"Neden biz olmayalım?" - Mauricio Pochettino’nun ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası hayali, inancını besleyen Amerika’dan aldığı dersler ve oluşturmak istediği miras

IRVINE, Kaliforniya -- Mauricio Pochettino’nun ofisi, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası konaklama otelinin alt katlarında yer alıyor. Ofis hakkında ilk dikkat çeken şey manzarası. Balkona ve ötesine atılan kısa bir bakış, Pasifik Okyanusu’nun nefes kesici bir manzarasını sunuyor. Bu manzara, tüm bu süreç başladıktan birkaç hafta sonra bile, o ofisi evi olarak gören teknik direktörü hâlâ hayran bırakıyor.

“Günün 24 saati, orada sörf yapan insanları görüyorsunuz,” diyor Pochettino, okyanusun üzerinde batmaya başlayan güneşe bakarken. “Biraz sıkıcı, değil mi? Mükemmel dalgayı bekliyorlar, ama o dalga hiç gelmiyor.”

Bu düşünce, sadece oturup beklemek ve o mükemmel dalgayı ummakla yetinmeyen ABD Milli Takımı teknik direktörünün zihniyetine dair bir ipucu veriyor. Pochettino’nun psikolojisine dair daha fazla ipucu, arkasındaki duvarın her yerine karalanmış durumda. Her birinin kendi el yazısıyla yazıldığını, başkasının yazmadığını söylüyor. Alıntılar, sloganlar, övgüler ve düşünceler var. Ancak hepsinin üzerinde altı dev harf yer alıyor.

Neden olmasın?

Pochettino, ofisinde toplanan gazeteciler grubuna, bu iki kelimenin her şeyin merkezinde olduğunu söylüyor. Bu işi kabul etmesinin ve en zor anları atlatabilmesinin nedeni bu kelimeler. Her gün kendine söylediği kelimeler bunlar. Oyuncularına da sık sık söylüyor. Hatta, bunu ilk kez söylediği anı ve o anın doğallığını hatırlıyor. Belki de bu sözlerin bu kadar önemli olmasının sebebi budur: çünkü o ve oyuncularının bu sözleri duymaya ihtiyaç duydukları bir anda ortaya çıkmışlardır.

O an Kasım ayında yaşandı ve görünüşte sıradan bir takım toplantısı sırasında gerçekleşti. ABD Milli Takımı o odaya bir takım konuşması dinlemek beklentisiyle girdi; oradan bir ideal ile ayrıldı.

“Toplantılara asla hazırlık yapmam,” diyor Pochettino. “Elbette zihinsel olarak hazırlık yaparım, ama sonuçta bu daha çok sezgi, his ya da duyguyla ilgili. O anda şöyle dedim: ‘Hadi çocuklar! Beni dinliyorsunuz ve inanmamız gerekiyor. Neden biz olmayalım? Ne? Neden olmasın? Kimse inanmasa bile, tam karşımızda duran bu adamları yenebiliriz.’

"Çünkü bu doğru. Bu doğru."

Pochettino, özünde buna gerçekten inanıyor. Oyuncular da öyle. Bütün yaz boyunca bunu söylediler. Bütün yaz boyunca, kendi evlerinde düzenlenen bu Dünya Kupası’ndaki yerlerini yüksek sesle sorguladılar. Açıkça söylemek gerekirse, yazlarını “neden olmasın?” diye sorarak geçirdiler.

Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında bu sözleri hayatlarına yansıttılar. Turnuvaya Paraguay’ı 4-1 yenerek başladılar, ardından Avustralya’yı 2-0 mağlup ettiler. Artık bu sorular sadece ABD Milli Takımı’nın toplantı odasında sorulmuyor; dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler de bunları soruyor. Bu takım neden bu Dünya Kupası’nda kazanamasın ki? Ve, dostum, kazanırlarsa ne olur?

Sonuçta, o kupayı sadece bir takım kaldırabilir. İhtimaller, bunun USMNT olmayacağını gösteriyor. Ama olabilir ve insanlar bu gerçeğe inanmaya başlıyor. Bir bakıma bu, Pochettino’nun iki yıldan az bir süre önce üstlendiği görevi çoktan yerine getirdiğini gösteriyor. Amerika topraklarına geldiğinde, inanacak bir şeye ihtiyaç duyan bir ülkeyle karşılaştı. O ülke, aradığı şeyi, şimdi kendi mükemmel dalgasını yaratmaya çalışan bir teknik direktör ve takımda bulmuş olabilir.

"Bu, bir miras yaratabilecek bir şeyin parçası olmak demek," diyor. "Benim için en önemli miras bu: milli takım ile taraftarlar arasındaki bağ. Benim için miras budur. Dünya Kupası’nı kazanmak değil; elbette kazanmak istiyoruz, ama ihtiyacımız olan miras budur."

Pochettino’nun mirasının şekillenmesi önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek ve eleme turlarına katılma hakkı şimdiden garantilenmişken, yazılacak çok şey var. Ancak şu ana kadar her şey neredeyse planlandığı gibi ilerliyor. Her zaman böyle hissedilmedi ve Pochettino’nun masasının arkasına yazılan sözler de bunu yansıtıyor. Bu sözlerin hepsi acımasızca olumlu ya da iyimser değil; bazıları teknik direktöre, oyuncularına ve tüm bunların nasıl bir araya geldiğini düşünmek için bir nedeni olan herkese birer hatırlatma niteliğinde.