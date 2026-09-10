Haaland'ın Manchester'da daha ne kadar kalacağı sorulduğunda, Unibet Casino adına konuşan eski City golcüsü Cole, GOAL'e şunları söyledi: "Bence buna cevap verebilecek tek kişi Haaland'ın kendisi, İngiltere'de ne kadar kalmak istediği.

"Manchester City ile uzun vadeli bir sözleşmesi var. Orada olmaktan gerçekten keyif alıyor gibi görünüyor. Manchester City soyunma odasında büyük bir etkisi varmış gibi konuşuyor. Ve eğer futbol oynamaktan keyif alıyorsanız, günün sonunda neden başka bir yere gitmek isteyesiniz ki? Ama dediğim gibi, bu soruyu Haaland'a sormanız gerekir; zihinsel ve fiziksel olarak hangi noktada olduğu ve bundan sonra ne yapmak istediği."

Haaland rekorları altüst etmiş olsa da, bu tür başarılar düşüncelerine yön vermiyor. O, tamamen gol atmaya, kupalar kazanmaya ve takım için en iyisini yapmaya odaklı. Cole, bu zihniyetle ilgili olarak şunu ekledi: "Ben bireysel düşünen biri değilim. Rekorları neden önemseyeyim? Rekorlar kırılmak için vardır.

"Eğer rekorlar ve bunun gibi şeylerle fazla ilgileniyorsanız, bence bu biraz bencillik olur. Günün sonunda mesele takımdır. Eğer takımınız sizi rekor kırabileceğiniz bir konuma getiriyorsa, size bu fırsatı verdikleri için takım arkadaşlarınıza teşekkür etmeniz gerekir. Onun neden bu tür şeyleri kafaya takmadığını anlayabiliyorum, çünkü ben de hiçbir zaman bunları kafaya takmadım."