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Dick SchreuderZiggo Sport

Çeviri:

NEC Teknik Direktörü Dick Schreuder, Şampiyonlar Ligi'ne katılım yarışının "sinir bozucu" gerçeğini açıkladı

NEC Nijmegen - Bodoe/Glimt
NEC Nijmegen
D. Schreuder
Bodoe/Glimt
Champions League Qualification
Şampiyonlar Ligi

NEC Teknik Direktörü Dick Schreuder, De Goffert'taki son Şampiyonlar Ligi yenilemesinden tamamen etkilenmediğini itiraf etti. Hollandalı teknik adam, stattaki değişiklikler ve lojistik düzenlemelerin kendisini bir ölçüde rahatsız bile ettiğini açıkladı.

  • Stadyumdaki değişikliklere tepki

    De Telegraaf'a göre, NEC teknik direktörü Schreuder, De Goffert'teki son Şampiyonlar Ligi esintili dönüşümler hakkında dürüst ve sansürsüz bir değerlendirme yaptı. Kulüp Avrupa'nın elit organizasyonuna hazırlanırken, stadyumda yapılması gereken düzenlemeler teknik ekip için bazı istenmeyen sıkıntıları da beraberinde getirdi.

    Schreuder, kulübün iç saha stadında yapılan kapsamlı değişikliklerden tamamen "hoteldebotel" olmadığını kabul etti. Sıkı turnuva standartlarını karşılamak için gereken lojistik değişikliklerin, antrenman tesisindeki rutini açıkça bozduğu görüldü.

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    Günlük lojistikle ilgili hayal kırıklıkları

    NEC patronu için en dikkat çekici sıkıntı noktası, tesisteki günlük erişim ve otopark düzenlemeleri etrafında dönüyor. Schreuder, mizahi ama bir o kadar da açık sözlü bir şekilde, stadyumdaki yenilemenin arabasını park etmek gibi basit işleri her gün bir mücadeleye dönüştürdüğünü itiraf etti.

    "Benim için en önemli şey grupla sakin bir şekilde çalışmak. Stadyumun tepesinde Şampiyonlar Ligi yazan bir tabela olup olmaması bunu hiçbir şekilde değiştirmez," diyen NEC teknik direktörü, bunu gayet net bir dille ifade etti.

  • Avrupa hedefi ile gelenek arasında denge kurmak

    İddialı yenilemeler, NEC'in dikkat çekici yükselişini ve kıtanın en büyük sahnesinde mücadele etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Ancak geleneksel bir Hollanda kulüp stadından Avrupa standartlarına uygun bir tesise geçiş sürecini yönetmek, bu işin içindeki herkesin sabırlı olmasını gerektiriyor.

    Schreuder, yaklaşan sınamaya odaklanmayı sürdürerek, "Bizi rövanş için yarışın içinde tutacak bir sonuç almak adına en üst seviyemize çıkmamız gerekiyor. Taraftar da bu konuda rol oynayabilir, eğer hep birlikte arkamızda dururlarsa" diye ekledi.

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    Avrupa maçlarına doğru

    Resmî işlemler ve stadyumdaki düzenlemeler tamamlanma aşamasına gelirken, dikkatler artık tamamen ufuktaki yaklaşan fikstürlere çevrildi. NEC taraftarları, De Goffert'in yeni görünümü eşliğinde takımın Avrupa futbolunun taleplerine nasıl uyum sağlayacağını görmek için sabırsızlanıyor.

    Schreuder ve ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda üst düzey rakiplere karşı kendilerini sınamaya hazırlanırken park sorunlarını geride bırakmaya çalışacak. İlk maçta NEC, 19 Ağustos 2026'da Nijmegen'de Bodø/Glimt'i ağırlayacak; karşılaşma yerel saatle 21.00'de Goffertstadion'da başlayacak. Bu tarihi serüven, kulüp ve sadık taraftar grubu için unutulmaz geceler vadediyor.

Champions League Qualification
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD