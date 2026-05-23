"Ne zor bir an" - David Alaba'nın ayrılığını açıklamasının ardından Kylian Mbappé, Real Madrid'deki "en iyi takım arkadaşlarından" birine duygusal bir veda mesajı gönderdi
Mbappé, aralarındaki özel bağı anlatıyor
Mbappe, Alaba’nın Real Madrid’den ayrılacağının kesinleşmesinin ardından üzüntüsünü sosyal medyada dile getirdi. Avusturyalı milli oyuncunun süresi dolan sözleşmesi yenilenmeyecek ve bu durum, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok kupa kazandığı Bernabeu’daki son derece başarılı dönemin sonunu getirecek.
Instagram'da duygusal bir paylaşım yapan Mbappe, İspanya'da birlikte geçirdikleri süre boyunca bu tecrübeli savunma oyuncusunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu açıkça belirtti. Fransız oyuncu, "Kardeşim, seninle bu bölümü kapatmak çok zor bir an" diye başladı.
Rakiplerden yakın arkadaşlara
Mbappe ile Alaba arasındaki ilişki, Madrid’de takım arkadaşı oldukları dönemden önceye dayanıyor; ikili, önemli Avrupa ve uluslararası maçlarda karşı karşıya gelmişti. Mbappe, yazdığı mesajda bu sürecin gelişimine değinerek, aralarındaki ilişkinin nasıl bir rakiplikten profesyonel kariyerindeki en önemli bağlardan birine dönüştüğünü vurguladı.
Mbappe şunları ekledi: "Sen harika bir oyuncusun ve daha da harika bir insansın. Eskiden büyük bir rakibimdin, sonra burada en iyi takım arkadaşlarımdan biri oldun ve şimdi senin, futbolun bana kazandırdığı bir dost olduğunu söyleyebilirim."Instagram Stories
Alaba zorlu bir sezonun ardından veda etti
33 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Bayern'den bedelsiz transfer olarak geldiğinden beri zorlu bir dönem geçirdi. Alaba, savunmada kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez ismi haline gelse de, başarılı geçen ilk sezonunun ardından her yıl oyun süresini kısaltan tekrarlayan sakatlık sorunları yaşadı. Bu sezon tüm turnuvalarda sadece 15 maça çıktı ve bunların sadece beşinde ilk 11'de yer aldı.
Alaba'yı neler bekliyor?
33 yaşındaki Alaba, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kariyerinin bir sonraki aşaması için seçeneklerini değerlendirmeye hazırlanıyor. Çok yönlü bir savunma oyuncusu ve tecrübeli bir şampiyon olarak sahip olduğu itibar, dünyanın dört bir yanındaki büyük liglerin ilgisini çekeceği anlamına geliyor.
Mevcut spekülasyonlara göre İtalya'nın Serie A'sına transfer olması muhtemel görünüyor, ancak ABD'nin Major League Soccer veya Suudi Pro Ligi'ndeki cazip fırsatların da masada olduğu düşünülüyor.