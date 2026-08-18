De Telegraaf'a göre, NEC teknik direktörü Schreuder, De Goffert'teki son Şampiyonlar Ligi esintili dönüşümler hakkında dürüst ve sansürsüz bir değerlendirme yaptı. Kulüp Avrupa'nın elit organizasyonuna hazırlanırken, stadyumda yapılması gereken düzenlemeler teknik ekip için bazı istenmeyen sıkıntıları da beraberinde getirdi.

Schreuder, kulübün iç saha stadında yapılan kapsamlı değişikliklerden tamamen "hoteldebotel" olmadığını kabul etti. Sıkı turnuva standartlarını karşılamak için gereken lojistik değişikliklerin, antrenman tesisindeki rutini açıkça bozduğu görüldü.