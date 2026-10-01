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"Neden bunu Yunanistan'da yapamayalım?" Ivan Jovanovic, Hollanda sınavı öncesi ev sahibi avantajına güvenen iddialı bir meydan okuma yaptı
Jovanovic, Yunanistan'a Selanik'te iç saha üstünlüğü kurma çağrısı yaptı
Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Jovanovic, Ethniki Hollanda'yı ağırlamaya hazırlanırken oyuncularından etkileyici deplasman sonuçlarını kendi taraftarları önünde de tekrarlamalarını istedi. Perşembe günü Selanik'te oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Sırp teknik adam, takımının deplasmanda önemli galibiyetler alırken iç saha baskısı altında zorlanma alışkanlığına değindi.
Sırbistan ve Almanya deplasmanlarında alınan galibiyetlerin ardından Yunanistan, iki maçta topladığı maksimum puanla A Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.
Jovanovic, takımın iç saha atmosferinin enerjisini baskın performanslara dönüştürmeyi öğrenmesi gerektiğinde ısrar ediyor.
- Kirchner-Media
Teknik direktör, Yunan taraftarların değişken zihniyetini ve baskıyı benimsiyor
Yerel futbol kültürünün değişken doğasına değinen Jovanovic, taraftar algısının galibiyet ile mağlubiyet arasında dramatik biçimde değiştiğini kabul etti. Maçın kazandıran golünü atan Dimitris Kourbelis'i, kamuoyundaki havanın ne kadar hızlı değiştiğine örnek olarak gösteren Jovanovic, yoğun denetimin teknik ekip ile oyuncuları tetikte tuttuğunda ısrar etti.
Teknik direktör, milli oyuncuların ülkelerini basit bir zorunluluktan ziyade yürekten temsil ettiğini vurguladı.
Jovanovic, "Kazanırsak her şey yolunda, kazanamazsak her şeyi değiştirmek zorunda kalacağız" dedi. "Yunan taraftarı için zaman lüksü diye bir şey yok. Deplasmanda büyük galibiyetler alabiliyorsak, bunu neden Yunanistan'da yapamayalım? Ülkelerini temsil etmek onların onuru ve bunu yürekleriyle yapıyorlar."
Başantrenör, oyuncu yorgunluğu ve yoğun fikstür konusunda endişesini dile getirdi
Jovanovic, oyuncularını bekleyen sıkışık maç takvimi konusunda endişelerini dile getirirken, kadrodaki bazı isimlerin kulüp ve milli takım görevleri kapsamında kısa bir zaman diliminde yedi maça çıkacağını belirtti. Sık seyahatlerin arasında fiziksel toparlanmanın dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
İş yüküne ilişkin zorluklara rağmen teknik direktör, Yunanistan'ın genç çekirdeğinin teknik potansiyelini övdü.
Jovanovic, "Bazı oyuncular gelmeden önce bir haftada zaten üç maç oynamıştı" dedi. "Tempo çok yoğun ve daha dikkatli olmak zorundayız. Hollanda futbolu her zaman gelecek vadeden oyunculara sahip ve çok parlak bir geleceği var. Avrupa'nın en yüksek kaliteli takımları arasında yer alıyorlar."
- Pro Shots
Yunanistan, Selanik'teki dönüş maçında üç puanı hedefliyor
Jovanovic ve Yunanistan, teknik direktörün kariyerinin 20 yılını geçirdiği bir şehir olan Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda perşembe akşamı oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını tamamlıyor. Yunanistan, rövanş maçlarını ağırlamadan önce A Grubu'ndaki galibiyet serisini uzatmak istiyor.
Hollanda, Sırbistan'daki galibiyetinin üzerine koymak amacıyla bu maça hazırlanıyor.
Jovanovic, Selanik'te ses getirecek bir galibiyeti hedefliyor.
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