AFP
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"Neden bahsettiklerini hiç anlamıyorum" - Jude Bellingham ve Morgan Rogers, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki tartışmalı seçimi her türlü eleştiriye karşı savunuyor
İngiltere'nin yıldızları Henderson'a destek veriyor
İngiltere milli takımı, Dallas'ta Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı hazırlıklarını sürdürürken, Henderson'ın kadrodaki rolü mercek altına alındı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Tuchel'in planlarındaki yeri konusunda dışarıdan eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ancak İngiltere'nin iki yıldız oyuncusu bu eleştirileri kesin bir dille reddetti; Real Madrid'in orta saha oyuncusu Bellingham ve Aston Villa'nın forveti Rogers, Henderson'ın kamp içinde hâlâ son derece etkili bir figür olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Bellingham, dışarıdan gelen eleştirileri reddediyor
İngiltere'nin YouTube kanalında konuşan Bellingham, Henderson'a yöneltilen eleştirilere pek aldırış etmediğini açıkça belirtti.
"O çok komik, bu kampta en komik adam ve herkesi güldürüyor, herkesi bir araya getiriyor," diye itiraf etti Bellingham. "Eğer bir sorun varsa, 22, 23 yaşındaysan, bunu dile getirmek biraz fazla gelebilir, o senin için halleder. İki kişi arasında bir sorun varsa, onları bir araya getirir.
"O, personel bile sorunları çözmek için ona gidecek türden bir insan. Takımı desteklemek söz konusu olduğunda egosu yok. O, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir kaptan ve bitirici vuruşlar için setler yapıyordu. Böyle şeyler yapmak zorunda değil, o kadar alçakgönüllü olmak zorunda değil, ama her gün antrenmanda durmak bilmiyor, herkesi daha iyi olmaya zorluyor.
"Buna nasıl hayranlık duymazsınız, anlamıyorum. Ne dediklerini bilmiyorlar. Siz [sunucu] bir haftadır burada olduğunuz için onun ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Basın karşısında kapalı bir karakteri var ve bu da onlara onun neden burada olduğuna dair bir hikaye uydurma şansı verdi. Ama içeride bizler için o, kadro listesindeki ilk isimdir."
"Futbolun en iyisi"
Rogers de bu görüşlere katılarak Henderson'ı grubun en saygın isimlerinden biri olarak nitelendirdi. Hatta Henderson'ı futbol dünyasında tanıştığı en iyi kişi olarak nitelemekten hiç çekinmedi.
"Futbol dünyasında tanıştığım en iyi adam," dedi Rogers. "Eğer insanlar kamp öncesinde kimlerin gelmesini istediklerini körü körüne sıralasaydı, o herkesin ilk beşinde yer alırdı."
- Getty Images Sport
Henderson, saha içinde ve dışında önemli bir rol üstlenecek
İngiltere’nin dikkati şimdi Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçına yöneliyor; bu maçta Henderson’ın etkisi yine gündeme oturacak. Ardından, Üç Aslanlar 23 Haziran’da Gana ile karşılaşacak ve bu ayın sonlarında L Grubu’ndaki son maçlarında Panama ile karşı karşıya gelecek.