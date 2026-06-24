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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Neden biz olmayalım?" - Mauricio Pochettino’nun ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası hayali, inancını besleyen Amerika’dan aldığı dersler ve oluşturmak istediği miras

Analysis
ABD
M. Pochettino
FEATURES
Türkiye - ABD
Türkiye
Dünya Kupası

Sörf üzerine düşüncelerden el yazısıyla yazılmış alıntılarla dolu bir duvara kadar, Mauricio Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası hayalini besleyen inancı şöyle açıklıyor: Neden biz olmayalım ki?

IRVINE, Kaliforniya -- Mauricio Pochettino’nun ofisi, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası konaklama otelinin alt katlarında yer alıyor. Ofis hakkında ilk dikkat çeken şey manzarası. Balkona ve ötesine atılan kısa bir bakış, Pasifik Okyanusu’nun nefes kesici bir manzarasını sunuyor. Bu manzara, tüm bu süreç başladıktan birkaç hafta sonra bile, o ofisi evi olarak gören teknik direktörü hâlâ hayran bırakıyor.

“Günün 24 saati, orada sörf yapan insanları görüyorsunuz,” diyor Pochettino, okyanusun üzerinde batmaya başlayan güneşe bakarken. “Biraz sıkıcı, değil mi? Mükemmel dalgayı bekliyorlar, ama o dalga hiç gelmiyor.”

Bu düşünce, sadece oturup beklemek ve o mükemmel dalgayı ummakla yetinmeyen ABD Milli Takımı teknik direktörünün zihniyetine dair bir ipucu veriyor. Pochettino’nun psikolojisine dair daha fazla ipucu, arkasındaki duvarın her yerine karalanmış durumda. Her birinin kendi el yazısıyla yazıldığını, başkasının yazmadığını söylüyor. Alıntılar, sloganlar, övgüler ve düşünceler var. Ancak hepsinin üzerinde altı dev harf yer alıyor.

Neden olmasın?

Pochettino, ofisinde toplanan gazeteciler grubuna, bu iki kelimenin her şeyin merkezinde olduğunu söylüyor. Bu işi kabul etmesinin ve en zor anları atlatabilmesinin nedeni bu kelimeler. Her gün kendine söylediği kelimeler bunlar. Oyuncularına da sık sık söylüyor. Hatta, bunu ilk kez söylediği anı ve o anın doğallığını hatırlıyor. Belki de bu sözlerin bu kadar önemli olmasının sebebi budur: çünkü o ve oyuncularının bu sözleri duymaya ihtiyaç duydukları bir anda ortaya çıkmışlardır.

O an Kasım ayında yaşandı ve görünüşte sıradan bir takım toplantısı sırasında gerçekleşti. ABD Milli Takımı o odaya bir takım konuşması dinlemek beklentisiyle girdi; oradan bir ideal ile ayrıldı.

“Toplantılara asla hazırlık yapmam,” diyor Pochettino. “Elbette zihinsel olarak hazırlık yaparım, ama sonuçta bu daha çok sezgi, his ya da duyguyla ilgili. O anda şöyle dedim: ‘Hadi çocuklar! Beni dinliyorsunuz ve inanmamız gerekiyor. Neden biz olmayalım? Ne? Neden olmasın? Kimse inanmasa bile, tam karşımızda duran bu adamları yenebiliriz.’

"Çünkü bu doğru. Bu doğru."

Pochettino, özünde buna gerçekten inanıyor. Oyuncular da öyle. Bütün yaz boyunca bunu söylediler. Bütün yaz boyunca, kendi evlerinde düzenlenen bu Dünya Kupası’ndaki yerlerini yüksek sesle sorguladılar. Açıkça söylemek gerekirse, yazlarını “neden olmasın?” diye sorarak geçirdiler.

Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında bu sözleri hayatlarına yansıttılar. Turnuvaya Paraguay’ı 4-1 yenerek başladılar, ardından Avustralya’yı 2-0 mağlup ettiler. Artık bu sorular sadece ABD Milli Takımı’nın toplantı odasında sorulmuyor; dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler de bunları soruyor. Bu takım neden bu Dünya Kupası’nda kazanamasın ki? Ve, dostum, kazanırlarsa ne olur?

Sonuçta, o kupayı sadece bir takım kaldırabilir. İhtimaller, bunun USMNT olmayacağını gösteriyor. Ama olabilir ve insanlar bu gerçeğe inanmaya başlıyor. Bir bakıma bu, Pochettino’nun iki yıldan az bir süre önce üstlendiği görevi çoktan yerine getirdiğini gösteriyor. Amerika topraklarına geldiğinde, inanacak bir şeye ihtiyaç duyan bir ülkeyle karşılaştı. O ülke, aradığı şeyi, şimdi kendi mükemmel dalgasını yaratmaya çalışan bir teknik direktör ve takımda bulmuş olabilir.

"Bu, bir miras yaratabilecek bir şeyin parçası olmak demek," diyor. "Benim için en önemli miras bu: milli takım ile taraftarlar arasındaki bağ. Benim için miras budur. Dünya Kupası’nı kazanmak değil; elbette kazanmak istiyoruz, ama ihtiyacımız olan miras budur."

Pochettino’nun mirasının şekillenmesi önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek ve eleme turlarına katılma hakkı şimdiden garantilenmişken, yazılacak çok şey var. Ancak şu ana kadar her şey neredeyse planlandığı gibi ilerliyor. Her zaman böyle hissedilmedi ve Pochettino’nun masasının arkasına yazılan sözler de bunu yansıtıyor. Bu sözlerin hepsi acımasızca olumlu ya da iyimser değil; bazıları teknik direktöre, oyuncularına ve tüm bunların nasıl bir araya geldiğini düşünmek için bir nedeni olan herkese birer hatırlatma niteliğinde.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    "Çok acı vericiydi"

    Pochettino artık bunu itiraf edebilir: Meksika’ya karşı Gold Cup finalinde yenildikten sonra gözü yaşlarla dolmuştu. Ancak mesele yenilgi değildi, zira o daha önce pek çok kez yenilgiyi tatmıştı. Mesele performans ya da kaçırılan fırsat da değildi. Hayır, o gün, oyuncularının önünde Pochettino’nun yüzünden gözyaşları akıyordu; çünkü az önce gördüğü şey ve daha da önemlisi, az önce duyduğu şey yüzünden.

    O gün Houston’da, ABD, yeşil, beyaz ve kırmızı renklerle dolu bir seyirci kitlesinin önünde El Tri’ye yenildi. Pochettino, bunun adil gelmediğini söyledi; tek yapabileceği ağlamak ve oyuncularının bu tür bir desteği hissetmeleri için ne yapılması gerektiğini düşünmekti. Ohio State ile Texas arasındaki ilk üniversite futbol maçında bunu bizzat gördüğü için bunun mümkün olduğunu biliyordu. Ancak o gün, daha önce pek çok kez olduğu gibi, ABD Milli Takımı kendi ülkesinde deplasman takımı gibiydi. Destekten yoksun bir takım sayılmazlardı, ama stadyumlarda bu desteği hissedemeyen bir takımdı.

    “Tüm Amerikan halkı adına, oyuncular ve teknik ekip adına çok üzüldüm,” diyor. “Kendi sahamızda, kendi ülkemizde oynuyoruz ve 70.000 Meksikalı, kendi ülkenizde ‘Cry and cry’, ‘Llorar y Llorar’ diye şarkı söylüyor. Bunu kabul edemem. Çok acı vericiydi, gerçekten çok acı vericiydi.”

    Bir yıldan az bir süre sonra, Pochettino, Avustralya’yı yendikten sonra Seattle’da sahaya çıkmış, gördüğü herkese sarılıyor. Stadyumda “Country Roads” şarkısı çınlarken, binlerce Amerikalı kendi şarkılarını söylüyor ve kendi anlarını kutluyor. İşte bu, diyor, kültür budur. İşte bu, diyor, başından beri uğruna mücadele ettiği şey budur.

    Ona göre kültür her zaman oradaydı.

    "Benim sorum şuydu: 'Neden olmasın?'" diyor, yine aynı cümleyi kullanarak. "Taraftarlar bu kadar tutkuluysa, neden bizimle, futbolla birlikte değiller? Aynı tutkuyu muazzam bir şekilde gösterecekler. Bu, oyuncular için çok güçlü bir şey ve şimdi bunu başardık. Bence bu muhteşem ve bu, oyunu biraz da olsa değiştirebilir; çünkü gerçekten sevdiğimiz bu sporun bir parçası olmak, ona yardımcı olmak ve çok iyi bir yönde gelişmesini sağlamak için. Tutkuyu hissediyoruz. Eğer Amerikan halkı da sadece diğer sporlarda değil, bizim sporumuzda da tutku göstermeye başlarsa, neden burada olup bir şeyin parçası olmasın ki?"

    Şöyle devam ediyor: “Burada olmak muhteşem bir meydan okuma ve futbol da çok dinamik, bağlantı kurulduktan sonra değişiyor. Takım, Charlotte’ta, Chicago’da, Los Angeles’ta ve Seattle’daki taraftarlarla birlikte bunu hissetmeye başlıyor. Bu, önceki tüm maçlardan tamamen farklı.”

    Bu bir gecede gerçekleşmedi. Dünya Kupası zaferlerinin yardımı olduğu kesin, ancak Pochettino ve oyuncularını bu zaferlere götüren tüm büyüme sancılarını inkar etmek mümkün değil. Yenilgiler, eleştiriler, sorgulamalar – yeni teknik direktörün parıltısı kaybolduktan sonra, görev süresinin ortasında tüm bunlar birikmişti. Yine de Pochettino, bunun beklenen bir şey olduğunu söylüyor; ancak o da bir süreliğine durumun tahmin ettiğinden daha kötüye gittiğini kabul edebiliyor.

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    Zımba ve işlem

    Pochettino bunun olacağını biliyordu ve geriye dönüp bakıldığında, olayın tam da o anda gerçekleşmesine memnun oldu. Mart 2025’te ABD Milli Takımı’nın CONCACAF Uluslar Ligi’nde utanç verici bir yenilgiye uğraması karşısında Pochettino hiç de şaşırmamıştı. Takımı bunu hak etmişti. Ayrıca buna da ihtiyaçları vardı.

    “O büyük darbeyi yedik ama bir süre nakavt olmadık,” diyor Pochettino şimdi gülerek ve ekliyor ki, kendisi ve takımı, göreve başladıklarında ABD Milli Takımı’nın ne kadar rehavete kapılmış olduğu konusunda biraz “naif” davranmış olabilirler. “‘Ne oluyor lan?’ dedik. [Bu göreve] çok heyecanlanmıştık çünkü ‘Ah, Dünya Kupası çok yaklaştı, bu yüzden insanlar yardım etmeye, dahil olmaya, milli takıma gelmeye can atıyorlardır’ diye düşünmüştük. Hayır, tam tersiydi.

    "O darbeyi bekliyorduk. Bence bu acı verici darbe, insanların hangi durumda olduğumuzu fark etmeleri için gerekliydi. Hatta oyuncuların bile bu şekilde devam etmenin imkansız olduğunu anlamaları için. Dünya Kupası’na iyi bir durumda gelmek imkansızdı."

    O günden bu yana geçen bir yılı aşkın sürede, durumu düzeltme süreci hakkında pek çok şey yazıldı. Her şey, hırslı ve gelecek vaat eden genç oyuncuların yer aldığı Altın Kupa ile başladı. Sonbaharda hem kadronun hem de kültürün kademeli olarak yeniden inşasıyla devam etti. İlkbaharda bir aksilik daha yaşandı, ardından Dünya Kupası başlamadan önce güveni artıran iki hazırlık maçı oynandı. Süreç düz bir çizgi izlemedi ve her zaman güzel geçmedi. Tüm bu süreç boyunca Pochettino sadece güven istedi.

    En azından bu Dünya Kupası’ndaki iki maçta, haklı olabileceğini gösterdi.

    "Bu süreci analiz etmek zor," diyor Pochettino, buraya gelen yolu düşünürken. "Bu süreç, toprağa tohum ekmeye benzer. İlk başta sadece bir tohumdur. Hiçbir şey görmezsiniz, değil mi? Sonra ağaç büyümeye başlar. Planı açıklamak zordu çünkü kolay bir iş değil."

    Bu planın nihai hedefi, takımın Dünya Kupası’nda zirveye ulaşması ve bu süreçte Pochettino’nun kariyeri boyunca karşılaştığı pek çok örnek gibi sürdürülebilir bir kültür oluşturmaktı. Ancak bu süreçte Pochettino, planlarında tam olarak yer almayan bir şeyi benimsedi: Amerikalı olmayı ve bununla birlikte gelen tüm tuhaflıkları kucakladı.

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    Teddy Swims’ten Chick-fil-A’ya

    Pochettino, son zamanlarda dinlediği şarkıları hemen sıralamaya başlıyor. Eskisine göre çok daha fazla country dinlediğini itiraf ediyor. Son zamanlarda çalma listesinde Lainey Wilson var. Ella Langley de öyle. Teddy Swims ise elbette hâlâ favorilerinden biri. Pochettino, Aralık ayında New York’taki o konsere gitmişti.

    Amerika’ya geldiğinde burayla ilgili yanlış kanıların farkında olduğunu söylüyor. Amerikan yemekleri hakkında her şeyi biliyordu, ancak seçeneklerin çokluğu karşısında hayrete düştü. Hem sağlıklı organik seçenekler var, hem de eski usul Amerikan yağlı yemekleri; Whole Foods’ta bunların hepsini ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Chick-fil-A’yı da seviyor. “Harika,” diyor ve gülüşlere neden oluyor.

    Pochettino’nun aşık olduğu sadece müzik, yemek ya da tavuklu sandviçler değil, daha çok buradaki ruh. Ekim 2024’te ABD Milli Takımı’nın başına geçtiğinden beri Pochettino, takımını 20 farklı Amerikan şehrinde çalıştırdı. Sonuç olarak, Amerika’nın pek çok yerini gördü.

    "Buraya geldiğinizde, USMNT eşofmanımı işaret ederek, 'bunun gibi bir şey giyip bir restorana gidebilirsiniz ya da takım elbise ve kravat takabilirsiniz' diyor. İnsanlar çok cana yakın ve sizi rahat hissettiriyor. Ortam çok misafirperver. Mesela Nashville gibi bir yere gidip bir bara girebilirsiniz; tek başınıza olsanız bile çok çabuk arkadaş edinebilirsiniz. Birkaç dakika içinde oraya aitmiş gibi görünebilir ve o yerde kendinizi evinizde hissedebilirsiniz.

    "Amerika’yı dolaştığınızda, bu benim için büyük bir sürpriz oldu; her eyalet birbirinden farklı ama insanlık duygusu aynı. Her zaman insanları sıcak karşılamak istersiniz. İnsanlara o yere çabucak ait olduklarını hissettirirsiniz... Ülkenin çok büyük olduğunu ve insanların çok iyi olduğunu biliyorum. Bence çok şey öğreniyoruz. Artık buradaki ülkeyi ve insanların kültürünü tanıdığımız için çok daha iyi insanlar olduğumuzu düşünüyorum."

    Dünya bu yaz bunun tadını aldı. Pochettino, itiraf etmeliyim ki, USMNT’nin kendi dünyası dışındaki taraftar kültürünü pek takip etmedi, ama bazı ipuçları gördü. Cezayir’in Kansas’la bütünleşmesi, İskoçya’nın Boston’u ele geçirmesi, Norveç’in Times Meydanı’nda kürek çekmesi – dünya, Dünya Kupası için Amerika’ya geldi ve birçoğu, Pochettino’nun son 20 ayda öğrendiği dersleri öğreniyor.

    "İnsanlar buraya geldiklerinde, bazen bu ülkedeki insanlar hakkında yanlış bir fikre sahip olduklarını fark etmeye başlıyorlar," diyor. "Belki de farklı ülkeler, ABD hakkında farklı bakış açılarını yansıtıyor. Gerçek ise farklı."

    İşte bu yüzden, şu anda bile bu yaz sözleşmesinin sona ermesinden sonra kalma ihtimalinin kapısını tamamen kapatmıyor. Garanti yok, diyor ve elbette Dünya Kupası öncelikli. Kalma kararı elbette büyük bir karar olacak; bir sonraki Dünya Kupası’nı beklerken programa dört uzun yılını adamasını gerektirecek bir karar.

    Yine aynı soru: Neden olmasın? Bu ihtimal dışlanamaz.

    "Geleceğinizi tarif etmek ya da bilmek zor," diyor. "Ama buradayken, kendinizi başka bir yerde yaşarken hayal etmek şu anda zor geliyor; çünkü bir gün bu ülkede kalmazsak ya da geri dönme imkânımız olmazsa, burayı kesinlikle özleyeceğiz."

    Ancak bu tartışmalar başka bir zamana kalmış. Şu an için, mücadele edilecek bir Dünya Kupası var.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Artık gerginlik yok

    24 yıl sonra bile Pochettino, Dünya Kupası’ndaki ilk maçının öncesindeki geceyi hâlâ hatırlıyor. O gece, Arjantin’in Japonya’da Nijerya ile karşılaşmasına saatler kala, tam bir enkaz gibiydi. Neredeyse hiç uyuyamamıştı.

    "Çok zordu," diyor.

    Garip bir şekilde, bu seferki deneyimi öyle değildi. ABD Milli Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı açılış maçı, yani Pochettino'nun teknik direktör olarak ilk Dünya Kupası maçı öncesinde, Pochettino bir basın toplantısında konuştu ve hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Oyuncularını gaza getirmek için büyük bir motivasyon konuşmasına gerek yoktu çünkü onlar hazırdı. Basın toplantısından ayrıldı, otele döndü ve bir bebek gibi uyudu. Ertesi gün, ABD Milli Takımı sahaya çıktı ve nedenini gösterdi.

    "Oyunculara çok güveniyorum," diyor. "İyi bir performans sergileyecekler. Konuşuyorduk ve çok rahattık; çünkü enerjinin iyi olduğunu, her şeyin yolunda ve mükemmel olduğunu hissettiğinizde, onların iyi bir performans sergileyeceğinden hiç şüphe kalmaz. İkna olduğunuzda, artık her şeyin kolay olduğu hissi uyanır. Motive etmeye gerek yok, konuşmaya gerek yok, hiçbir şey yapmaya gerek yok; çünkü ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.

    "Sanırım bu yüzden çok iyi uyuyorum: çok rahattık. O rahatlık hissini seviyorum, çünkü sonuçta başrol oyuncuları onlar."

    Avustralya maçında da durum aynıydı. O gün ABD Milli Takımı rahat ve soğukkanlıydı. Geriye kalan tek şey, tempoyu artırmak, oyun planını uygulamak ve her şeyin yolunda gitmesini izlemekti. O iki maça aylar, yıllar, hatta bir ömür boyu süren bir hazırlık süreci vardı ve bu önemli anlara yakışır bir performans sergileyerek ABD Milli Takımı, güven içinde rahatlayabilme hakkını kazandı.

    Elbette bu çalışma değişmez. Sırada Türkiye var; riskler ya da risklerin yokluğu göz önüne alındığında yeni ama benzersiz bir meydan okuma. ABD Milli Takımı eleme turlarına yükseldi, bu yüzden maç genel tabloda bir anlam ifade etmiyor. Ancak Pochettino için bir anlamı var, çünkü burada daha büyük bir resim söz konusu.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pochettino’nun Felsefesi

    İnan-Çalış-Rekabet Et.

    Pochettino, arkasındaki tahtayı ve özellikle de tahtanın bir bölümünü işaret ediyor. O bölümde, bir dairenin ortasında bu üç kelime yer alıyor ve daire, bu üç kelimenin defalarca tekrar edilmesiyle oluşturulmuş. Bu üç kelime, yan yana dizilmiş çok sayıda katman halinde, birbirleriyle sonsuz bir 360 derecelik bağlantı oluşturuyor.

    “Bunlardan biri eksik olursa, felaket olur,” diyor Pochettino. “İnanırsanız ama çalışmazsanız? Rekabet ederseniz ama inanmazsanız? Bu iyi olmaz. Rekabet edemezsiniz. Bu, özellikle şu anda bir anlam ifade ediyor.”

    Bu, pek çok çizim ve mesajdan sadece biri. Pochettino’ya göre her biri bir anlam taşıyor. Sonuçta hepsi aynı noktaya varıyor: işleri doğru şekilde yapmalısınız. Bunun futbol sahasında geçerli olduğunu söylüyor. Gerçek hayatta da geçerli. Bu, takım aşçısıyla olan etkileşimler için, oyuncularla yapılan tartışmalar için ve evet, diyor, hatta haber yaptığı takımla ilgili haberler için bile geçerli. İşleri doğru şekilde yaparsan, sık sık hayal kırıklığına uğramazsın ve uğrasan bile pişmanlık duymazsın.

    Genel olarak, diyor, dünya ödülleri elde etmek için adım atanları ödüllendirir. Bu adımlar her zaman çok net olmayabilir, ancak sizi o noktaya getiren değerlere sadık kalarak kendinize bir hedef belirleyebilirsiniz. Oradan sonra, kim bilir?

    “Rahat olduğunuzda ve işinizi yaptığınızda, ilham o anda gelir,” diyor. “İlham aldığınızda, elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz... Her zaman, bir şey elde etmek istiyorsanız çok ciddi, çok sorumlu, çok odaklanmış, çok konsantre olmanız gerektiği, acı çekmeden kazanç elde edilemeyeceği bir kültürde büyürüz.

    "Futbolda durum böyle değil. Futbol [her zaman] iyi insanları ödüllendirmez; futbol yeteneği ödüllendirir."

    Bu yaz futbolun Pochettino ve ABD Erkek Milli Takımı’nı nasıl ödüllendireceği ya da cezalandıracağı henüz belli değil. Bu acımasız bir oyun; dikkatli olmazsanız bir anda size sırtını dönebilir. Bir anda, topun tek bir vuruşuyla her şey altüst olabilir.

    Her şey yolunda da gidebilir. Bacağınızı bir kez sallamanız kariyerinizi değiştirebilir. Yabancı bir ülkede milli takımı çalıştırmaya karar vermeniz hayata bakış açınızı değiştirebilir. Duvara el yazısıyla yazılmış bir alıntı zihniyetinizi değiştirebilir ve zihniyetinizdeki bu tek bir değişiklik, çevrenizdeki her şeyin kalıcı olarak değişmesini sağlayabilir.

    Öyleyse, Pochettino’nun dediği gibi, neden olmasın? Neden işlerin daha iyiye doğru değişeceğine güvenmeyelim? Neden sizi heyecanlandıran şeyler için heyecanlanmayalım? Neden o anda sizin için anlam ifade eden o alıntıyı yazmayalım? Ve neden kendi mükemmel dalganızı yaratacak cesarete ve inanca sahip olmayalım?

    “Bence her bir alıntı, ilk günden bugüne kadar olan yolculuğumuzu temsil ediyor,” diyor Pochettino ve düşüncesini tamamlamadan önce kısa bir duraklama yapıyor: “Ve ötesine.”

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