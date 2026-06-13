"Neden bahsettiklerini hiç anlamıyorum" - Jude Bellingham ve Morgan Rogers, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki tartışmalı seçimi her türlü eleştiriye karşı savunuyor

İngiltere'nin YouTube kanalında konuşan Bellingham, Henderson'a yöneltilen eleştirilere pek aldırış etmediğini açıkça belirtti.

"O çok komik, bu kampta en komik adam ve herkesi güldürüyor, herkesi bir araya getiriyor," diye itiraf etti Bellingham. "Eğer bir sorun varsa, 22, 23 yaşındaysan, bunu dile getirmek biraz fazla gelebilir, o senin için halleder. İki kişi arasında bir sorun varsa, onları bir araya getirir.

"O, personel bile sorunları çözmek için ona gidecek türden bir insan. Takımı desteklemek söz konusu olduğunda egosu yok. O, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir kaptan ve bitirici vuruşlar için setler yapıyordu. Böyle şeyler yapmak zorunda değil, o kadar alçakgönüllü olmak zorunda değil, ama her gün antrenmanda durmak bilmiyor, herkesi daha iyi olmaya zorluyor.

"Buna nasıl hayranlık duymazsınız, anlamıyorum. Ne dediklerini bilmiyorlar. Siz [sunucu] bir haftadır burada olduğunuz için onun ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Basın karşısında kapalı bir karakteri var ve bu da onlara onun neden burada olduğuna dair bir hikaye uydurma şansı verdi. Ama içeride bizler için o, kadro listesindeki ilk isimdir."