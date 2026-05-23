"Ne zor bir an" - David Alaba'nın ayrılığını açıklamasının ardından Kylian Mbappé, Real Madrid'deki "en iyi takım arkadaşlarından" birine duygusal bir veda mesajı gönderdi

Mbappe, Alaba’nın Real Madrid’den ayrılacağının kesinleşmesinin ardından üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi. Avusturyalı milli oyuncunun süresi dolan sözleşmesi yenilenmeyecek ve bu durum, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok kupa kazandığı Bernabeu’daki son derece başarılı dönemin sonunu getirecek.

Instagram'da duygusal bir paylaşım yapan Mbappe, İspanya'da birlikte geçirdikleri süre boyunca bu tecrübeli savunma oyuncusunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu açıkça belirtti. Fransız oyuncu, "Kardeşim, seninle bu bölümü kapatmak çok zor bir an" diye başladı.