Getty
Çeviri:
“Neden başka bir yere gitsin?” - Andy Cole, golcü Norveçli forvet için konuşulan “rekor” hedefleri reddederken Erling Haaland'ın Manchester City'deki geleceğine değindi
Haaland, Premier League tarihini yeniden yazdı
Molde, Red Bull Salzburg ve Borussia Dortmund’daki dönemlerinde itibarını inşa edip güçlendiren Haaland, 2022 yazında City’ye katılarak babası Alf Inge’nin izinden gitti. O dönemde £51 milyonluk ($69 milyon) uygun bir bedelle transfer edilmişti.
Kendisi şu anda bu miktarın dört katı değerinde olabilir; mevcut kulübü adına 203 maçta 167 gol kaydetti. Haaland, İngiltere’nin en üst liginde 100 gole en az maçta ulaşan oyuncu oldu (111).
City, oyuncuyu 2034’e kadar sözleşmeye bağladı, ancak bu şartlara sadık kalınıp kalınmayacağına dair çok sayıda soru soruldu. La Liga’nın devleri Barcelona ve Real Madrid’in ilgisine dair haberler sanki hiç eksik olmuyor. Etihad Stadyumu’ndaki beşinci sezonuna girmiş olan 26 yaşındaki oyuncu için yeni bir meydan okuma bir noktada cazip gelebilir.
- Getty
Haaland İngiltere'de daha ne kadar kalacak?
Haaland'ın Manchester'da daha ne kadar kalacağı sorulduğunda, Unibet Casino adına konuşan eski City golcüsü Cole, GOAL'e şunları söyledi: "Bence buna cevap verebilecek tek kişi Haaland'ın kendisi, İngiltere'de ne kadar kalmak istediği.
"Manchester City ile uzun vadeli bir sözleşmesi var. Orada olmaktan gerçekten keyif alıyor gibi görünüyor. Manchester City soyunma odasında büyük bir etkisi varmış gibi konuşuyor. Ve eğer futbol oynamaktan keyif alıyorsanız, günün sonunda neden başka bir yere gitmek isteyesiniz ki? Ama dediğim gibi, bu soruyu Haaland'a sormanız gerekir; zihinsel ve fiziksel olarak hangi noktada olduğu ve bundan sonra ne yapmak istediği."
Haaland rekorları altüst etmiş olsa da, bu tür başarılar düşüncelerine yön vermiyor. O, tamamen gol atmaya, kupalar kazanmaya ve takım için en iyisini yapmaya odaklı. Cole, bu zihniyetle ilgili olarak şunu ekledi: "Ben bireysel düşünen biri değilim. Rekorları neden önemseyeyim? Rekorlar kırılmak için vardır.
"Eğer rekorlar ve bunun gibi şeylerle fazla ilgileniyorsanız, bence bu biraz bencillik olur. Günün sonunda mesele takımdır. Eğer takımınız sizi rekor kırabileceğiniz bir konuma getiriyorsa, size bu fırsatı verdikleri için takım arkadaşlarınıza teşekkür etmeniz gerekir. Onun neden bu tür şeyleri kafaya takmadığını anlayabiliyorum, çünkü ben de hiçbir zaman bunları kafaya takmadım."
Real Madrid ve Barcelona her zaman tetikte
City'nin bir başka eski yıldızı, Alman orta saha Dietmar Hamann da kısa süre önce GOAL'e, Haaland'ın çok da uzak olmayan bir gelecekte Etihad'dan ayrılmaya ikna edilip edilemeyeceği sorulduğunda şunları söyledi: “Sonuçta her şeyi kazandı, değil mi? Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Premier League'i kazandı ve ne kadar süresi var emin değilim, çok uzun bir sözleşme imzalamıştı, değil mi?
“Açıkçası ayrılıp ayrılmayacağı ya da ayrılıp ayrılamayacağı tamamen ona bağlı değil, ama bence her şeyi kazandığınızda ve kulüpte belli bir süre geçirdiğinizde bu çok doğal. Hatta İngiltere'de doğdu, değil mi, çünkü babası Premier League'de oynadı. Bence Barcelona ya da Madrid kapısını çaldığında onun da ‘evet’ diyeceği bir zaman gelebilir. Bence her zaman bir ihtimal vardır ama City hayır derse, sahip olduğu sözleşmeyle birlikte bu zor olabilir çünkü o da ucuz olmayacaktır.”
- Getty
Haaland'ın 2034'e kadar sözleşmesi bulunuyor
Haaland, yeni bir başlangıç planladığına dair hiçbir işaret vermedi, ancak babası İspanya’ya uzanan kapıları aralık bıraktı. Konu, dünyanın en korkutucu forvetlerinden biri olduğunda hiçbir ihtimal göz ardı edilemez.
City, en değerli parçalarından biriyle yollarını ayırma konusunda anlaşılır şekilde isteksiz olacaktır, ancak bireysel hırsın dizginlenemeyeceğinin de farkında olacaktır ve 2026 Dünya Kupası’nda ülkesi adına yıldızlaşan 9 numarası, daha fazla hayran da kazanmışken, İngiltere’de onun için başaracak bir şey kalmadığında pekâlâ farklı bir şey isteyebilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun