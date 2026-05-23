GFX David Alaba Kylian MbappeGetty/GOAL

"Ne zor bir an" - David Alaba'nın ayrılığını açıklamasının ardından Kylian Mbappé, Real Madrid'deki "en iyi takım arkadaşlarından" birine duygusal bir veda mesajı gönderdi

Kylian Mbappé, tecrübeli savunma oyuncusu David Alaba'nın bu yaz Real Madrid'den ayrılacağı haberinin ardından ona son derece duygusal bir mesaj gönderdi. Fransız süperstar, Avusturyalı milli oyuncuyu yakın bir dostu ve İspanya'nın başkentindeki hayatına uyum sürecinde çok önemli bir rol oynayan kişi olarak nitelendirdi.

  • Mbappé, aralarındaki özel bağı anlatıyor

    Mbappe, Alaba’nın Real Madrid’den ayrılacağının kesinleşmesinin ardından üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi. Avusturyalı milli oyuncunun süresi dolan sözleşmesi yenilenmeyecek ve bu durum, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok kupa kazandığı Bernabeu’daki son derece başarılı dönemin sonunu getirecek.

    Instagram'da duygusal bir paylaşım yapan Mbappe, İspanya'da birlikte geçirdikleri süre boyunca bu tecrübeli savunma oyuncusunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu açıkça belirtti. Fransız oyuncu, "Kardeşim, seninle bu bölümü kapatmak çok zor bir an" diye başladı.

  • Rakiplerden yakın arkadaşlara

    Mbappe ile Alaba arasındaki ilişki, Madrid’de takım arkadaşı oldukları dönemden önceye dayanıyor; ikili, önemli Avrupa ve uluslararası maçlarda karşı karşıya gelmişti. Mbappe, yazdığı mesajda bu sürecin gelişimine değinerek, aralarındaki ilişkinin nasıl bir rakiplikten profesyonel kariyerindeki en önemli bağlardan birine dönüştüğünü vurguladı.

    Mbappe şunları ekledi: "Sen harika bir oyuncusun ve daha da harika bir insansın. Eskiden büyük bir rakibimdin, sonra burada en iyi takım arkadaşlarımdan biri oldun ve şimdi senin, futbolun bana kazandırdığı bir dost olduğunu söyleyebilirim."

    An Instagram story screenshot shared by David Alaba (@davidalaba), reposting a message from Kylian Mbappé (@k.mbappe). The image shows Mbappé and Alaba embracing in a hug during a Real Madrid training session. Mbappé's overlaid text reads: "My brother, Such a difficult moment to close this chapter with you. You're a amazing player and even better as a person. You used to be a great rival, then became one of my best teammates here and now I can say that you are a friend that the football gave me. I wish you the best and will always support you in everything you do. Love you my D @davidalaba".Instagram Stories


  • Alaba zorlu bir sezonun ardından veda etti

    33 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Bayern'den bedelsiz transfer olarak geldiğinden beri zorlu bir dönem geçirdi. Alaba, savunmada kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez ismi haline gelse de, başarılı geçen ilk sezonunun ardından her yıl oyun süresini kısaltan tekrarlayan sakatlık sorunları yaşadı. Bu sezon tüm turnuvalarda sadece 15 maça çıktı ve bunların sadece beşinde ilk 11'de yer aldı.

  Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Alaba'yı neler bekliyor?

    33 yaşındaki Alaba, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kariyerinin bir sonraki aşaması için seçeneklerini değerlendirmeye hazırlanıyor. Çok yönlü bir savunma oyuncusu ve tecrübeli bir şampiyon olarak sahip olduğu itibar, dünyanın dört bir yanındaki büyük liglerin ilgisini çekeceği anlamına geliyor.

    Mevcut spekülasyonlara göre İtalya'nın Serie A'sına transfer olması muhtemel görünüyor, ancak ABD'nin Major League Soccer veya Suudi Pro Ligi'ndeki cazip fırsatların da masada olduğu düşünülüyor.

