde değiştiğini kabul etti. Maçın kazandıran golünü atan Dimitris Kourbelis'i, kamuoyundaki havanın ne kadar hızlı değiştiğine örnek olarak gösteren Jovanovic, yoğun denetimin teknik ekip ile oyuncuları tetikte tuttuğunda ısrar etti.

Teknik direktör, milli oyuncuların ülkelerini basit bir zorunluluktan ziyade yürekten temsil ettiğini vurguladı.

Jovanovic, "Kazanırsak her şey yolunda, kazanamazsak her şeyi değiştirmek zorunda kalacağız" dedi. "Yunan taraftarı için zaman lüksü diye bir şey yok. Deplasmanda büyük galibiyetler alabiliyorsak, bunu neden Yunanistan'da yapamayalım? Ülkelerini temsil etmek onların onuru ve bunu yürekleriyle yapıyorlar."